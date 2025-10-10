Гродно - уникальный город, где история встречается с современностью. Здесь можно увидеть резиденции литовских князей и королей Речи Посполитой, сохранившиеся до наших дней. Прогулка по Замковой улице и посещение Нового замка подарят вам незабываемые впечатления. Оцените величие костёла Святого Франциска Ксаверия и Борисоглебской церкви, а также узнайте, почему Гродно стал важным центром в истории

Ваш гид в Гродно

Вы познакомитесь с застройкой Замковой улицы — одной из старейших в городе — и самым узким переулком Гродно.

Побываете в историческом центре города — на Замковой горе, на территории Нового замка оцените величие дворца, который был свидетелем самых трагичных страниц в судьбе Гродно с середины 18 века и до наших дней.

Полюбуетесь костёлом Святого Франциска Ксаверия с самыми старыми действующими в Европе курантами и чудотворной иконой.

Оцените Борисоглебскую (Коложскую церковь) — памятник Гродненской архитектурной школы 12 века.

Почему здесь построил свой замок король Речи Посполитой Стефан Баторий

Какими травами известна самая старая аптека Беларуси

Почему Большая хоральная синагога стала памятником архитектуры барокко и модерн

Как красивейший гродненский дворик связан со студентами и епископами

