1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
«Начнем мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от Старо-Николаевской церкви и Зимнего сада до нарядного железнодорожного вокзала»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
«Я покажу вам ж/д вокзал 19 века, памятник Тысячелетия и улицу с домиками в польском стиле»
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«Почему железнодорожный вокзал называют «музеем мрамора»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Вы увидите основные достопримечательности, погуляете по местному Арбату, полюбуетесь самым красивым в Беларуси вокзалом»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
«Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения»
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
«Начнём мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от площади Ленина и ЦУМа до нарядного железнодорожного вокзала»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
- ААнна5 июня 2024Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
- ССветлана5 июня 2024Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
- ННаталья3 июня 2024Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
- ААндрей29 мая 2024Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!
- ББурдонова28 мая 2024Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
- ДДарья28 мая 2024Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
- ААлександр20 мая 2024Все было очень интересно
- ЕЕлена16 мая 2024Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Железнодорожный вокзал»
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