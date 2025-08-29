Мои заказы

Ружанский замок – экскурсии в Бресте

Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
На машине
13 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только
Двухдневное путешествие по Брестской области: от исторических усадеб до величественной Беловежской пущи. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: Жд вокзал-Брест центральный, вход под шпилем
12 окт в 10:00
16 окт в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
Отправиться в поездку по местам причудливых переплетений архитектурных эпох
5 окт в 08:00
8 окт в 08:00
24 900 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер на микроавтобусе по замкам, дворцам, башням и усадьбам Брестчины
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на микроавтобусе по замкам, дворцам, башням и усадьбам Брестчины
Начало: Брест, ваше место нахождения
5 окт в 09:00
8 окт в 09:00
850 Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 августа 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Два дня пролетели незаметно. Было интересно, комфортно и очень познавательно. Спокойно передоговорились и о времени, и о месте встречи. Игорь
    прекрасный рассказчик. Машина комфортная. На все наши вопросы всегда могли получить полный ответ. Ночевка в усадьбе - отдельная история. Погружение в детство. Тепло. Уютно. Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Посетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных и пуще, кормления - идеально,
    детям и мне очень понравилось. Игорь умеет приманить животных, которые на жаре не очень активны.
    То, что касается рассказов про Беларусь, то информация мне показалась однобокой из серии "как хорошо в стране советской жить", очень зайдёт фанатам СССР и тем, кто разделяет идеи коллективизации, плановой экономики и всеобщего равенства. В любом случае было любопытно пообщаться с человеком, который на столько любит свою страну и так ценит существующий уклад.
    Отдельное спасибо Игорю за аккуратную езду и белорусские песни на обратном пути.

  • Н
    Нина
    14 апреля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Хотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездки. Были учтены все наши
    интересы. Считаем, что нам повезло с гидом! Этого человека отличают интеллигентность, порядочность, корректность. Игорь обладает широкими познаниями по истории, культуре, экономике, социологии. За период поездки мы обогатились информацией о тех местам, которые мы посетили. Красота необыкновенная!!! Замки завораживают! Очень понравилась усадьба Тадеуша Костюшко. Игорь любит всей душой и всем сердцем Беларусь и свой край! Это чувствуется в каждом его рассказе. Спасибо за полученные позитивные эмоции и неизгладимые впечатления!

  • Ю
    Юрий
    9 ноября 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Отличный тур, прекрасный гид, очень знающий, деликатный и заботливый. Остались только приятные впечатления, ни одного недостатка не нашел.
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Приехали из Москвы с внучкой. Посетили экскурсию Красота Брестской земли с экскурсоводом Игорем Анатольевичем. Мероприятие на высоте! Остались очень довольны увиденным и услышанным! Спасибо огромное Игорю Анатольевичу за прекрасные два дня на Брестской земле! Экскурсия интересная и проведена с душой!
  • Д
    Диана
    21 октября 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Очень порадовало, что выбор пал на этого экскурсовода, его знания, патриотизм, любовь к своей родине произвели очень приятное впечатление. Великолепный
    рассказчик, кулинар, гостеприимный хозяин, полностью оправдал наши надежды на эту экскурсию. Мы много узнали о Бресте, истории и обычаях, узнали как живут небольшие городки и агрокомплексы. Ночевали в хозяйском загородном доме с настоящей русской печью и при этом со всеми удобствами, с обильным и очень вкусным ужином и завтраком. Все вместе действительно показало красоту этой земли, в которую невозможно не влюбиться. Прекрасная природа, душевные люди, спасибо!

  • А
    Альбина
    19 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Благодарим Игоря за проведённую экскурсию, за два дня нам удалось прикоснуться к живописным местам Беларуси! Восхитительные виды природы, аутентичная ночёвка в уютном домике - всё это подарило нам незабываемые впечатления и чудесный отпуск!!
  • Ю
    Юлия
    18 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Огромное спасибо за замечательные экскурсии! Это были насыщенные, чудесные, полные эмоций и впечатлений 3 дня. И за эти незабываемые впечатления
    хотим выразить от всего сердца благодарность Игорю Анатольевичу, который рассказал и показал нам живописные места Брестчины, насладились чмстейшим воздухом и потрясающими пейзажами в заповеднике Беловежская пуща, покормили оленей и зубров, впечатлились « Золотым кольцом Бреста» (Кобрин, Коссово, Ружаны, Пружаны). А вечером в агроусадьбе нас ждал вкусный, домашний ужин. И за это огромное спасибо замечательной Лейле, особенно за борщ, который мы до сих пор вспоминаем. А утром после сытных завтраков, мы были готовы к новым впечатлениям. Если будете в Бресте, то обязательно посетите эту экскурсию.

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Чудесный Игорь, спасибо огромное за прекрасную поездку, которая позволила увидеть Белоруссию и полюбить её. Идеально построенный маршрут, комфортное проживание и
    тёплый приём безусловно навели мысли о возвращении. Любовь Игоря к родной земле, его рассказы об истории страны, её экономике, традициях и обычаях очень скрасили путешествие. Пренепременно вернёмся!

  • Н
    Надежда
    31 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию "Красота Брестской земли" замечательному гиду Игорю, профессионалу своего дела. За 2 дня комфортной поездке
    на машине по Бресту и Беловежской пуще мы узнали очень много интересных историй, увидели много потрясающих мест. Рассказ был захватывающий: легенды, истории, много фактов, которые не встретишь в литературе. Отличный вкусный ужин и завтрак и ночёвка в доме было замечательным дополнением. А какой воздух!!! Вспомнилось детство в деревне. Потрясающее впечатление осталось от поездки на второй день в Беловежскую пущу, особенно кормление зубра, вот это мощь! Будем обязательно рекомендовать своим друзьям. Игорь, Огромное спасибо за все, время пробежало быстро!!

  • С
    Светлана
    19 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Потрясающее 3-хдневное путешествие, в ходе которого мы смогли подробно познакомиться с Брестчиной и отдохнуть на все 100%.
    Игорь - отличный гид.
    Показал интересные места, рассказал о своем крае очень много.
    День в Беловежской пуще прошел на одном дыхании. Белорусский Дедушка Мороз очаровал не только детей, но и взрослых.
    А вкусные и сытные завтраки и ужины от Лейлы, ночевка в деревенском доме, чистейший воздух и красивая природа стали идеальным дополнением к отдыху.
    Без этой поездки многое осталось бы для нас неохваченным в Бресте и его окрестностях.

  • М
    Марина
    18 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Хочу поблагодарить Игоря - прекрасного экскурсовода по Бресту и окресностям! Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного расскажет и покажет на своих экскурсиях. Мы провели с ним два замечательных дня. Советую всем кто хочет познакомится с Брестом и Беловежской пущей!
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Экскурсия очень понравилась. Игорь Анатольевич в центре Бреста рассказал про каждый дом и это не преувеличение. Он обладает энциклопедическими знаниями,
    всё чётко с именами, датами. Без него мы бы никогда не узнали столько о городе и не прониклись бы его непростой судьбой. Ночёвка в агроусадьбе тоже доставила много положительных эмоций. С удовольствием погуляли на свежем воздухе, Игорь Анатольевич вкусно накормил. Вечером даже почитали книги, их в доме огромное количество. Следующий день провели в Беловежской пуще, кормили зубров заранее принесёнными яблоками. Всем рекомендую данную экскурсию и гида

  • А
    Александра
    14 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Просто замечательная экскурссия. Однозначно рекомендую всем посещающим Беларусь. Игорь Анатольевич дает столько информации. Очень интеллигентен, скромен. Ночевка в агроусадьбе оставила
    прекрасные впечатления. Вкусный воздух, ужин, аисты летающие вечером над головой. А какие там звезды. Только в беловежскую пущу берите реппеленты, очень много оводов, буквально съели. Экскурссия и организация на высоте.

  • Д
    Диана
    12 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Огромное спасибо за радушный прием, внимание к клиентам., очень содержательный материиал, рассказанный с любовью к своей земле.
    Проживание на краю Беловежской
    пущи придавало особую атмосферу экскурсии. Было ощущение, что живешь у давнего друга. Всем рекомендуем именно трехдневный тур: мы для себя сделали много удивительных открытий.
    Игорь, мы благодарим Вас от всей души!

  • Е
    Екатерина
    7 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Это были волшебные денечки. Игорь Анатольевич сумел показать нам за пару дней красоту и самобытность Белорусской земли, Бреста и его
    окресностей. Это человек по настоящему влюбленный в свой родной край, в свою страну, великолепный рассказчик. Если бы мы не поехали в этот тур, мы бы не увидели самобытность этой страны, малелькие, но такие уютные агрогородки, гнезда аистов вдоль дорог. Большое мпастбо за такую чудеснуютэкскурсию, за теплый прием, за уютный ночлег агроусадьбе

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
  • Б
    Бурдонова
    28 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Тактичен, скромен, предупредителен, знает, а главное, любит свой край. Рекомендуем, однозначно! Спасибо за то, что мы влюбились в Белоруссию заново.

