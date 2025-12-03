читать дальше

загружает датами и событиями, Андрей очень интересный собеседник и с удовольствием отвечает на все вопросы, было очень познавательно, экскурсия прошла на одном дыхании, были с двумя детьми 11 и 8 лет, для детей обычно бывает утомительно ходить и слушать, но не в этот раз, слушали внимательно и очень многое запомнили.

Прекрасный автомобиль, и водитель очень аккуратный,и тоже включался в разговор, что сделало нашу поездку не только познавательной но и еще приятной. Однозначно рекомендую!