Мои заказы

Пешком по Гродно с гидом-историком

Погрузитесь в атмосферу средневекового Гродно, прогуливаясь по Замковой улице и открывая для себя величие исторических памятников
Гродно - уникальный город, где история встречается с современностью.

Здесь можно увидеть резиденции литовских князей и королей Речи Посполитой, сохранившиеся до наших дней. Прогулка по Замковой улице и посещение Нового замка подарят вам незабываемые впечатления.

Оцените величие костёла Святого Франциска Ксаверия и Борисоглебской церкви, а также узнайте, почему Гродно стал важным центром в истории
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический центр с уникальной архитектурой
  • 🕍 Величие Нового замка и костёла
  • ⛪ Борисоглебская церковь 12 века
  • 🖼️ Чудотворная икона и старейшие куранты
  • 🌿 Узнайте о старейшей аптеке Беларуси
Пешком по Гродно с гидом-историком© Инна
Пешком по Гродно с гидом-историком© Инна
Пешком по Гродно с гидом-историком© Инна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Замковая улица
  • Новый замок
  • Костёл Святого Франциска Ксаверия
  • Борисоглебская церковь
  • Большая хоральная синагога

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с застройкой Замковой улицы — одной из старейших в городе — и самым узким переулком Гродно.

Побываете в историческом центре города — на Замковой горе, на территории Нового замка оцените величие дворца, который был свидетелем самых трагичных страниц в судьбе Гродно с середины 18 века и до наших дней.

Полюбуетесь костёлом Святого Франциска Ксаверия с самыми старыми действующими в Европе курантами и чудотворной иконой.

Оцените Борисоглебскую (Коложскую церковь) — памятник Гродненской архитектурной школы 12 века.

И узнаете:

  • Почему здесь построил свой замок король Речи Посполитой Стефан Баторий
  • Какими травами известна самая старая аптека Беларуси
  • Почему Большая хоральная синагога стала памятником архитектуры барокко и модерн
  • Как красивейший гродненский дворик связан со студентами и епископами

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу на день проведения
  • Для посещение Большой хоральной синагоги нужно сделать пожертвование в любой валюте и любом размере

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 251 туриста
Аттестованный экскурсовод, историк по образованию. Экскурсии по Гродно и Беларуси провожу с 2005 года. Работаю с организованными группами и индивидуальными путешественниками. Всегда учитываю пожелания и интересы заказчика. С удовольствием познакомлю с увлекательной историей и архитектурой белорусских городов. Уверена — вы полюбите Гродно, вам захочется вернуться сюда за новыми впечатлениями!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Пешком по Гродно с гидом-историком (Наталия)Пешком по Гродно с гидом-историком (Наталия)Пешком по Гродно с гидом-историком (Наталия)Пешком по Гродно с гидом-историком (Наталия)Пешком по Гродно с гидом-историком (Наталия)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Юлия)Пешком по Гродно с гидом-историком (Елена)Пешком по Гродно с гидом-историком (Елена)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Ирина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Светлана)Пешком по Гродно с гидом-историком (Светлана)Пешком по Гродно с гидом-историком (Светлана)Пешком по Гродно с гидом-историком (Светлана)Пешком по Гродно с гидом-историком (Светлана)Пешком по Гродно с гидом-историком (Мария)Пешком по Гродно с гидом-историком (Мария)Пешком по Гродно с гидом-историком (Мария)Пешком по Гродно с гидом-историком (Марина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Марина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Марина)Пешком по Гродно с гидом-историком (Марина)
Е
Елена
10 окт 2025
Провели с Инной интересную экскурсию по Гродно. Очень интеллигентный, эрудированный гид. Большое спасибо.
В
Валерия
4 окт 2025
нам с мужем очень понравилась экскурсия по Гродно,Инна прекрасный рассказчик,узнали очень много интересного,прекрасно провели время,всем рекомендую!!!
Н
Наталия
3 окт 2025
Мы провели прекрасный день в прекрасном городе, нам повезло и с гидом, и с погодой. Познакомились с основными историческими достопримечательностями города. Причем без спешки, хотя экскурсия была всего три часа. Инна прекрасно преподносит историю города, отвечает на все вопросы.
Мы провели прекрасный день в прекрасном городе, нам повезло и с гидом, и с погодой. ПознакомилисьМы провели прекрасный день в прекрасном городе, нам повезло и с гидом, и с погодой. ПознакомилисьМы провели прекрасный день в прекрасном городе, нам повезло и с гидом, и с погодой. ПознакомилисьМы провели прекрасный день в прекрасном городе, нам повезло и с гидом, и с погодой. ПознакомилисьМы провели прекрасный день в прекрасном городе, нам повезло и с гидом, и с погодой. Познакомились
И
Ирина
25 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Рассказ Инны был интересным, не перегружен историческими фактами. Слушать было легко и приятно. Время на экскурсии прошло не заметно.
Экскурсия нам очень понравилась. Рассказ Инны был интересным, не перегружен историческими фактами. Слушать было легко иЭкскурсия нам очень понравилась. Рассказ Инны был интересным, не перегружен историческими фактами. Слушать было легко иЭкскурсия нам очень понравилась. Рассказ Инны был интересным, не перегружен историческими фактами. Слушать было легко иЭкскурсия нам очень понравилась. Рассказ Инны был интересным, не перегружен историческими фактами. Слушать было легко и
Я
Яна
24 сен 2025
Прекрасный экскурсовод Инна, прекрасная экскурсия, прекрасный Гродно!
Брали экскурсию своей компанией из 5-и человек, все прошло отлично! Узнали историю Гродно от самого его основания. Спасибо
Юлия
Юлия
5 сен 2025
Инна - очень знающий экскурсовод и замечательный рассказчик! Интересуемся с мужем историей и рады, что узнали много нового. Инна очень деликатна в вопросах исторических оценок и религии, что очень важно. С удовольствием порекомендую Инну нашим друзьям.
Инна - очень знающий экскурсовод и замечательный рассказчик! Интересуемся с мужем историей и рады, что узнали
И
Истомин
29 авг 2025
Спасибо Юлии, за изумительную экскурсию. Всё было интересно и познавательно, большие знания о своём любимом городе Юлия стремиться передать вам. Большое спасибо за прекрасно проведённую экскурсию.
Н
Наталья
26 авг 2025
Замечательная экскурсия в прекрасной компании! Инна отлично владеет материалом и умеет донести свои знания до слушателя. Было интересно!
Ольга
Ольга
25 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Инна прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора. Всегда видно, когда знания у экскурсовода очень глубокие. Понятно, что невозможно рассказать всё. Но на любой вопрос (а у нашей
читать дальше

компании их было много) получили полный и четкий и интересный ответ. Думали, что 3 часа это много. Оказалось мало:)
В Гродно все были первый раз,очень понравился город, обязательно приедем еще не раз.
Спасибо Инна!!!

В
Виталий
24 авг 2025
Все отлично!
П
Павел
23 авг 2025
Лучший гид из 6 что были с нами в эти в РБ. Четко, прнятно, по делу, со знанием истории, но без перегрузки датами. Рекомендую!
О
Ольга
22 авг 2025
Экскурсия шикарная! Пролетела на одном дыхании! Познакомились с богатой и сложной историей города, прошлись по улочкам под увлекательный рассказ Инны. Посмотрели основные достопримечательности и получили огромное удовольствие!
Елена
Елена
19 авг 2025
Добрый день! Были сегодня на экскурсии с гидом Инной. Рассказ не заинтересовал, много долгих перерывов(пока перемещались от точки до точки гид просто шла молча впереди, пытались задавать вопросы-отвечала скупо, если вопрос касался объекта, который еще только впереди экскурсии-могла ответить, что расскажет позже и просто молчать дальше), скучновато. Дети, так вообще откровенно скучали..
Видно, что знания есть, но подача нам не понравилась.
Добрый день! Были сегодня на экскурсии с гидом Инной. Рассказ не заинтересовал, много долгих перерывов(пока перемещалисьДобрый день! Были сегодня на экскурсии с гидом Инной. Рассказ не заинтересовал, много долгих перерывов(пока перемещались
Инна
Инна
Ответ организатора:
Сожалею, что Вам не понравилась экскурсия. Надеюсь, что в следующий раз Вы найдёте своего экскурсовода.
А
Алена
17 авг 2025
Большое спасибо гиду Инне за интересную экскурсию! Очень интересно было узнать историю города. Спасибо!
Р
Родион
15 авг 2025
Легкая и в тоже время очень интересная и познавательная экскурсия. Три часа даже для детей пролетели незаметно. Спасибо Инне за приятную прогулку!

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Королевский город Гродно
Пешая
3 часа
358 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
24 900 ₽ за всё до 10 чел.
Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
На машине
8 часов
-
15%
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пояс князя Гедимина: автопешеходная экскурсия
Увлекательное путешествие из Гродно в Лиду через исторические места. Познакомьтесь с замками и усадьбами, ощутите дух средневековья
Начало: На улице Б. Троицкая
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
19 890 ₽23 400 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно