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а Владимир оказался, как говорится, в самое сердечко. Легко, на позитиве, мы провели время с этим удивительным, интересным и многогранный экскурсоводом. Владимир отработал не просто на все 100%,а на 1000 %!!! Не могу не отметить поступок настоящего мужчины. Увидев, что я мерзнуть и одета не по погоде (а у меня просто не было с собой тёплой одежды), Владимир мне отдал свою куртку. Это было очень мило. Ну и, конечно же, профессионализм👍. Нас было 4. И все "почемучки". Терпеливо и с уважением Владимир по несколько раз доводил нам информацию. Вообщем, спасибо Марии за Владимира🔥