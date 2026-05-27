Мои заказы

Трансфер из Жабинки в санатории "Буг" и "Надзея"

Комфортная поездка от ж/д вокзала к месту отдыха
Мы встретим вас на железнодорожной станции г. Жабинка Брестской области и отвезём в санаторий на удобном и современном микроавтобусе.

Вам не нужно ни о чём беспокоиться: пусть это будет идеальное начало отпуска с фокусом на отдых с первых минут.
Трансфер из Жабинки в санатории "Буг" и "Надзея"
Трансфер из Жабинки в санатории "Буг" и "Надзея"
Трансфер из Жабинки в санатории "Буг" и "Надзея"

Описание трансфер

Встреча на вокзале — водитель будет ждать вас на железнодорожной станции г. Жабинка.

Помощь с багажом — вам не придётся беспокоиться о вещах: всё аккуратно разместим и доставим вместе с вами.

Прямая поездка до места отдыха — без пересадок и ожиданий вы отправитесь в санаторий «Буг» или «Надзея».

Организационные детали

  • Поедем на просторном Opel Movano с кондиционером и большим багажным отделением
  • Бустер или детское кресло — по запросу
  • При бронировании укажите, пожалуйста, номер поезда, вагон и дату/время прибытия
  • С вами будет водитель из нашей команды

ежедневно в 07:00 и 22:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Участник1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В зале ожидания ж/д вокзала г. Жабинка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 22:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 285 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм — это про нас. Официально осуществляем пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включены в Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного
читать дальшеуменьшить

и внутреннего туризма. В нашей команде — аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики, в совершенстве владеющие английским, немецким и польским языками. Мы обладаем обширными познаниями истории родного края и его историко-культурных ценностей, являемся уникальными носителями информации об исторических событиях и фактах недавнего прошлого.

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии на «Трансфер из Жабинки в санатории "Буг" и "Надзея"»

Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
6 часов
-
30%
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу
На машине
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу
Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
На машине
11 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
Комфортный способ побывать в знаменитых замках Беларуси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте
1800 ₽ за человека