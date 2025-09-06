А Андрей Нам очень повезло с гидом Петром Пицко. Это высокий профессионал, глубокий знаток истории Брестской крепости (и широкого исторического контекста в целом), массой малоизвестных деталей и подробностей, связанных с этим знаковым местом и его героями. Рекомендую всем.

В Валентин Хорошо продуманный маршрут и интересный рассказ про историю Бреста

Л Любовь Разочарованы экскурсией

Структуры материала нет вообще, повествование всё хаотичное, не услышали ни одного законченного предложения.

Постоянные перескакивание с темы на тему в рамках одной фразы, невозможно отследить нить рассказа.

Пришлось самим строить последовательность и уточнять детали. Владимир Ответ организатора: Благодарю за отзыв, и очень сожалею, что экскурсия вас разочаровала. Вероятно мне не удалось подстроиться под Ваши интересы с четкой структурой повествования. Надеюсь, что вам будут встречаться на tripster только гиды, которые будут соответствовать вашим интересам и запросам.

Ю Юлия



Брест-это не только про Брестскую крепость. На мой взгляд, запрет читать дальше экскурсионного сопровождения не работниками Бресткой крепости пошел только на пользу. Потому, что в городе действительно есть, что посмотреть, замедлиться, подумать и порадоваться как у вас красиво



P.S. Землякам Гаврилова сегодня повезло, мы попали на экскурсию по Брестской крепости как в музее, так и на ее территории Огромное спасибо Владимиру за прекрасный, теплый вечер. Мы очень ценим прогулки с местными гидами, тем более в таком городе как Брест.

О Ольга Огромное спасибо Владимиру за экскурсию. Сразу видно профессионала, занимающегося любимым делом. Хорошо поставлен голос, грамотная речь, ориентация на возраст и интерес слушателей.

Я Яна Владимир -- профессионал, любящий историю и город Брест. Провел нас как по классическим туристическим маршрутам, так и по менее известным, которые отлично отражают историю Бреста. Восхитил глубиной своих познаний и мотивировал на изучение истории:)



Отдельно хочется сказать спасибо за консультации по посещению других мест Беларуси.

М Мария Отличный экскурсовод, показал самые интересные места города, подстроился под наши интересы, ответил на все интересующие вопросы. Спасибо большое!!!

Е Евгения Очень понравилась экскурсия! После экскурсии Владимир сориентировал по городу и окрестностям.