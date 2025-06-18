История еврейского Гродно полна контрастов: от блестящих достижений до трагических событий. Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием города.



Посетители увидят дом Феликса Зандмана, узнают о фабрике «Неман» и её создателях, а также посетят Большую хоральную синагогу. Каждый объект расскажет свою историю, а гид поможет почувствовать дух времени и места. Погружение в атмосферу прошлого гарантировано

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время экскурсия позволит насладиться атмосферой города, когда он особенно красив и привлекателен для прогулок.

Сейчас июнь — это идеальное время.