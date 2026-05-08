Архитектура забвения в окрестностях Гродно

Увидеть исчезающую старину и заново открыть забытые страницы белорусской истории
Мы едем в не самые популярные, но точно интересные, колоритные и загадочные места Гродненской области, чтобы прикоснуться к ускользающей истории. Побываем на руинах некогда роскошных усадеб и дворца Святополк-Четвертинских. Выясним, какими они были в эпоху своего расцвета и какие события привели их к упадку.
Описание экскурсии

Свислочь, Усадьба Горзковских — столетний дом, дремлющий среди полей. Пример удивительной деревянной архитектуры межвоенной Польши (1920-е) и колоритного закопанского стиля.

Часовня в Щечицах — всё, что осталось от зажиточной панской усадьбы 18 века. Дом и прочие постройки были утрачены полностью, но на удивление крепкий остов старинной часовни все ещё цел.

Усадьба Зверовичей «Немейки» — колоритный фасад старинного усадебного дома 19 века, спрятанный от любопытных глаз прямо среди огородов.

Мемориальная колонна 18 века в честь принятия первой конституции Речи Посполитой — один из самых необычных памятников на просторах Беларуси.

Дворец Святополк-Четвертинских — впечатляющий дворцово-парковый ансамбль начала 20 века. Когда-то — одно из самых развитых и перспективных имений Гродненщины, которое оказалось заброшено уже к 1980-м годам.

Руины усадьбы Грабовских — одна из многих подобных историй, когда старинные самобытные постройки выдерживают разные непростые времена, но безжалостный каток 20 века пережить не могут.

Руины мельницы в Тарново — некогда самая большая ветряная мельница Виленской губернии. Сегодня — малая часть того, что осталось от процветающей усадьбы Мавросов.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Гродно
9:35-10:05 — Свислочь, усадебный дом Горзковских
10:30-10:50 — часовня-усыпальница Яблоновских в Щечицах
11:05-11:20 — усадьба Зверовичей «Немейки»
12:00-12:15 — мемориальная колонна 18 века
13:00-14:00 — дворец Святополк-Четвертинских
14:10-14:30 — усадьба Грабовских в Дикушках
15:00-15:30 — руины ветряной мельницы и усадьба в Тарново
16:40 — возвращение в Гродно

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Opel Zafira (максимальное количество пассажиров — 4 взрослых + 2 ребёнка). Детское кресло или бустер — по запросу
  • При желании возможна остановка на обед в кафе. В дорогу возьмите воду и лёгкий перекус

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 129 туристов
Добро пожаловать в Гродно! Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.

