Приглашаю вас познакомиться с удивительным миром западнобелорусского края.
Вы увидите бывшую магнатскую резиденцию «Святск», меловой карьер с бирюзовой водой, оборонительные сооружения начала 20 века и многое другое. И услышите об особой культуре, которая сложилась на белорусско-литовско-польском приграничье.
Описание экскурсии
- Гродненские Мальдивы — вы увидите меловой карьер с ярко-бирюзовой водой.
- Мост через реку Лососянка — место встречи двух империй 18 века и символический разлом Речи Посполитой.
- Белорусская Швейцария — панорамный вид на 15 коттеджных посёлков, которые раскинулись на холмах в окрестностях Гродно.
- Форт №2 — отлично сохранившийся памятник инженерного искусства времён Первой мировой. Вы также увидите другие объекты оборонительных линий двух войн: ДОТы линии Молотова и мемориал Ратичскому сражению.
- Дворцово-парковый ансамбль «Святск» — восстановленная резиденция магнатского рода Воловичей эпохи борочного классицизма. Мы прогуляемся по многовековой аллее, полюбуемся каскадом прудов и зайдём в крафтовую пивоварню — при желании вы попробуете местное пиво.
- Сопоцкин — аутентичное пограничное местечко 16 века, которое называют католическим заповедником. А ещё здесь стоит самый маленький памятник Ленину в Беларуси.
- Августовский канал — рукотворное гидротехническое чудо начала 20 века. С апреля по ноябрь мы прокатимся на корабле со шлюзованием, при наличии свободных мест.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с водителем.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке.
- После бронирования на сайте остаток стоимости экскурсии вы оплачиваете на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения.
- Катание на корабле по погодным или иным причинам может не состояться — тогда мы его заменим другими локациями без доплаты.
Дополнительные расходы
- Входные билеты на территорию дворца «Святск» — 5 бел. руб. (~133 ₽) за чел.
- Дегустация крафтового пива в дворцовой пивоварне (18+) — 20 бел. ₽ (~530 ₽) за сет, по желанию.
- Шлюзование на Августовском канале — 20 бел. руб. за чел. (~530 ₽), бронировать нужно отдельно и заранее.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Троицкая 59А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1582 туристов
Я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.
от 16 500 ₽ за экскурсию