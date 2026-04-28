Его величество Гродно: современный, но трепетный хранитель старины
Пройти от Замковой горы до местного Арбата - и заглянуть в калейдоскоп эпох
Гродно знал времена Речи Посполитой и Российской империи, неизгладимый след здесь оставила и советская власть.
Вы оцените индивидуальность самого европейского города Беларуси, погрузитесь в атмосферу музея под открытым небом и познакомитесь с чудо-оленем.
Наш вояж придётся по душе всем, кто увлекается историей, жаждет узнать новое и получить эстетическое удовольствие.
Описание экскурсии
• Вы познакомитесь с сердцем города — Замковой горой, на которой оставили свой след ещё древние ятвяги. Увидите единственные королевские замки в Беларуси — Старый и Новый • Услышите об их владельцах и жильцах: Витовте Великом, Казимире Ягеллончике, Казимире Святом, Боне Сфорце, Стефане Батории, Августе II и Петре I, Станиславе Понятовском и Екатерине II • Разгадаете загадку гродненских сфинксов, секрет послов-сладкоежек сеймов Речи Посполитой и тайну пятиконечной звезды на шпиле Нового замка • Восхититесь алтарём в костёле Святого Франциска Ксаверия, фресками и органом с непростой историей • Узнаете, за какие заслуги Фарному костёлу присвоено звание «малой базилики», и услышите мелодию самых старых часов в Восточной Европе • Посетите древнейшую православную святыню Беларуси — Коложскую церковь 12 века • Обнаружите «византийский след» в организации её внутреннего пространства, увидите древние голосники и узнаете, как и откуда там появилась мозаика 19 века • Полюбуетесь великолепным модерном самой большой хоральной синагоги в Восточной Европе • Улыбнётесь в ответ на загадочную улыбку «гродненской Мадонны» • Выясните, почему собачкам в городе жить хорошо и какая тайна есть у гродненского оленя • И, возможно, услышите знакомую мелодию, которую сыграет горнист с пожарной каланчи
А на гродненском Арбате можем найти заведение для души и выбрать особенный сувенир на память о Гродно.
Организационные детали
Оставшаяся стоимость экскурсии — в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения
Посещение музеев не предусмотрено
Дополнительные расходы (по желанию): пожертвования в храмах
Маршрут подходит для путешественников с особенностями здоровья
Дополнительно
Можем провести экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в переписке
Можем скорректировать маршрут и учесть ваши пожелания — напишите об этом при бронировании
С собой можно взять животных, но без посещения ими культовых сооружений
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Светлана — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 26 туристов
Я коренная гродненка. Выпускница исторического факультета МГУ им. Ломоносова. Как профессиональный искусствовед, превратила свою жизнь в искусство. Много лет посвятила журналистике, арт-критике, работала в музеях и галереях, преподавала и, конечно, читать дальшеуменьшить
путешествовала. В итоге все мои знания, впечатления и любовь к жизни слились воедино в сфере туризма. Я аттестованный гид с 2012 года. Обожаю свой родной город и свою синеокую Беларусь.
Мы пройдёмся с вами узкими мощеными улочками древнего Гродно, свернём в камерный дворик со старой скамейкой, заглянем в кофейни, где предлагают отменные блюда, посидим на старинной площади… Любуясь роскошью башен и погрузившись в хитросплетения истории, почувствуем сердцебиение города, его настроение и его волшебство. И когда вы проникнетесь чарующей атмосферой Гродно, поверьте, вам захочется сюда возвращаться снова и снова. В загадочный город – город под крылами ангелов!
