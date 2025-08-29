Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только
Двухдневное путешествие по Брестской области: от исторических усадеб до величественной Беловежской пущи. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: Жд вокзал-Брест центральный, вход под шпилем
12 окт в 10:00
16 окт в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
Отправиться в поездку по местам причудливых переплетений архитектурных эпох
5 окт в 08:00
8 окт в 08:00
24 900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на микроавтобусе по замкам, дворцам, башням и усадьбам Брестчины
Начало: Брест, ваше место нахождения
5 окт в 09:00
8 окт в 09:00
850 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 августа 2025Два дня пролетели незаметно. Было интересно, комфортно и очень познавательно. Спокойно передоговорились и о времени, и о месте встречи. Игорь
- ТТатьяна2 июня 2025Посетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных и пуще, кормления - идеально,
- ННина14 апреля 2025Хотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездки. Были учтены все наши
- ЮЮрий9 ноября 2024Отличный тур, прекрасный гид, очень знающий, деликатный и заботливый. Остались только приятные впечатления, ни одного недостатка не нашел.
- ННаталья4 ноября 2024Приехали из Москвы с внучкой. Посетили экскурсию Красота Брестской земли с экскурсоводом Игорем Анатольевичем. Мероприятие на высоте! Остались очень довольны увиденным и услышанным! Спасибо огромное Игорю Анатольевичу за прекрасные два дня на Брестской земле! Экскурсия интересная и проведена с душой!
- ДДиана21 октября 2024Очень порадовало, что выбор пал на этого экскурсовода, его знания, патриотизм, любовь к своей родине произвели очень приятное впечатление. Великолепный
- ААльбина19 августа 2024Благодарим Игоря за проведённую экскурсию, за два дня нам удалось прикоснуться к живописным местам Беларуси! Восхитительные виды природы, аутентичная ночёвка в уютном домике - всё это подарило нам незабываемые впечатления и чудесный отпуск!!
- ЮЮлия18 августа 2024Огромное спасибо за замечательные экскурсии! Это были насыщенные, чудесные, полные эмоций и впечатлений 3 дня. И за эти незабываемые впечатления
- ННаталья1 августа 2024Чудесный Игорь, спасибо огромное за прекрасную поездку, которая позволила увидеть Белоруссию и полюбить её. Идеально построенный маршрут, комфортное проживание и
- ННадежда31 июля 2024Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию "Красота Брестской земли" замечательному гиду Игорю, профессионалу своего дела. За 2 дня комфортной поездке
- ССветлана19 июля 2024Потрясающее 3-хдневное путешествие, в ходе которого мы смогли подробно познакомиться с Брестчиной и отдохнуть на все 100%.
Игорь - отличный гид.
- ММарина18 июля 2024Хочу поблагодарить Игоря - прекрасного экскурсовода по Бресту и окресностям! Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного расскажет и покажет на своих экскурсиях. Мы провели с ним два замечательных дня. Советую всем кто хочет познакомится с Брестом и Беловежской пущей!
- ООльга16 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Игорь Анатольевич в центре Бреста рассказал про каждый дом и это не преувеличение. Он обладает энциклопедическими знаниями,
- ААлександра14 июля 2024Просто замечательная экскурссия. Однозначно рекомендую всем посещающим Беларусь. Игорь Анатольевич дает столько информации. Очень интеллигентен, скромен. Ночевка в агроусадьбе оставила
- ДДиана12 июля 2024Огромное спасибо за радушный прием, внимание к клиентам., очень содержательный материиал, рассказанный с любовью к своей земле.
Проживание на краю Беловежской
- ЕЕкатерина7 июля 2024Это были волшебные денечки. Игорь Анатольевич сумел показать нам за пару дней красоту и самобытность Белорусской земли, Бреста и его
- ННаталья3 июня 2024Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
- ББурдонова28 мая 2024Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
- ЕЕлена16 мая 2024Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
- ООльга22 апреля 2024Тактичен, скромен, предупредителен, знает, а главное, любит свой край. Рекомендуем, однозначно! Спасибо за то, что мы влюбились в Белоруссию заново.
