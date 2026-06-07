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Индивидуальная
до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
«По дороге из Гродно к Августовскому каналу расположены форты и ДОТы Первой и Второй мировых войн»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 июл в 08:00
8 июл в 08:00
300 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Августовский канал - колыбель трёх культур в окрестностях Гродно
Побывать на белорусских Мальдивах, увидеть форты Первой мировой и дворец магнатов
Начало: На ул. Большая Троицкая 59А
«Форт №2 — отлично сохранившийся памятник инженерного искусства времён Первой мировой»
2 июл в 10:00
3 июл в 14:00
15 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Познакомиться с одним из крупнейших европейских каналов и его окрестностями с профессиональным гидом
Начало: У отеля Неман
«Форты и дворцовый комплекс Воловичей»
2 июл в 10:00
3 июл в 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
J
Заказывали экскурсию у Марии, а оказались с Владимиром. И вот вообще не расстроились. С Марией не знакомы (выбирали по отзывам),
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Б
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И
Блестящая экскурсия, очень интересные места вдалеке от заезженных троп. Большое спасибо и привет Марии!)
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м
Понравилось
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А
Спасибо огромное за информативную и разнообразную экскурсию! Мария очень интеллигентный и любящий историю своего города человек, замечательный водитель и одновременно
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И
Экскурсия понравилась,гид человек увлеченный,мне кажется,что экскурсия могла бы продолжаться бесконечно,спасибо ему.
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Л
В июле 2024 были с сестрой на экскурсии "Дорогой к августовскому каналу" с Марией. БЛЕСК! РЕКОМЕНДУЮ! Мария профессиональный экскурсовод в
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О
Большая благодарность за профессионализм, интересное путешествие и учёт личных пожеланий. Мои наилучшие рекомендации!!
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V
Отличная экскурсия, доброжелательный и информированный гид. Посмотрели оборонительные сооружения Первой и Второй мировой, заехали по дороге на карьер - Белорусские Мальдивы. Отлично подойдёт для небольшой компании, с детьми. На Августовском канале есть свободное время погулять, перекусить.
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В
Отличная экскурсия, доброжелательный и информированный гид. Посмотрели оборонительные сооружения Первой и Второй мировой, заехали по дороге на карьер - Белорусские Мальдивы. Отлично подойдёт для небольшой компании, с детьми. На Августовском канале есть свободное время погулять, перекусить.
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Всего 26 отзывов в Гродно в категории "Форты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Форты»
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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2026
Сейчас в Гродно в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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