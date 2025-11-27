Трансфер на микроавтобусе по замкам, дворцам, башням и усадьбам Брестчины

Коссовский замок и усадьба Костюшко

Маршрут начинается с посещения Коссовского замка — дворца Пусловских в неоготическом стиле. Архитектурный комплекс известен оригинальной планировкой помещений и системой освещения. Рядом расположена усадьба Тадеуша Костюшко — памятник, связанный с историей национального героя.

Ружанский дворец и Пружанский палацик

Далее программа продолжается в Ружанском замке — резиденции рода Сапегов, где хранилась государственная казна Великого княжества Литовского. Архитектурная планировка комплекса имеет сходство с Версалем. По пути вы посетите «Пружанский палацик» — усадьбу в стиле модерн.

Каменецкая башня

Завершает маршрут осмотр Каменецкой башни («Белой Вежи») — оборонительного сооружения XIII века. Это единственный памятник оборонного зодчества того периода, сохранившийся на территории Беларуси. Важная информация: