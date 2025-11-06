Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 ноября 2025Мы ездили на экскурсию с Инной, которая обладает просто энциклопедическими знаниями о Брестской крепости.
Я была с двумя детьми, 8 и
- ММарина5 ноября 2025Мы приехали в Брест ради посещения Крепости именно с Инной. Она невероятный профессионал, мастер своего дела. Брестская крепость особое место,
- ААнна4 ноября 2025Очень довольны экускурсией: Инна настоящий мастер своего дела. Мы узнали много фактов, о которых даже не подозревали. Нам показали Брестскую крепость с нескольких сторон - это очень ценно. Инна принесла множество наглядных материалов.
Спасибо!
- РРоманова28 октября 2025Очень понравилась экскурсия с Инной, очень много полезной уникальной информации получили)) поездка на комфортном автомобиле с детьми идеально и особенно в плохую погоду) однозначно рекомендуем гида и программу)
- ООксана21 октября 2025Инна, огромное Вам спасибо!!! Очень интересная экскурсия. Экскурсия проведена профессионально!!! Инна, отличный экскурсовод. Всем рекомендую. Как будем в Бресте обязательно еще раз с Вами встретимся!!!
- ИИрина17 октября 2025Замечательная экскурсия!
Очень интересно. Спасибо, Инна, за удивительный день!))
- ВВероника16 октября 2025Инна, огромное Вам спасибо, очень интересная экскурсия, с Вами время просто пролетело, даже не хотелось расставаться, я готова была дальше Вас слушать!!! Всем рекомендую!!!
- ССветлана16 октября 2025Экскурсия превзошла мои ожидания. Инна высококвалифицированный, знающий историю и много дополнительного исторического материала о Бресте, о брестской крепости, о войне…
5 часов пролетели незаметно.
Очень рекомендую!!!
- ВВладислав8 октября 2025Экскурсия проведена профессионально. Знания на высочайшем уровне. Очень большой объем информации. Рассказано интересно и познавательно. Энциклопедические знания своего города. Рекомендую всем.
- ААндрей3 октября 2025Инна, отличный экскурсовод. Всем рекомендую.
- ЕЕкатерина3 октября 2025Были с Инной на экскурсии 2 октября. Экскурсия очень понравилась - проведена очень профессионально, большой об'ем знаний экскурсовода, интересное и
- ИИрина7 сентября 2025Были с Инной на экскурсии по Брестской крепости и обзорной по Бресту. Я (37 лет), родители (67 лет) и ребенок
- ААндрей30 августа 2025Очень понравилось. Инна настоящий профессионал.
- ККсения29 августа 2025Были с Инной на экскурсии с мужем 28 августа. Инна невероятно глубоко погружена в предмет, рассказывает очень увлечённо, уделяет внимание
- ХХ24 августа 2025Великолепный гид. Супер экскурсия!
Дети, которые периодически скучают на экскурсиях, были в полном восторге! Поэтому однозначно рекомендую!
P.S. Были на индивидуалке
- ААлла18 августа 2025Великолепная экскурсия, огромное количество интересной информации с мельчайшими подробностями.
Хороший темп и эффективное использование автомобиля. Ребенка 4,5 часа экскурсии нисколько не утомило и очень заинтересовало.
- ННаталья17 августа 2025Просто невероятная, насыщенная экскурсия, проведенная Инной с трепетом и душой о каждом месте, которое мы посетили в Брестской крепости и
- ООксана13 августа 2025Экскурсия, очень понравилось!
- ААнтон10 августа 2025Всё очень понравилось! Супер комфортно, информативно и интересно! Инна отличный рассказчик и приятный человек! Знание и вовлечённость в тему на высшем уровне! Спасибо огромное!
- ССергей10 августа 2025От сердца благодарим Инну, а так же Анжелу за чудесные эскурсии по Крепости и городу Бресту! Вдумчиво, информативно, интересно, с душой о каждом уголке и домике! Настоящие профи своего дела! Наилучшие мои рекомендации и личная благодарность!
