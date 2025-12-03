Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Гродно, цены от 3230 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
На машине
7.5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
Увлекательное путешествие из Гродно в Лиду через исторические места. Познакомьтесь с замками и усадьбами, ощутите дух средневековья
Начало: На улице Б. Троицкая
«Дворянская усадьба Друцких-Любецких в Щучине — вы полюбуетесь дворцом в стиле петербургского неоклассицизма, который называют щучинским Версалем»
Завтра в 08:30
21 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
На машине
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
«погрузиться в атмосферу старинной белорусской усадьбы с её колоритом и традициями»
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
21 дек в 10:00
24 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Рождественские каникулы в Гродно
На автобусе
6 часов
-
5%
Групповая
Рождественские каникулы в Гродно
Перенестись в эпоху Воловичей и увидеть визитные карточки Старого города
Начало: В центре города
«Бывшая усадьба княжеского рода Воловичей 18 века»
4 янв в 10:00
3230 ₽3400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 декабря 2025
    Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
    Все супер
  • А
    Антонина
    21 ноября 2025
    Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
    Все прошло отлично! Огромное спасибо Алине!
  • А
    Алексей
    9 ноября 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Рекомендую Андрея как грамотного и открытого человека, разбирающегося в истории и любящего свой родной город и край. И от этого
    его экскурсии только выигрывают.
    Нам он дал пару полезных советов до экскурсии, а также был готов подсказать по любым вопросам после (но мы не стали злоупотреблять гостеприимством).
    А во время поездки Андрей грамотно и подробно рассказал нам о богатой истории страны и разных фактах из настоящего. За что ему огромное спасибо.

  • А
    Андрей
    30 октября 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Мы провели с Андреем две экскурсии за два дня в Гродно. Экскурсия в Лиду длительная и было опасение, что можно
    устать. Но Андрею удалось удерживать внимание интересными рассказами об истории прекрасной Гродненской земли. Так что, если еще буду в Гродно, то обращусь к нему. У него наверняка есть много что рассказать интересного. Спасибо!

  • О
    Оксана
    28 октября 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Прекрасно организованная экскурсия. Всё вовремя: встреча, технические перерывы, перекусы. Учитывая длительность экскурсии, это всё немаловажно и напрямую влияет на общее
    впечатление. Нашей семье услышанное и увиденное было интересно. Дочкам-школьницам стали понятнее причинно-следственные связи между историческими событиями. Спасибо гиду Андрею и водителю Владимиру!
    Безотносительно к экскурсии:Немного расстраивает обилие новодела в реставрируемых замках Гродчины. Хотелось бы более деликатного отношения к старине. Хотя, безусловно, радует сам факт того, что объектами культурного и исторического наследия занимаются.

  • Г
    Гульнара
    9 октября 2025
    Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
    Алина-очень приятная молодая девушка. День с ней прошел великолепно. Отличный собеседник, отличный водитель. Никуда не торопит, поэтому на локациях мы
    не спешили, не бежали, у нас было время все осмотреть. Локации интересные, а от того, что осматривали мы их не в толпе,а небольшой компанией, зашли еще больше.

  • И
    Ирина
    26 сентября 2025
    Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
    Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей. Лёгкое общение с Алиной,
    комфортное передвижение на машине. Время пролетело быстро. Рекомендую тем у кого нет машины, но хочется посмотреть окрестности Гродно.
    Особое впечатление оставил парк Коробчицы♥️

  • К
    Колесов
    21 сентября 2025
    Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
    Отличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы и запаслись водой в поезку
    оказалось для нас в поездку Алина даже припасла попить. Очень понравился маршрут. Первым был АПК Коробчицы, очень интересная локация, свой мини зоопарк, большая интересная парковая зона со множеством деревянных композиций, оригинальное оформление. Посетили несколько исторических усадеб, прокатились на катере по Августовскому каналу, весьма живописный, прошли через шлюз, перепад воды 5м. Впечатляет. В общем очень интересно провели практически весь день. Рекомендуем, не пожалеете.
    Алине громадное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2025
    Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
    Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка, прекрасный собеседник, коренная жительница
    Гродно. С этим путешествием гораздо лучше раскрылось понимание и ощущение региона. Если приехали в Гродно, не ограничивайтесь только самим город, вокруг тоже есть на что посмотреть.
    Из удобств самой поездки: большая комфортная машина, водичка, согласованное время, хватило времени и посмотреть и погулять и поесть.
    Большая благодарность Алине!

  • О
    Олег
    10 сентября 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Автопутешествие из Гродно в Лиду прошло очень познавательно, интересно и комфортно. Андрей прекрасный рассказчик, начитан, эрудирован и легок в общении. Видно, что любит и знает истоию своего края. Рекомендую!
  • А
    Анна
    2 сентября 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Посетили потрясающую экскурсию. Спасибо большое Андрею за подробную, и в то же время не напряжную программу, не люблю когда экскурсовод
    загружает датами и событиями, Андрей очень интересный собеседник и с удовольствием отвечает на все вопросы, было очень познавательно, экскурсия прошла на одном дыхании, были с двумя детьми 11 и 8 лет, для детей обычно бывает утомительно ходить и слушать, но не в этот раз, слушали внимательно и очень многое запомнили.
    Прекрасный автомобиль, и водитель очень аккуратный,и тоже включался в разговор, что сделало нашу поездку не только познавательной но и еще приятной. Однозначно рекомендую!

  • А
    Алексей
    6 августа 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Прекрасная экскурсия для всех, кто интересуется историей и древней архитектурой Гродненского края. Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 августа 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Огромное спасибо Андрею за прекрасно проведенный день! Несмотря на дождь, которого не было в прогнозе, экскурсия прошла отлично, заехали купили
    зонтики, все запланированные точки по маршруту посетили, историю Беларуси подучили;) Немножко устали, но все 5 человек остались довольны) Отдельное спасибо водителю Володе за аккуратное профессиональное вождение. Экскурсию рекомендую от всей души. Единственное пожелание - возможно, приобрести усилитель голоса - на заднем ряду минивэна слышно не очень хорошо, приходится напрягать слух.

  • Е
    Елена
    26 июля 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Интересное путешествие в Лиду с гидом Андреем. В Гродно мы впервые, на экскурсии получили много важной информации об истории гродненской
    земли, и посетили не только город Лиду и старинный замок, но также Щучин и необычную церковь в Мурованке. Несмотря на дождливый день, были «охвачены» все точки маршрута, поскольку детали путешествия были продуманы гидом заранее. Спасибо!

  • Е
    Елена
    24 июня 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Предложенный гидом маршрут показал нам архитектурные, религиозные и природные достопримечательности. Андрей владеет хорошими знаниями и не останавливается на этом, пополняя
    их запас.
    Единственное, что могу рекомендовать путешественникам, это заранее связываться с гидом по организационным мелочам. На сайте написано, что перекус рекомендуется взять с собой, но Андрей заложил в маршрут время на полноценный обед в ресторане при Лидской пивоварне. Поскольку я не связывалась с Андреем заранее по этому вопросу, то мы в отеле попросили ланч-бокс, который в итоге оказался не нужен:)
    Однозначно 5! И однозначно рекомендую и маршрут, и гида!

  • Е
    Елена
    1 июня 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Не в первый раз посещаем Беларусь и все больше и больше поражаемся истории этого замечательного, многострадального края. Наше маленькое путешествие
    из Гродно в Лиду с Андреем прошло очень хорошо. Андрей обладает энциклопедическими знаниями, делиться ими легко и доступно. На комфортном авто с хорошим водителем Владимиром мы замечательно провели время. Всем рекомендуем пройти по этому маршруту.

  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Хотим выразить благодарность гиду Андрею из Гродно за прекрасную экскурсию в Лиду. Экскурсия интересная, четко организованная.
  • С
    Светлана
    26 апреля 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Отличная поездка-экскурсия! Рекомендую!
    Спасибо замечательным молодым людям: экскурсоводу Андрею - за сопровождение и рассказ, а водителю Владимиру - за хороший автомобиль
    и аккуратное вождение!
    Несмотря на длительную по времени экскурсию, она была совершенно не утомительна и разнообразна! Время "пролетело" незаметно. Посетили несколько локаций, заявленных в программе, и плюс бонусом некоторые приятные моменты: например, незапланированная дегустация меда!
    СПАСИБО!!!
    Любое путешествие - мпэаленькое или большое - должно быть в удовольствие!!!

  • Н
    Надежда
    26 апреля 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Нам повезло дважды- найти эту экскурсию, и с прекрасной ясной погодой! Получилась отличная познавательно - развлекательная поездка по Гродненской области!
    Большое
    спасибо команде: водителю Сергею за внимание к нам и экскурсоводу Андрею за рассказы обо всём: и про историю и про современность. Немного не хватило некоторой структурированности рассказов об истории по теме экскурсии, но зато мы узнали много интересного про город Лиду, и иные места, которые посещали. Отлично проведённый день!

  • С
    Светлана
    21 апреля 2025
    Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
    Недавно с подругой отправились в путешествие «Пояс князя Гедимина. Путешествие из Гродно в Лиду». Огромное спасибо нашему гиду Андрею —
    его знания, увлечённость историей и умение интересно подать материал сделали поездку по-настоящему впечатляющей. Отдельное спасибо нашей замечательной спутнице-водителю — не только за комфортную дорогу, но и за интересные комментарии по пути. Очень эрудированная и приятная в общении команда! Рекомендуем от души!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
  2. Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
  3. Рождественские каникулы в Гродно
Какие места ещё посмотреть в Гродно
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Советская улица
  2. Самое главное
  3. Несвижский замок
  4. Мирский замок
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 3230 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2026 год по теме «Усадьбы и дворцы», 22 ⭐ отзыва, цены от 3230₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль