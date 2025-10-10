Гродно - уникальный город, где история встречается с современностью.
Здесь можно увидеть резиденции литовских князей и королей Речи Посполитой, сохранившиеся до наших дней. Прогулка по Замковой улице и посещение Нового замка подарят вам незабываемые впечатления.
Оцените величие костёла Святого Франциска Ксаверия и Борисоглебской церкви, а также узнайте, почему Гродно стал важным центром в истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический центр с уникальной архитектурой
- 🕍 Величие Нового замка и костёла
- ⛪ Борисоглебская церковь 12 века
- 🖼️ Чудотворная икона и старейшие куранты
- 🌿 Узнайте о старейшей аптеке Беларуси
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Замковая улица
- Новый замок
- Костёл Святого Франциска Ксаверия
- Борисоглебская церковь
- Большая хоральная синагога
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с застройкой Замковой улицы — одной из старейших в городе — и самым узким переулком Гродно.
Побываете в историческом центре города — на Замковой горе, на территории Нового замка оцените величие дворца, который был свидетелем самых трагичных страниц в судьбе Гродно с середины 18 века и до наших дней.
Полюбуетесь костёлом Святого Франциска Ксаверия с самыми старыми действующими в Европе курантами и чудотворной иконой.
Оцените Борисоглебскую (Коложскую церковь) — памятник Гродненской архитектурной школы 12 века.
И узнаете:
- Почему здесь построил свой замок король Речи Посполитой Стефан Баторий
- Какими травами известна самая старая аптека Беларуси
- Почему Большая хоральная синагога стала памятником архитектуры барокко и модерн
- Как красивейший гродненский дворик связан со студентами и епископами
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу на день проведения
- Для посещение Большой хоральной синагоги нужно сделать пожертвование в любой валюте и любом размере
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 251 туриста
Аттестованный экскурсовод, историк по образованию. Экскурсии по Гродно и Беларуси провожу с 2005 года. Работаю с организованными группами и индивидуальными путешественниками. Всегда учитываю пожелания и интересы заказчика. С удовольствием познакомлю с увлекательной историей и архитектурой белорусских городов. Уверена — вы полюбите Гродно, вам захочется вернуться сюда за новыми впечатлениями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
10 окт 2025
Провели с Инной интересную экскурсию по Гродно. Очень интеллигентный, эрудированный гид. Большое спасибо.
В
Валерия
4 окт 2025
нам с мужем очень понравилась экскурсия по Гродно,Инна прекрасный рассказчик,узнали очень много интересного,прекрасно провели время,всем рекомендую!!!
Н
Наталия
3 окт 2025
Мы провели прекрасный день в прекрасном городе, нам повезло и с гидом, и с погодой. Познакомились с основными историческими достопримечательностями города. Причем без спешки, хотя экскурсия была всего три часа. Инна прекрасно преподносит историю города, отвечает на все вопросы.
И
Ирина
25 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Рассказ Инны был интересным, не перегружен историческими фактами. Слушать было легко и приятно. Время на экскурсии прошло не заметно.
Я
Яна
24 сен 2025
Прекрасный экскурсовод Инна, прекрасная экскурсия, прекрасный Гродно!
Брали экскурсию своей компанией из 5-и человек, все прошло отлично! Узнали историю Гродно от самого его основания. Спасибо
Юлия
5 сен 2025
Инна - очень знающий экскурсовод и замечательный рассказчик! Интересуемся с мужем историей и рады, что узнали много нового. Инна очень деликатна в вопросах исторических оценок и религии, что очень важно. С удовольствием порекомендую Инну нашим друзьям.
И
Истомин
29 авг 2025
Спасибо Юлии, за изумительную экскурсию. Всё было интересно и познавательно, большие знания о своём любимом городе Юлия стремиться передать вам. Большое спасибо за прекрасно проведённую экскурсию.
Н
Наталья
26 авг 2025
Замечательная экскурсия в прекрасной компании! Инна отлично владеет материалом и умеет донести свои знания до слушателя. Было интересно!
Ольга
25 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Инна прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора. Всегда видно, когда знания у экскурсовода очень глубокие. Понятно, что невозможно рассказать всё. Но на любой вопрос (а у нашей
В
Виталий
24 авг 2025
Все отлично!
П
Павел
23 авг 2025
Лучший гид из 6 что были с нами в эти в РБ. Четко, прнятно, по делу, со знанием истории, но без перегрузки датами. Рекомендую!
О
Ольга
22 авг 2025
Экскурсия шикарная! Пролетела на одном дыхании! Познакомились с богатой и сложной историей города, прошлись по улочкам под увлекательный рассказ Инны. Посмотрели основные достопримечательности и получили огромное удовольствие!
Елена
19 авг 2025
Добрый день! Были сегодня на экскурсии с гидом Инной. Рассказ не заинтересовал, много долгих перерывов(пока перемещались от точки до точки гид просто шла молча впереди, пытались задавать вопросы-отвечала скупо, если вопрос касался объекта, который еще только впереди экскурсии-могла ответить, что расскажет позже и просто молчать дальше), скучновато. Дети, так вообще откровенно скучали..
Видно, что знания есть, но подача нам не понравилась.
Инна
Ответ организатора:
Сожалею, что Вам не понравилась экскурсия. Надеюсь, что в следующий раз Вы найдёте своего экскурсовода.
А
Алена
17 авг 2025
Большое спасибо гиду Инне за интересную экскурсию! Очень интересно было узнать историю города. Спасибо!
Р
Родион
15 авг 2025
Легкая и в тоже время очень интересная и познавательная экскурсия. Три часа даже для детей пролетели незаметно. Спасибо Инне за приятную прогулку!
