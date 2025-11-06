читать дальше

10 лет. Конечно сама тема непростая для восприятия детьми, поэтому некоторые факты были сложные им для понимания, но они внимательно всё слушали, осматривали, а зато я слушала с огромным удовольствием. Потому что была в Бресте и Брестской крепости первый раз и мне было очень всё интересно. Площадь Мужества конечно впечатляет своим монументализмом.

Зато когда Инна отвела нас в казематы, детям конечно было там очень интересно всё, полазить по 2-х уровневым заброшенным казематам - восторг!



Огромное спасибо Инне! Уже всем вас рекомендую!