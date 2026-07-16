За свою историю Гродно часто оказывался пограничным городом, поэтому в его окрестностях много оборонительных сооружений. По дороге на канал мы посетим форт №2 гродненской крепости, остановимся у ДОТа времен Великой Отечественной войны и у памятника воинам-пограничникам. А еще заедем в деревню Святск и увидим дворцово-парковый комплекс Воловичей, спроектированный итальянским архитектором Джузеппе Сакко.
Местечко Сопоцкин
На Гродненщине располагалось огромное количество местечек, в которых преобладало еврейское население. Сейчас понятие «местечко» трансформировалось в «агрогородок» или «поселок городского типа». Из-за трагических военных лет изменился и их национальный состав. Мы посетим такой поселок Сопоцкин: обсудим его историю и проедем по старинной улице, названной в честь Папы Римского Яна Павла II.
Августовский канал
Главной остановкой в нашей экскурсии станет Августовский канал — искусственный водный путь, соединяющий реки Неман и Висла. Вы узнаете, какое влияние на его строительство оказала таможенная война. Если будет желание и позволит погода, прокатитесь по каналу на теплоходе.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Экскурсия возможна как на транспорте путешественников, так и на арендованном транспорте
Прогулка на теплоходе не входит в стоимость — 20 белорусских руб. с человека. Навигация длится до середины ноября.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Неман
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1363 туристов
Люблю пешие прогулки, путешествия, фотографии и хороший кофе. Экскурсии провожу с 2014 года, когда получила аттестацию Национального агентства по туризму.
Вещи не умеют говорить, и поэтому без местного жителя вы узнаете о городе меньше. Человеку нужен человек, и я буду рада прийти на помощь и поделиться знаниями и хорошим настроением. Со мной вы узнаете и полюбите Гродно!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Полина
Августовский канал — must see в Беларуси! 🏞️
Шлюзование, ручные механизмы XIX века, белорусские "Мальдивы" по дороге, форты и легенды — за один день мы увидели столько, сколько не увидишь за неделю самостоятельных поездок.
Отдельное спасибо нашему гиду за увлекательный рассказ и атмосферу.
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Т
Татьяна
Интересное мини-путешествие. Очень понравилась усадьба Воловичей и шлюзование в Августовском канале- не каждый день получишь такой опыт)
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А
Андрей
Замечательная экскурсия! Опытный и знающий экскурсовод Наталья! За время поездки заезжали по пути в интересные, красивые места. Узнал для себя много нового, увидел достопримечательности, исторические места Гродно. С удовольствием поеду с Натальей ещё. Она хороший собеседник, а главное профессионал своего дела!
+2
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Л
Людмила
Дорогая Наталья, от всего сердца спасибо за два дня, ктр мы провели вместе (августовский канал и прогулка по Гродно). Искреннее удовольствие от общения и маршрута. Мне кажется, что настолько все читать дальшеуменьшить
сложилось, что сама экскурсия нам давала новые возможности и впечатления: увидели реальный, не "туристический" многошлюзовый путь, по ктр сплавлялась группа на байдарках, ну это же невозможно заранее спланировать, только если экскурсовод знает, что нужно быть именно в этом месте в это время. Увидели всю инженерию работы шлюзовой системы и даже смогли принять участие в ее работе) Смогли посмотреть важные исторические объекты, поговорить, точнее даже поразмышлять о Великой Отечественной Войне, судьбах людей. Это крайне важно - сохранять память и делиться знаниями. А агро-городок с малышами - телятами в отдельных домиках))) А маки и кувшинки))) А прекрасная природа и огромные просторы полей! Величественные аисты! И самое главное - интересная, теплая, приятная и дружеская беседа, общение, ктр нам так часто не хватает. У нас был еще день в Гродно, мы уже целеноправленно вернулись с велосипедами и совершили чудесную прогулку по тем местам, ктр вы нам показали. С огромной благодарностью к вам!
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Н
Наталия
С большим удовольствием посетили экскурсию. Наталья нам показала самые удивительные места на маршруте Августовского канала. Экскурсия прошла весело, познавательно и активно. Были втроём, причём три экскурсанта оказались из разных поколений: дочь, папа и внук. И для каждого Наталья смогла показать и рассказать интересную историю. Очень понравилось посещение восстановленного старого имения на маршруте. Экскурсию и экскурсовода однозначно рекомендую
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Е
Елена
Как всегда Белоруссия прекрасна, и экскурсия еще раз это подтвердила. Мне очень повезло с экскурсоводом - Наталией. Не забивая цифрами и эрудицией, она с душой показывала и рассказывала о красоте и истории родного края. Я не только узнала много нового, но и прекрасно отдохнула. Спасибо.
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