детям и мне очень понравилось. Игорь умеет приманить животных, которые на жаре не очень активны.

То, что касается рассказов про Беларусь, то информация мне показалась однобокой из серии "как хорошо в стране советской жить", очень зайдёт фанатам СССР и тем, кто разделяет идеи коллективизации, плановой экономики и всеобщего равенства. В любом случае было любопытно пообщаться с человеком, который на столько любит свою страну и так ценит существующий уклад.

Отдельное спасибо Игорю за аккуратную езду и белорусские песни на обратном пути.