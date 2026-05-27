Мы встретим вас на железнодорожной станции г. Жабинка Брестской области и отвезём в санаторий на удобном и современном микроавтобусе.
Вам не нужно ни о чём беспокоиться: пусть это будет идеальное начало отпуска с фокусом на отдых с первых минут.
Описание трансфер
Встреча на вокзале — водитель будет ждать вас на железнодорожной станции г. Жабинка.
Помощь с багажом — вам не придётся беспокоиться о вещах: всё аккуратно разместим и доставим вместе с вами.
Прямая поездка до места отдыха — без пересадок и ожиданий вы отправитесь в санаторий «Буг» или «Надзея».
Организационные детали
- Поедем на просторном Opel Movano с кондиционером и большим багажным отделением
- Бустер или детское кресло — по запросу
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер поезда, вагон и дату/время прибытия
- С вами будет водитель из нашей команды
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зале ожидания ж/д вокзала г. Жабинка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 22:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 285 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм — это про нас. Официально осуществляем пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включены в Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного
