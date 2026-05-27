Гродненщина — приграничный регион, где причудливо переплелись польская, литовская и белорусская история. Приглашаю вас познакомиться с этим необычным краем. Едем в барочную усадьбу с яблоневым садом и частной пивоварней и в посёлок с единственным в Беларуси музеем пасхальной писанки. А ещё вы увидите систему шлюзов на Августовском канале, которая работает с 19 века.

Описание экскурсии

Дворец Воловичей в Святске — роскошный дворцово-парковый комплекс 18 века. Вы полюбуетесь величественным усадебным домом, прогуляетесь по Аллее любви и старинному яблоневому саду. А после при желании заглянете на местную пивоварню в одной из восстановленных хозяйственных построек.

Приграничный Сопоцкин — посёлок с насыщенной событиями историей и огромным количеством достопримечательностей. Здесь мы посетим:

костёл Вознесения Девы Марии — интересный образец архитектуры межвоенной Польши

старое католическое кладбище и колоритные неоготические часовни

уникальный для Беларуси музей «Сопоцкинская писанка», который знакомит с местными пасхальными католическими традициями

Несколько сохранившихся шлюзов — когда-то они были частью масштабной гидротехнической системы Августовского канала. Мы побываем:

на шлюзе Немново — самом протяжённом, с впечатляющим перепадом высот

шлюзе Домбровка — в наши дни он стал замечательной зоной отдыха

в музее Августовского канала — по желанию

И если будет возможность, в сезон прокатимся на небольшом прогулочном судне и даже пройдём на нём через старинный шлюз

Вы узнаете:

о событиях и людях, которые сыграли значительную роль в истории Гродно и его пригородов

о местных традициях, быте, культуре и исторической архитектуре

о том, почему Гродненщина — совершенно особый регион Беларуси

