Августовский канал — фантастическое гидротехническое сооружение и очень живописное место. Кроме того, мы исследуем расположенные неподалеку фортификационные сооружения, дворцово-парковые комплексы и колоритные деревни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Форты и дворцовый комплекс Воловичей

За свою историю Гродно часто оказывался пограничным городом, поэтому в его окрестностях много оборонительных сооружений. По дороге на канал мы посетим форт №2 гродненской крепости, остановимся у ДОТа времен Великой Отечественной войны и у памятника воинам-пограничникам. А еще заедем в деревню Святск и увидим дворцово-парковый комплекс Воловичей, спроектированный итальянским архитектором Джузеппе Сакко.

Местечко Сопоцкин

На Гродненщине располагалось огромное количество местечек, в которых преобладало еврейское население. Сейчас понятие «местечко» трансформировалось в «агрогородок» или «поселок городского типа». Из-за трагических военных лет изменился и их национальный состав. Мы посетим такой поселок Сопоцкин: обсудим его историю и проедем по старинной улице, названной в честь Папы Римского Яна Павла II.

Августовский канал

Главной остановкой в нашей экскурсии станет Августовский канал — искусственный водный путь, соединяющий реки Неман и Висла. Вы узнаете, какое влияние на его строительство оказала таможенная война. Если будет желание и позволит погода, прокатитесь по каналу на теплоходе.

Организационные детали