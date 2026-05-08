Мы едем в не самые популярные, но точно интересные, колоритные и загадочные места Гродненской области, чтобы прикоснуться к ускользающей истории. Побываем на руинах некогда роскошных усадеб и дворца Святополк-Четвертинских. Выясним, какими они были в эпоху своего расцвета и какие события привели их к упадку.

Свислочь, Усадьба Горзковских — столетний дом, дремлющий среди полей. Пример удивительной деревянной архитектуры межвоенной Польши (1920-е) и колоритного закопанского стиля.

Часовня в Щечицах — всё, что осталось от зажиточной панской усадьбы 18 века. Дом и прочие постройки были утрачены полностью, но на удивление крепкий остов старинной часовни все ещё цел.

Усадьба Зверовичей «Немейки» — колоритный фасад старинного усадебного дома 19 века, спрятанный от любопытных глаз прямо среди огородов.

Мемориальная колонна 18 века в честь принятия первой конституции Речи Посполитой — один из самых необычных памятников на просторах Беларуси.

Дворец Святополк-Четвертинских — впечатляющий дворцово-парковый ансамбль начала 20 века. Когда-то — одно из самых развитых и перспективных имений Гродненщины, которое оказалось заброшено уже к 1980-м годам.

Руины усадьбы Грабовских — одна из многих подобных историй, когда старинные самобытные постройки выдерживают разные непростые времена, но безжалостный каток 20 века пережить не могут.

Руины мельницы в Тарново — некогда самая большая ветряная мельница Виленской губернии. Сегодня — малая часть того, что осталось от процветающей усадьбы Мавросов.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Гродно

9:35-10:05 — Свислочь, усадебный дом Горзковских

10:30-10:50 — часовня-усыпальница Яблоновских в Щечицах

11:05-11:20 — усадьба Зверовичей «Немейки»

12:00-12:15 — мемориальная колонна 18 века

13:00-14:00 — дворец Святополк-Четвертинских

14:10-14:30 — усадьба Грабовских в Дикушках

15:00-15:30 — руины ветряной мельницы и усадьба в Тарново

16:40 — возвращение в Гродно

