Н Наталья Андрей, большое Вам спасибо. Экскурсию однозначно рекомендую. 4 часа пролетели незаметно. Программа экскурсии реализована превосходя ожидания. Андрей сам организует и сам проводит экскурсию, не посредник.

Т Татьяна Андрей, Вы очень профессиональный, эрудированный и внимательный человек. Спасибо за то, что так интересно и доступно рассказывали, отвечали на все наши вопросы и создали такую позитивную атмосферу. Эта поездка была действительно незабываемой Отличная экскурсия, очень понравилось, рекомендую.

А Андрей Спасибо за экскурсию! Интересно, познавательно, с любовью к городу. По максимуму учтены пожелания. Однозначно рекомендую! Андрей Ответ организатора: Спасибо. Очень приятно было иметь дело с заинтересованными путешественника, а также отвечать на милые и умные вопросы юной участницы!

О Ольга Здравствуйте! Впечатления от экскурсии превзошли все наши ожидания! Лучший гид Андрей!

Рекомендую всем, Кругосветка сногсшибательная, насыщенная, интересная, запоминающаяся. Самые лучшие впечатления о городе Гродно, его почти 900- летней истории. Искренне благодарю Андрея!

Т Татьяна Отличная экскурсия, гид Андрей - профессионал в своём деле. Очень насыщенная экскурсия, материал преподнесен интересно, не заметили, как пролетело 4 часа. Утром было дождливо, гид позаботился и специально для нас приготовил зонт, так как у нас на двоих был только один и мы об этом предупредили, было приятно. Спасибо большое, обязательно будем обращаться за экскурсиями ещё.

И Ирина 4-х часовая экскурсия с Андреем была супер насыщенной. Экскурсовод поразил нас глубокими историческими познаниями, желанием передать информацию, воссоздать живые картины прошлого. Не прошла даром ни одна минута времени. мы были вовлечены в рассказ Андрея целиком и полностью. Город предстал перед нами во всех сферах, интересным и разнообразным. Рекомендуем экскурсовода всем!

Наша встреча была позитивной, познавательной, интересной! Мы проехали по всему городу, увидели много достопримечательной и просто красивых мест. Заходили в костел, гуляли по парку, осмотрели церковь. Спасибо Андрею за впечатления о городе! Огромное спасибо Андрею за то, что он согласился провести нам экскурсию во второй половине дня, так как в первой половине у него уже была запланирована экскурсия с другими гостями города.

Н Наталья Отличная экскурсия! Комфортно, насыщено, динамично: за 4 часа посетили массу локаций, узнали много интересного о городе, его истории. Андрей замечательный экскурсовод, знающий, эрудированный. Владимиру отдельное спасибо за безопасное и комфортное вождение. Время пролетело незаметно. Очень довольны, всем советуем!

А Антон Очень интересная экскурсия! ГИД Андрей - человек очень любящий свой город и знающий досконально его историю. Экскурсия больше познавательная нежели развлекательная, вы не просто прогуляетесь по красивому городу, но и получите хороший урок истории.

С Сергей Большое спасибо Андрею за очень содержательную и познавательную экскурсию по г. Гродно! За 4 часа экскурсии мы увидели и узнали непростую и очень увлекательную историю этого красивого города. Города, находяшегося на перекрестке государств, народов, конфессий.

Андрей обладает знаниями истории своего города, истории религий и искусства. Было интересно, увлекательно и с хорошим чувством юмора.

Группа взрослых, семейных, опытных туристов из г. Пскова.

Гикавый Отличная содержательная экскурсия, прошлись/проехались по всем знаковым местам города.

Т Татьяна

Если Гродно - ваша следующая точка на карте, то мои рекомендации выбрать для экскурсии гида Андрея Книгу. Ещё с нами на маршруте был водитель Владимир.

Как известно, впечатления от объекта зависят от точки зрения смотрящего. И Андрей рассказывает историю города и государств, сформированных на этой территории, и структурированно, и с любовью к своему Гродно. Не стесняйтесь спрашивать - он знает наверное всё).

Что касается организации экскурсии - удобный автомобиль на большую компанию, все по времени, интересно и комфортно будет всем.

Валерий Экскурсия нам понравилась. Действительно она охватывает практически все интересные точки города. Рассказ Андрея очень интересен. Позволяет определиться, что более досконально посмотреть на следующий день уже самостоятельно. Организована хорошо- машина, на которой перемещались вместительная. Нам троим взрослым было очень комфортно.

А Анна Экскурсия великолепная. Спасибо огромное Андрею. Время пролетело незаметно. Узнали очень много полезной информации. Понравилось и взрослым и детям. Влюбились в Гродно.