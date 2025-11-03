В Гродно много интересных мест, но обойти их пешком за один день вряд ли удастся. Зато на машине мы осмотрим все главные достопримечательности. Вы побываете на Замковой горе, познакомитесь с нетуристической Городницей.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
- Неманские холмы, с которых открывается панорама на королевский Гродно
- Каложский парк, который украшает Борисо-глебская церковь 12 в., монашеский источник и каменная тропа
- Советская площадь с аутентичной застройкой17-20 вв.
- Фарный костел и Иезуитский комплекс 17 в.
- Аптека-музей, старейшие башенные часы и тюрьма
- Замковая гора, где вы увидите Старый и Новый замки-музеи, Королевские ворота и древнейший в Беларуси мост
- Театр кукол, Медицинская академия и кинотеатр — самые старые в стране
- Пожарная каланча с необычным муралом и ежедневным уличным перформансом
- Большая хоральная каменная синагога, еврейская школа, дом раввина, еврейское кладбище, вход в гетто № 1
- Старый корпус главного университета, дом масонов и деревянный лямус
- Лютеранская кирха с работающим органом и фрагменты старого немецкого кладбища
- Свято-Покровский собор необычного «пряничного» вида, святой источник и иконы новомучеников времён красного террора
- Лучшая в городе Драничная в доме 19 века
- И многое-многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто приезжает в Гродно впервые и хочет осмотреть сразу все основные достопримечательности в комфортном авто-пешеходном формате.
Экскурсия не подойдёт
- Людям с проблемами опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем
- Семьям с детьми до 8-10 лет
- Путешественникам, желающим углубиться в историческую и архитектурную тематику
Организационные детали
- Автомобильная часть экскурсии проходит на DODGE, Crisler (купе) или Mercedes, Ford в зависимости от количества путешественников. Детские автокресла не предусмотрены, перевозка домашних животных не допускается
- Дополнительно обязательно оплачиваются входные билеты: в синагогу — около 100 ₽ или 5 бел. руб. (только наличными), на смотровую площадку — примерно 100 ₽, на территорию Бриггитского монастыря с посещением Старого Лямуса 18 века — 300 ₽, или 10 бел. руб. (только наличными)
- В стоимость не входит оплата питания и напитков на фуд-кортах
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Фарного костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1023 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
3 ноя 2025
Андрей, большое Вам спасибо. Экскурсию однозначно рекомендую. 4 часа пролетели незаметно. Программа экскурсии реализована превосходя ожидания. Андрей сам организует и сам проводит экскурсию, не посредник.
Т
Татьяна
31 окт 2025
Андрей, Вы очень профессиональный, эрудированный и внимательный человек. Спасибо за то, что так интересно и доступно рассказывали, отвечали на все наши вопросы и создали такую позитивную атмосферу. Эта поездка была действительно незабываемой Отличная экскурсия, очень понравилось, рекомендую.
А
Андрей
28 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Интересно, познавательно, с любовью к городу. По максимуму учтены пожелания. Однозначно рекомендую!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо. Очень приятно было иметь дело с заинтересованными путешественника, а также отвечать на милые и умные вопросы юной участницы!
О
Ольга
26 окт 2025
Здравствуйте! Впечатления от экскурсии превзошли все наши ожидания! Лучший гид Андрей!
Т
Татьяна
11 окт 2025
Отличная экскурсия, гид Андрей - профессионал в своём деле. Очень насыщенная экскурсия, материал преподнесен интересно, не заметили, как пролетело 4 часа. Утром было дождливо, гид позаботился и специально для нас приготовил зонт, так как у нас на двоих был только один и мы об этом предупредили, было приятно. Спасибо большое, обязательно будем обращаться за экскурсиями ещё.
И
Ирина
7 сен 2025
4-х часовая экскурсия с Андреем была супер насыщенной. Экскурсовод поразил нас глубокими историческими познаниями, желанием передать информацию, воссоздать живые картины прошлого. Не прошла даром ни одна минута времени. мы были вовлечены в рассказ Андрея целиком и полностью. Город предстал перед нами во всех сферах, интересным и разнообразным. Рекомендуем экскурсовода всем!
Т
Татьяна
28 авг 2025
Огромное спасибо Андрею за то, что он согласился провести нам экскурсию во второй половине дня, так как в первой половине у него уже была запланирована экскурсия с другими гостями города.
Н
Наталья
20 авг 2025
Отличная экскурсия! Комфортно, насыщено, динамично: за 4 часа посетили массу локаций, узнали много интересного о городе, его истории. Андрей замечательный экскурсовод, знающий, эрудированный. Владимиру отдельное спасибо за безопасное и комфортное вождение. Время пролетело незаметно. Очень довольны, всем советуем!
А
Антон
11 авг 2025
Очень интересная экскурсия! ГИД Андрей - человек очень любящий свой город и знающий досконально его историю. Экскурсия больше познавательная нежели развлекательная, вы не просто прогуляетесь по красивому городу, но и получите хороший урок истории.
С
Сергей
7 авг 2025
Большое спасибо Андрею за очень содержательную и познавательную экскурсию по г. Гродно! За 4 часа экскурсии мы увидели и узнали непростую и очень увлекательную историю этого красивого города. Города, находяшегося на перекрестке государств, народов, конфессий.
Андрей обладает знаниями истории своего города, истории религий и искусства. Было интересно, увлекательно и с хорошим чувством юмора.
Группа взрослых, семейных, опытных туристов из г. Пскова.
Гикавый
2 авг 2025
Отличная содержательная экскурсия, прошлись/проехались по всем знаковым местам города.
Т
Татьяна
29 июл 2025
Добрый день всем путешественникам.
Если Гродно - ваша следующая точка на карте, то мои рекомендации выбрать для экскурсии гида Андрея Книгу. Ещё с нами на маршруте был водитель Владимир.
Как известно, впечатления
Валерий
19 июл 2025
Экскурсия нам понравилась. Действительно она охватывает практически все интересные точки города. Рассказ Андрея очень интересен. Позволяет определиться, что более досконально посмотреть на следующий день уже самостоятельно. Организована хорошо- машина, на которой перемещались вместительная. Нам троим взрослым было очень комфортно.
А
Анна
18 июл 2025
Экскурсия великолепная. Спасибо огромное Андрею. Время пролетело незаметно. Узнали очень много полезной информации. Понравилось и взрослым и детям. Влюбились в Гродно.
Наталия
3 июл 2025
29.06.2025г. посетили экскурсию "Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия". Экскурсия очень понравилась, 4,5 часа пролетели как мгновение, было очень интересно, полностью узнали историю города, увидели все достопримечательности и просто интересные места. Огромное спасибо Андрею за экскурсию, рекомендуем ее всем туристам!
