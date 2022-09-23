Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день

Познакомиться с одним из крупнейших европейских каналов и его окрестностями с профессиональным гидом

Августовский канал — фантастическое гидротехническое сооружение и очень живописное место.

Вы прокатитесь по нему на теплоходе, пройдете шлюзование и полюбуетесь окружающими идиллическими пейзажами.

Кроме того, мы исследуем расположенные неподалеку фортификационные сооружения, дворцово-парковые комплексы и колоритные деревни.
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Форты и дворцовый комплекс Воловичей

За свою историю Гродно часто оказывался пограничным городом, поэтому в его окрестностях много оборонительных сооружений. По дороге на канал мы посетим форт №2 гродненской крепости, остановимся у ДОТа времен Великой Отечественной войны и у памятника воинам-пограничникам. А еще заедем в деревню Святск и увидим дворцово-парковый комплекс Воловичей, спроектированный итальянским архитектором Джузеппе Сакко.

Местечко Сопоцкин

На Гродненщине располагалось огромное количество местечек, в которых преобладало еврейское население. Сейчас понятие «местечко» трансформировалось в «агрогородок» или «поселок городского типа». Из-за трагических военных лет изменился и их национальный состав. Мы посетим такой поселок Сопоцкин: обсудим его историю и проедем по старинной улице, названной в честь Папы Римского Яна Павла II.

Августовский канал

Главной остановкой в нашей экскурсии станет Августовский канал — искусственный водный путь, соединяющий реки Неман и Висла. Вы узнаете, какое влияние на его строительство оказала таможенная война. А также оцените гигантский четырехкамерный шлюз у деревни Немново. Если будет желание и позволит погода, прокатитесь по каналу на теплоходе.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна только на транспорте путешественников
  • Прогулка на теплоходе не входит в стоимость — 10 белорусских руб. с человека. Навигация длится до середины ноября.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Неман
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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