Брест - город с тысячелетней историей, который стал свидетелем многих судьбоносных событий. Прогулка с профессиональным историком раскроет тайны улиц и зданий, сохранивших память о прошлом.
Участники увидят уникальные архитектурные ансамбли, от царской гимназии до шляхетских особняков, и узнают о событиях, которые изменили ход истории.
Эта экскурсия - возможность погрузиться в богатую историю города и узнать больше о его значении в истории Беларуси
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Профессиональный гид-историк
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏰 Архитектура разных эпох
- 🗺️ Интересные маршруты
- 💬 Возможность обсуждения тем
Что можно увидеть
- Пересечение улиц Мицкевича и Советской
- Улица Леваневского
- Улица Ленина
- Улица Гоголя
- Улица 17 сентября
- Улица Советская
- Пересечение улиц Советская и Гоголя
Описание экскурсии
Мы пройдём по исторической части Бреста — здесь сохранилось много зданий, о судьбе которых знают далеко не все жители города. Я буду показывать старые фотографии, а также книги, документы и даже монеты.
Вы увидите:
- Пересечение улиц Мицкевича и Советской — неожиданное сочетание архитектуры: царская гимназия, Свято-Николаевская братская церковь, зимняя оранжерея, два шляхетских особняка-близнеца, бульвар Мицкевича и сквер Пушкина
- Улица Леваневского — милые каменные и деревянные городские усадьбы, построенные в 1921–1939 годы
- Улица Ленина — мэрия города, главная площадь и удивительные здания разных стилей
- Улица Гоголя — знаменитая аллея фонарей и ценный межевой столб Брестской крепости
- Улица 17 сентября — дворики Бреста и трогательная история любви двух горожан
- Улица Советская — брестский Арбат. Увидим бывшую главную синагогу, аптеку Гринберга и дома известных брестчан
- Пересечение улиц Советская и Гоголя — главный памятник миллениума Бреста
Вы узнаете:
- Как в Бресте проходили знаменитые события (оборона крепости в 1941 и Брестский мир в 1917), а также позабытые — совещание Витовта и Ягайло, Брестская уния, печать Брестской Библии
- Как в Средние века развивались земли Беларуси, а Брест был процветающим средневековым городом, которым управляли магнаты Радзивиллы
- Как город за 1000 лет менял названия, входил в разные государства, а в мирное время был полностью разрушен и построен заново
Кому будет интересна экскурсия
- Тем, кто хочет узнать об истории Бреста, Брестской крепости и Беларуси от специалиста в этой области. Также в ходе экскурсии мы можем обсудить практически любые интересующие вас темы, связанные с историей страны
- Тем, кто увлекается (или даже профессионально занимается) историей, культурологией, искусством
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 2–4 км (может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий и интересов)
- После бронирования на сайте остаток стоимости нужно будет передать гиду в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ на день проведения экскурсии
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 518 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я коренной брестчанин, магистр исторических наук и генеалог. Профессионально занимаюсь исследованием истории Беларуси. Знаю интересные места и факты о родном городе, его окрестностях и людях.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
6 сен 2025
Нам очень повезло с гидом Петром Пицко. Это высокий профессионал, глубокий знаток истории Брестской крепости (и широкого исторического контекста в целом), массой малоизвестных деталей и подробностей, связанных с этим знаковым местом и его героями. Рекомендую всем.
В
Валентин
18 авг 2025
Хорошо продуманный маршрут и интересный рассказ про историю Бреста
Л
Любовь
4 авг 2025
Разочарованы экскурсией
Структуры материала нет вообще, повествование всё хаотичное, не услышали ни одного законченного предложения.
Постоянные перескакивание с темы на тему в рамках одной фразы, невозможно отследить нить рассказа.
Пришлось самим строить последовательность и уточнять детали.
Владимир
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, и очень сожалею, что экскурсия вас разочаровала. Вероятно мне не удалось подстроиться под Ваши интересы с четкой структурой повествования. Надеюсь, что вам будут встречаться на tripster только гиды, которые будут соответствовать вашим интересам и запросам.
Ю
Юлия
30 июл 2025
Огромное спасибо Владимиру за прекрасный, теплый вечер. Мы очень ценим прогулки с местными гидами, тем более в таком городе как Брест.
Брест-это не только про Брестскую крепость. На мой взгляд, запрет
О
Ольга
16 июл 2025
Огромное спасибо Владимиру за экскурсию. Сразу видно профессионала, занимающегося любимым делом. Хорошо поставлен голос, грамотная речь, ориентация на возраст и интерес слушателей.
Я
Яна
13 июл 2025
Владимир -- профессионал, любящий историю и город Брест. Провел нас как по классическим туристическим маршрутам, так и по менее известным, которые отлично отражают историю Бреста. Восхитил глубиной своих познаний и мотивировал на изучение истории:)
Отдельно хочется сказать спасибо за консультации по посещению других мест Беларуси.
М
Мария
12 июл 2025
Отличный экскурсовод, показал самые интересные места города, подстроился под наши интересы, ответил на все интересующие вопросы. Спасибо большое!!!
Е
Евгения
1 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! После экскурсии Владимир сориентировал по городу и окрестностям.
Евгений
10 июн 2025
Все хорошо!
Входит в следующие категории Бреста
