Железнодорожный вокзал – экскурсии в Бресте

Найдено 6 экскурсий в категории «Железнодорожный вокзал» в Бресте, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
29 отзывов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
«Начнем мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от Старо-Николаевской церкви и Зимнего сада до нарядного железнодорожного вокзала»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
«Я покажу вам ж/д вокзал 19 века, памятник Тысячелетия и улицу с домиками в польском стиле»
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600 за всё до 4 чел.
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
8 отзывов
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«Почему железнодорожный вокзал называют «музеем мрамора»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890 за человека
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Вы увидите основные достопримечательности, погуляете по местному Арбату, полюбуетесь самым красивым в Беларуси вокзалом»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667 за человека
Брест из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
«Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения»
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000 за всё до 6 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
«Начнём мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от площади Ленина и ЦУМа до нарядного железнодорожного вокзала»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
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    прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
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    были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
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    нас. Очень оперативно отвечает в соцсетях, готова гибко подстроиться под нужды гостей. Дала несколько советов по самостоятельному осмотру. Рекомендует экскурсию с Инной по Брестской крепости и городу Бресту от всей души!

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
    Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в БелоруссиюПриятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!
    Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!Замечательная познавательная экскурсия!
  • Б
    Бурдонова
    28 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Все было очень интересно
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Железнодорожный вокзал»

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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
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