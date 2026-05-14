В руинах Брестской крепости — и многочисленных фактах о ней — легко потеряться.
Вы не пропустите ни одного важного объекта и услышите об истории цитадели во всей полноте: от устройства инженерного шедевра до личных трагедий её жителей.
Посетите главные символы мемориала, узнаете о неизвестных страницах обороны и послевоенном возрождении крепости.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Входную группу «Звезда» — железобетонный блок с пятиконечной звездой, врезанный в крепостной вал.
- Выставку техники и пороховые склады — орудия середины 20 века и старые фортификационные постройки.
- Монумент «Жажда» — памятник без слов объясняет, чего стоила защитникам каждая минута обороны.
- Монумент «Героям границы, женщинам и детям» — посвящение тем, кто не был военным, но удерживал крепость наравне с солдатами.
- Главный монумент и Штык-обелиск — вертикальную доминанту мемориала.
- Холмские и Тереспольские ворота — на их кирпичах до сих пор видны следы пуль.
- Руины Белого дворца — здесь подписали Брестский мир в 1918 году.
- Свято-Николаевский гарнизонный храм — собор, который был костёлом, клубом и руинами.
Вы узнаете
- Почему крепость называли шедевром инженерной мысли и какие задачи выполняли казематы и десятиметровые валы.
- Каким был довоенный Брест-Литовск — город с драматичной судьбой и переплетением культур.
- Почему работы по усилению крепости не завершили к Первой мировой и как это повлияло на ход её обороны.
- Как крепость восстанавливалась после войны: какие здания ожили, а какие навсегда остались руинами.
Организационные детали
- На экскурсию допускаются дети от 8 лет. С детьми дошкольного возраста рекомендуем индивидуальную программу.
- Оплата на месте не принимается. Остаток нужно внести онлайн не позднее 24 часов до экскурсии. Счёт направлю на вашу электронную почту. Стоимость формируется в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты.
- Экскурсию проводят высококвалифицированные гиды мемориального комплекса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1220 ₽
|Дети до 16 лет
|1030 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Брестскую крепость
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 2815 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо за замечательную экскурсию от официального экскурсовода Брестской крепости. К сожалению не запомнил ФИО девушки, экскурсия была 14.05.2026 в 12:00, огромное Вам спасибо, нам очень понравилось!)
Очень не хватает наушников и микрофона экскурсовода! То группа детей орёт рядом,то пыль сдувают,то ремонтные работы и ничего не слышно! Приходится чуть ли не в обнимку в некоторых случаях стоять с экскурсоводом. Отстал сфотографировать что нибудь,половину материала прослушал! Надеюсь организатор примит это к сведению и исправит данный пробел.
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алексей.
Замечание несомненно справедливо, в период майских праздников в крепости много людей и бывает шумно. Тем не менее хочу обратить
