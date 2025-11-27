Трансфер на микроавтобусе по замкам, дворцам, башням и усадьбам Брестчины

Откройте архитектурное наследие Брестской области во время комфортабельной поездки на микроавтобусе. Вы посетите замки Пусловских и Сапегов, усадьбу Тадеуша Костюшко и средневековую Каменецкую башню.
Описание трансфер
Коссовский замок и усадьба Костюшко
Маршрут начинается с посещения Коссовского замка — дворца Пусловских в неоготическом стиле. Архитектурный комплекс известен оригинальной планировкой помещений и системой освещения. Рядом расположена усадьба Тадеуша Костюшко — памятник, связанный с историей национального героя.
Ружанский дворец и Пружанский палацик
Далее программа продолжается в Ружанском замке — резиденции рода Сапегов, где хранилась государственная казна Великого княжества Литовского. Архитектурная планировка комплекса имеет сходство с Версалем. По пути вы посетите «Пружанский палацик» — усадьбу в стиле модерн.
Каменецкая башня
Завершает маршрут осмотр Каменецкой башни («Белой Вежи») — оборонительного сооружения XIII века. Это единственный памятник оборонного зодчества того периода, сохранившийся на территории Беларуси. Важная информация:
- Время отправления из Бреста согласовывается индивидуально.
- Предоставляется детское автокресло и бустер по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коссовский замок
- Усадьба Тадеуша Костюшко
- Ружанский замок
- Пружанский палацик
- Каменецкая башня
Что включено
- Трансфер
- Питьевая вода
- Страхование пассажиров и багажа
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Услуги гида
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ваше место нахождения
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
