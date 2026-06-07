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Экскурсии по фортам Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Форты» в Гродно, цены от 300 Br. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
«По дороге из Гродно к Августовскому каналу расположены форты и ДОТы Первой и Второй мировых войн»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 июл в 08:00
8 июл в 08:00
300 Br за всё до 4 чел.
Августовский канал - колыбель трёх культур в окрестностях Гродно
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Августовский канал - колыбель трёх культур в окрестностях Гродно
Побывать на белорусских Мальдивах, увидеть форты Первой мировой и дворец магнатов
Начало: На ул. Большая Троицкая 59А
«Форт №2 — отлично сохранившийся памятник инженерного искусства времён Первой мировой»
2 июл в 10:00
3 июл в 14:00
15 500 ₽ за всё до 5 чел.
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Познакомиться с одним из крупнейших европейских каналов и его окрестностями с профессиональным гидом
Начало: У отеля Неман
«Форты и дворцовый комплекс Воловичей»
2 июл в 10:00
3 июл в 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

J
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Заказывали экскурсию у Марии, а оказались с Владимиром. И вот вообще не расстроились. С Марией не знакомы (выбирали по отзывам),
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а Владимир оказался, как говорится, в самое сердечко. Легко, на позитиве, мы провели время с этим удивительным, интересным и многогранный экскурсоводом. Владимир отработал не просто на все 100%,а на 1000 %!!! Не могу не отметить поступок настоящего мужчины. Увидев, что я мерзнуть и одета не по погоде (а у меня просто не было с собой тёплой одежды), Владимир мне отдал свою куртку. Это было очень мило. Ну и, конечно же, профессионализм👍. Нас было 4. И все "почемучки". Терпеливо и с уважением Владимир по несколько раз доводил нам информацию. Вообщем, спасибо Марии за Владимира🔥

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Б
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
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И
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Блестящая экскурсия, очень интересные места вдалеке от заезженных троп. Большое спасибо и привет Марии!)
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м
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Понравилось
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А
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Спасибо огромное за информативную и разнообразную экскурсию! Мария очень интеллигентный и любящий историю своего города человек, замечательный водитель и одновременно
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рассказчик)) В очень комфортных условиях прошло наше знакомство с окрестностями Гродно, фортификационными сооружениями и Августовским каналом. Прекрасное дополнение к уютному и атмосферному королевскому городу.

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И
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Экскурсия понравилась,гид человек увлеченный,мне кажется,что экскурсия могла бы продолжаться бесконечно,спасибо ему.
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Л
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
В июле 2024 были с сестрой на экскурсии "Дорогой к августовскому каналу" с Марией. БЛЕСК! РЕКОМЕНДУЮ! Мария профессиональный экскурсовод в
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течение многих лет и работает по всей стране, поэтому она хорошо объединила информацию об этом крае с ранее нами увиденным и услышанным (к этому времени мы уже неделю путешествовали по Белоруссии). Мы узнали много новых интересных фактов о Первой Мировой войне, хотя историей интересуемся. Она настолько харизматична, позитивна и обаятельна, что увлечет своим рассказом и интересующихся туристов, и равнодушных туристов, и детей, и туристов любого возраста. Красивая природа, отличная погода, шлюз (управляемый до сих пор в ручную), цвет воды белорусских Мальдив… Очень довольны поездкой!

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О
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Большая благодарность за профессионализм, интересное путешествие и учёт личных пожеланий. Мои наилучшие рекомендации!!
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V
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Отличная экскурсия, доброжелательный и информированный гид. Посмотрели оборонительные сооружения Первой и Второй мировой, заехали по дороге на карьер - Белорусские Мальдивы. Отлично подойдёт для небольшой компании, с детьми. На Августовском канале есть свободное время погулять, перекусить.
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В
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Отличная экскурсия, доброжелательный и информированный гид. Посмотрели оборонительные сооружения Первой и Второй мировой, заехали по дороге на карьер - Белорусские Мальдивы. Отлично подойдёт для небольшой компании, с детьми. На Августовском канале есть свободное время погулять, перекусить.
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Всего 26 отзывов в Гродно в категории "Форты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Форты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi;
  2. Августовский канал - колыбель трёх культур в окрестностях Гродно;
  3. Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день.
Какие места ещё посмотреть в Гродно
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый и Новый замки;
  2. Пожарная каланча;
  3. Борисоглебская церковь;
  4. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия;
  5. Советская улица;
  6. Мирский замок;
  7. Несвижский замок;
  8. Набережная;
  9. Старый город;
  10. Беловежская пуща.
Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2026
Сейчас в Гродно в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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