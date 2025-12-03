Индивидуальная
до 5 чел.
Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
Увлекательное путешествие из Гродно в Лиду через исторические места. Познакомьтесь с замками и усадьбами, ощутите дух средневековья
Начало: На улице Б. Троицкая
«Дворянская усадьба Друцких-Любецких в Щучине — вы полюбуетесь дворцом в стиле петербургского неоклассицизма, который называют щучинским Версалем»
Завтра в 08:30
21 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
«погрузиться в атмосферу старинной белорусской усадьбы с её колоритом и традициями»
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
21 дек в 10:00
24 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
-
5%
Групповая
Рождественские каникулы в Гродно
Перенестись в эпоху Воловичей и увидеть визитные карточки Старого города
Начало: В центре города
«Бывшая усадьба княжеского рода Воловичей 18 века»
4 янв в 10:00
3230 ₽
3400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 декабря 2025Все супер
- ААнтонина21 ноября 2025Все прошло отлично! Огромное спасибо Алине!
- ААлексей9 ноября 2025Рекомендую Андрея как грамотного и открытого человека, разбирающегося в истории и любящего свой родной город и край. И от этого
- ААндрей30 октября 2025Мы провели с Андреем две экскурсии за два дня в Гродно. Экскурсия в Лиду длительная и было опасение, что можно
- ООксана28 октября 2025Прекрасно организованная экскурсия. Всё вовремя: встреча, технические перерывы, перекусы. Учитывая длительность экскурсии, это всё немаловажно и напрямую влияет на общее
- ГГульнара9 октября 2025Алина-очень приятная молодая девушка. День с ней прошел великолепно. Отличный собеседник, отличный водитель. Никуда не торопит, поэтому на локациях мы
- ИИрина26 сентября 2025Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей. Лёгкое общение с Алиной,
- ККолесов21 сентября 2025Отличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы и запаслись водой в поезку
- ЕЕкатерина18 сентября 2025Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка, прекрасный собеседник, коренная жительница
- ООлег10 сентября 2025Автопутешествие из Гродно в Лиду прошло очень познавательно, интересно и комфортно. Андрей прекрасный рассказчик, начитан, эрудирован и легок в общении. Видно, что любит и знает истоию своего края. Рекомендую!
- ААнна2 сентября 2025Посетили потрясающую экскурсию. Спасибо большое Андрею за подробную, и в то же время не напряжную программу, не люблю когда экскурсовод
- ААлексей6 августа 2025Прекрасная экскурсия для всех, кто интересуется историей и древней архитектурой Гродненского края. Очень рекомендую!
- ООльга1 августа 2025Огромное спасибо Андрею за прекрасно проведенный день! Несмотря на дождь, которого не было в прогнозе, экскурсия прошла отлично, заехали купили
- ЕЕлена26 июля 2025Интересное путешествие в Лиду с гидом Андреем. В Гродно мы впервые, на экскурсии получили много важной информации об истории гродненской
- ЕЕлена24 июня 2025Предложенный гидом маршрут показал нам архитектурные, религиозные и природные достопримечательности. Андрей владеет хорошими знаниями и не останавливается на этом, пополняя
- ЕЕлена1 июня 2025Не в первый раз посещаем Беларусь и все больше и больше поражаемся истории этого замечательного, многострадального края. Наше маленькое путешествие
- ЕЕлена26 мая 2025Хотим выразить благодарность гиду Андрею из Гродно за прекрасную экскурсию в Лиду. Экскурсия интересная, четко организованная.
- ССветлана26 апреля 2025Отличная поездка-экскурсия! Рекомендую!
Спасибо замечательным молодым людям: экскурсоводу Андрею - за сопровождение и рассказ, а водителю Владимиру - за хороший автомобиль
- ННадежда26 апреля 2025Нам повезло дважды- найти эту экскурсию, и с прекрасной ясной погодой! Получилась отличная познавательно - развлекательная поездка по Гродненской области!
Большое
- ССветлана21 апреля 2025Недавно с подругой отправились в путешествие «Пояс князя Гедимина. Путешествие из Гродно в Лиду». Огромное спасибо нашему гиду Андрею —
