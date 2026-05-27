Гродненщина — приграничный регион, где причудливо переплелись польская, литовская и белорусская история. Приглашаю вас познакомиться с этим необычным краем.
Едем в барочную усадьбу с яблоневым садом и частной пивоварней и в посёлок с единственным в Беларуси музеем пасхальной писанки. А ещё вы увидите систему шлюзов на Августовском канале, которая работает с 19 века.
Описание экскурсии
Дворец Воловичей в Святске — роскошный дворцово-парковый комплекс 18 века. Вы полюбуетесь величественным усадебным домом, прогуляетесь по Аллее любви и старинному яблоневому саду. А после при желании заглянете на местную пивоварню в одной из восстановленных хозяйственных построек.
Приграничный Сопоцкин — посёлок с насыщенной событиями историей и огромным количеством достопримечательностей. Здесь мы посетим:
- костёл Вознесения Девы Марии — интересный образец архитектуры межвоенной Польши
- старое католическое кладбище и колоритные неоготические часовни
- уникальный для Беларуси музей «Сопоцкинская писанка», который знакомит с местными пасхальными католическими традициями
Несколько сохранившихся шлюзов — когда-то они были частью масштабной гидротехнической системы Августовского канала. Мы побываем:
- на шлюзе Немново — самом протяжённом, с впечатляющим перепадом высот
- шлюзе Домбровка — в наши дни он стал замечательной зоной отдыха
- в музее Августовского канала — по желанию
И если будет возможность, в сезон прокатимся на небольшом прогулочном судне и даже пройдём на нём через старинный шлюз
Вы узнаете:
- о событиях и людях, которые сыграли значительную роль в истории Гродно и его пригородов
- о местных традициях, быте, культуре и исторической архитектуре
- о том, почему Гродненщина — совершенно особый регион Беларуси
Организационные детали
- Едем на автомобиле Opel Zafira 2013 года (максимальное число пассажиров 4 взрослых + 2 ребенка). Детское кресло или бустер — по запросу
- Дополнительные расходы: билеты в дворцово-парковый комплекс в Святске — 5 бел. руб. (~132 ₽), дети с 7 до 14 лет — 2 бел. руб. (~53 ₽)
- Водная прогулка по Августовскому каналу — 20 бел. руб. за чел. (~530 ₽)
- Обратите внимание, что по понедельникам и вторникам музей «Сопоцкинская писанка» закрыт
- Доплата за экскурсию на месте — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 165 туристов
Я коренной житель этого Гродно, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.

