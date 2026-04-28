Гродно знал времена Речи Посполитой и Российской империи, неизгладимый след здесь оставила и советская власть. Вы оцените индивидуальность самого европейского города Беларуси, погрузитесь в атмосферу музея под открытым небом и познакомитесь с чудо-оленем. Наш вояж придётся по душе всем, кто увлекается историей, жаждет узнать новое и получить эстетическое удовольствие.

Описание экскурсии

• Вы познакомитесь с сердцем города — Замковой горой, на которой оставили свой след ещё древние ятвяги. Увидите единственные королевские замки в Беларуси — Старый и Новый

• Услышите об их владельцах и жильцах: Витовте Великом, Казимире Ягеллончике, Казимире Святом, Боне Сфорце, Стефане Батории, Августе II и Петре I, Станиславе Понятовском и Екатерине II

• Разгадаете загадку гродненских сфинксов, секрет послов-сладкоежек сеймов Речи Посполитой и тайну пятиконечной звезды на шпиле Нового замка

• Восхититесь алтарём в костёле Святого Франциска Ксаверия, фресками и органом с непростой историей

• Узнаете, за какие заслуги Фарному костёлу присвоено звание «малой базилики», и услышите мелодию самых старых часов в Восточной Европе

• Посетите древнейшую православную святыню Беларуси — Коложскую церковь 12 века

• Обнаружите «византийский след» в организации её внутреннего пространства, увидите древние голосники и узнаете, как и откуда там появилась мозаика 19 века

• Полюбуетесь великолепным модерном самой большой хоральной синагоги в Восточной Европе

• Улыбнётесь в ответ на загадочную улыбку «гродненской Мадонны»

• Выясните, почему собачкам в городе жить хорошо и какая тайна есть у гродненского оленя

• И, возможно, услышите знакомую мелодию, которую сыграет горнист с пожарной каланчи

А на гродненском Арбате можем найти заведение для души и выбрать особенный сувенир на память о Гродно.

Организационные детали

Оставшаяся стоимость экскурсии — в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения

Посещение музеев не предусмотрено

Дополнительные расходы (по желанию): пожертвования в храмах

Маршрут подходит для путешественников с особенностями здоровья

