Монумент «Мужество» – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Монумент «Мужество»» в Бресте, цены от 5450 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 ноября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Мы ездили на экскурсию с Инной, которая обладает просто энциклопедическими знаниями о Брестской крепости.
    Я была с двумя детьми, 8 и
    10 лет. Конечно сама тема непростая для восприятия детьми, поэтому некоторые факты были сложные им для понимания, но они внимательно всё слушали, осматривали, а зато я слушала с огромным удовольствием. Потому что была в Бресте и Брестской крепости первый раз и мне было очень всё интересно. Площадь Мужества конечно впечатляет своим монументализмом.
    Зато когда Инна отвела нас в казематы, детям конечно было там очень интересно всё, полазить по 2-х уровневым заброшенным казематам - восторг!

    Огромное спасибо Инне! Уже всем вас рекомендую!

  • М
    Марина
    5 ноября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Мы приехали в Брест ради посещения Крепости именно с Инной. Она невероятный профессионал, мастер своего дела. Брестская крепость особое место,
    эмоции здесь у каждого свои, описывать их сложно. Но однозначно такие места нам нужно знать, посещать и помнить. Спасибо, Инна, что рассказали нам историю героизма, мужества, отчаяния и боли людей в Крепости, которая первой встретила Великую Отечественную Войну на нашей Земле.

    Мы приехали в Брест ради посещения Крепости именно с Инной. Она невероятный профессионал, мастер своего дела.
  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Очень довольны экускурсией: Инна настоящий мастер своего дела. Мы узнали много фактов, о которых даже не подозревали. Нам показали Брестскую крепость с нескольких сторон - это очень ценно. Инна принесла множество наглядных материалов.
    Спасибо!
  • Р
    Романова
    28 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Очень понравилась экскурсия с Инной, очень много полезной уникальной информации получили)) поездка на комфортном автомобиле с детьми идеально и особенно в плохую погоду) однозначно рекомендуем гида и программу)
    Очень понравилась экскурсия с Инной, очень много полезной уникальной информации получили)) поездка на комфортном автомобиле с детьми идеально и особенно в плохую погоду) однозначно рекомендуем гида и программу)
  • О
    Оксана
    21 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Инна, огромное Вам спасибо!!! Очень интересная экскурсия. Экскурсия проведена профессионально!!! Инна, отличный экскурсовод. Всем рекомендую. Как будем в Бресте обязательно еще раз с Вами встретимся!!!
  • И
    Ирина
    17 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Замечательная экскурсия!
    Очень интересно. Спасибо, Инна, за удивительный день!))
  • В
    Вероника
    16 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Инна, огромное Вам спасибо, очень интересная экскурсия, с Вами время просто пролетело, даже не хотелось расставаться, я готова была дальше Вас слушать!!! Всем рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    16 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Экскурсия превзошла мои ожидания. Инна высококвалифицированный, знающий историю и много дополнительного исторического материала о Бресте, о брестской крепости, о войне…
    5 часов пролетели незаметно.
    Очень рекомендую!!!
  • В
    Владислав
    8 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Экскурсия проведена профессионально. Знания на высочайшем уровне. Очень большой объем информации. Рассказано интересно и познавательно. Энциклопедические знания своего города. Рекомендую всем.
  • А
    Андрей
    3 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Инна, отличный экскурсовод. Всем рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Были с Инной на экскурсии 2 октября. Экскурсия очень понравилась - проведена очень профессионально, большой об'ем знаний экскурсовода, интересное и
    доступное повествование, неспешный темп. Учитываются пожелания и индивидуальные особенности участников экскурсии. Хочется отметить аккуратное вождение и чистый автомобиль. Очень рады, что выбрали экскурсию с Инной. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода.

    Были с Инной на экскурсии 2 октября. Экскурсия очень понравилась - проведена очень профессионально, большой об'ем знаний экскурсовода, интересное и доступное повествование, неспешный темп. Учитываются пожелания и индивидуальные особенности участников экскурсии. Хочется отметить аккуратное вождение и чистый автомобиль. Очень рады, что выбрали экскурсию с Инной. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода.
  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Были с Инной на экскурсии по Брестской крепости и обзорной по Бресту. Я (37 лет), родители (67 лет) и ребенок
    (10 лет), то есть по сути 3 поколения.
    Инна своим интересным рассказом смогла увлечь всех. Экскурсия была выстроена таким образом, что ты эмоционально вовлекаешься и проживаешь все события тех печальных дней Брестской крепости. Узнали факты которые, вряд ли бы, узнали самостоятельно. Очень удобно, что на машине. Успеваешь охватить много мест, но при этом не сильно устаешь.
    Огромное спасибо Инне за её труд!
    Мы в восторге!

    Были с Инной на экскурсии по Брестской крепости и обзорной по Бресту. Я (37 лет), родители (67 лет) и ребенок (10 лет), то есть по сути 3 поколения.
Инна своим интересным рассказом смогла увлечь всех. Экскурсия была выстроена таким образом, что ты эмоционально вовлекаешься и проживаешь все события тех печальных дней Брестской крепости. Узнали факты которые, вряд ли бы, узнали самостоятельно. Очень удобно, что на машине. Успеваешь охватить много мест, но при этом не сильно устаешь.
Огромное спасибо Инне за её труд!
Мы в восторге!
  • А
    Андрей
    30 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Очень понравилось. Инна настоящий профессионал.
  • К
    Ксения
    29 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Были с Инной на экскурсии с мужем 28 августа. Инна невероятно глубоко погружена в предмет, рассказывает очень увлечённо, уделяет внимание
    вопросам от туристов. Она раньше работала в Брестской крепости, поэтому всё про нее знает. Хорошая комфортная машина, всё безопасно и приятно. Узнали много интересного и удивительного, расставались под впечатлением. Очень рекомендую побывать в этом месте! И очень рекомендую сделать это с Инной!

  • Х
    Х
    24 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Великолепный гид. Супер экскурсия!
    Дети, которые периодически скучают на экскурсиях, были в полном восторге! Поэтому однозначно рекомендую!
    P.S. Были на индивидуалке
  • А
    Алла
    18 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Великолепная экскурсия, огромное количество интересной информации с мельчайшими подробностями.
    Хороший темп и эффективное использование автомобиля. Ребенка 4,5 часа экскурсии нисколько не утомило и очень заинтересовало.
  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Просто невероятная, насыщенная экскурсия, проведенная Инной с трепетом и душой о каждом месте, которое мы посетили в Брестской крепости и
    самом Бресте. Инна показывала много фотографий, как было до, и как выглядит всё сейчас. Ее истории о войне и мужестве людей аж до мурашек… Спасибо огромное, Инна! Очень всем рекомендуем!

    Просто невероятная, насыщенная экскурсия, проведенная Инной с трепетом и душой о каждом месте, которое мы посетили в Брестской крепости и самом Бресте. Инна показывала много фотографий, как было до, и как выглядит всё сейчас. Ее истории о войне и мужестве людей аж до мурашек… Спасибо огромное, Инна! Очень всем рекомендуем!
  • О
    Оксана
    13 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Экскурсия, очень понравилось!
  • А
    Антон
    10 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Всё очень понравилось! Супер комфортно, информативно и интересно! Инна отличный рассказчик и приятный человек! Знание и вовлечённость в тему на высшем уровне! Спасибо огромное!
  • С
    Сергей
    10 августа 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    От сердца благодарим Инну, а так же Анжелу за чудесные эскурсии по Крепости и городу Бресту! Вдумчиво, информативно, интересно, с душой о каждом уголке и домике! Настоящие профи своего дела! Наилучшие мои рекомендации и личная благодарность!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Монумент «Мужество»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
  2. Брест: выйти из сумрака веков
  3. Знакомство с Брестом
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Старый город
  9. Музей обороны Брестской крепости
  10. Монумент «Мужество»
Сколько стоит экскурсия по Бресту в декабре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Монумент «Мужество»" можно забронировать 3 экскурсии от 5450 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Бресте на 2025 год по теме «Монумент «Мужество»», 220 ⭐ отзывов, цены от 5450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль