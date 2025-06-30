Ощутите магию вечернего Бреста! В тёплой компании мы пройдём самые интересные улицы и рассмотрим каждое здание.
Я познакомлю вас с многовековой историей нашего города и поясню, почему здесь почти нет старинных построек. Эффектным завершение экскурсии станет зажжение керосиновых фонарей — визитной карточки Бреста.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Ленина и костёл Воздвижения Святого Креста — свидетелей сменяющихся государств.
- Район элитной застройки 1920-х гг.
- Аллею кованых фонарей.
- Памятник Тысячелетия Бреста.
- Пешеходную Советскую улицу
— самое популярное место города.
- Наружную рекламу начала прошлого века.
- Керосиновые фонари, которые зажигает настоящий фонарщик.
Организационные детали
- Группа собирается за 15 минут до начала, чтобы успеть оплатить экскурсию. Пожалуйста, будьте пунктуальны.
- Экскурсия подходит для детей старше 10 лет.
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мицкевича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 734 туристов
Меня зовут Надежда, я — гид по образованию. Вот уже 10 лет работаю по специальности, провела тысячи экскурсий и стала частым гидом. Мои главные принципы в общении с гостями города:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 июн 2025
Анна
23 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию! Получили интересную информацию!
Татьяна
18 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Взрослые и дети были в восторге! Спасибо!
Инна
12 мая 2025
Отличное знакомство с городом, погуляли по знаковым местам, послушали историю города, приятный темп. Единственный минус -мошки
Анна
12 мая 2025
Благодарю Надежду за экскурсию! Организация на высоте. Надежда интересно, выразительно рассказывала о городе, обращая внимания на детали, архитектуру, история города развернулась и оживала в лицах, событиях, которые происходили. Я с
С
Светлана
10 мая 2025
Замечательная экскурсия, на экскурсии было всем интересно, детям и взрослым, гид с юмором и настроением. Большое спасибо 🙏
Надежда
7 мая 2025
Информативно, не утомительно
Входит в следующие категории Бреста
