Путешествие по еврейскому Гродно раскроет перед вами уникальные страницы истории, где каждая улица хранит воспоминания о выдающихся личностях
История еврейского Гродно полна контрастов: от блестящих достижений до трагических событий. Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием города.
Посетители увидят дом Феликса Зандмана, узнают о фабрике «Неман» и её создателях, а также посетят Большую хоральную синагогу. Каждый объект расскажет свою историю, а гид поможет почувствовать дух времени и места. Погружение в атмосферу прошлого гарантировано
4.92
12 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальная архитектура
📚 Интересные истории
🕍 Исторические памятники
🌍 Вклад в мировую культуру
🎭 Эмоциональные моменты
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время экскурсия позволит насладиться атмосферой города, когда он особенно красив и привлекателен для прогулок.
Дом Феликса Зандмана. Вы увидите бывшие владения семьи Зандманов и узнаете, как представитель этого семейства стал одним из отцов современной микроэлектроники.
Корпуса фабрики «Неман». Вас ждёт удивительная история взлёта и трагического финала детища братьев Старовольских.
Дом Заменгофа. Владения знаменитого гродненского врача-окулиста Лазаря Заменгофа, придумавшего международный язык эсперанто.
Фабрика «табачного короля» Шерешевского. «Свидетель» необычной трансформации Гродно в табачную столицу Беларуси 19 века.
Здание пивзавода Кунца. Я расскажу вам о пивном маэстро из Венгрии, который превратил город в одну из главных точек по варке хмельного напитка.
Гетто в Гродно — Мемориальная арка. Мы коснёмся трагических страниц холокоста, оставившего неизгладимые шрамы на городе.
Большая хоральная синагога. Единственная отреставрированная синагога Беларуси, с возобновившейся еврейской жизнью. Вы рассмотрите уникальную барочную лепнину, места расстрелов со следами пуль и многое другое.
Дом Найдуса. Подойдём к реконструкции дома гродненского писателя, вернувшего идиш в поэтическую литературу элит 20 века.
Здание кагала. Место управления и принятия важнейших решений в жизни евреев Беларуси.
На экскурсии мы обсудим:
тесное переплетение незаурядной архитектуры с биографиями выдающихся гродненцев
вклад евреев Гродно в мировую копилку знаний и культуры
страницы гетто, писанные кровью, и удивительные истории спасения — мы будем смеяться, мы будем плакать…
Организационные детали
Маршрут программы около 2,5–3 км
Дополнительно оплачиваются входные билеты в синагогу — 100 ₽/чел. или 5 белорусских рублей
На экскурсию нельзя с животными — мы посетим места культового и культурного значения
Программа подойдёт как путешественникам, которые в Гродно впервые, так и тем, кто решил продолжить своё знакомство с городом
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 534 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
18 июн 2025
Поставила по всем пунктам пятерку, если бы была возможность поставить шесть, сделала бы это с удовольствием. Содержательно, умно, тактично. Всем, кто реально интересуется историей, рекомендую!
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за добрые слова, вопросы со знанием дела и живой отклик на повествование. Шалом и лехаим!
Е
Екатерина
14 июн 2025
Тема Сары не раскрыта. Места интересные, а вот фактуры исторической по ним маловато. Больше на уровне городских баек. Дополнительно не сообщается, что нужны наличные белорусские рубли для пожертвований в синагоге, читать дальше
а также, что доплату нужно также наличными. Это было неудобно. Интересные дома и места Гродно. Пожелание: ссылаться не голливудские фильмы, а на исторические документы и фото, упорядочить и систематизировать материал по маршруту, давать реальные исторические справки. Экскурсия скорее по теме: известные евреи Гродно. В целом, город открывается с другой стороны.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за тёплый и наполненный доброжелательностью отзыв. Незначительные доп. Растраты, вид оплаты экскурсии и их размер, требуемые для посещения синагоги в читать дальше
данном случае, указаны четко в описании к экскурсии. Замечу, что они так и не были вами внесены. Упомянутые, якобы голивудские, фильмы это документальные материалы, отснятые с содержанием свидетельств очевидцев трагических событий Гродно и его гетто. Судьбы других героев экскурсии также отображены в многочисленных документальных материалах, ссылки на которые на экскурсии даются, если есть доп. запрос. Да, вы верно подметили, что экскурсия именно о судьбах довоенных и военных евреев, а также о знаковых тематических местах. Ничего из упомянутых городских баек в ней нет. Тема экскурсии Саррин смех нарицательна и, конечно же, она не о пробабке Сарре, а отсылает нас к общеизвестному библейскому сюжету чудесного Божьего дарования жизни среди невозможных обстоятельств. Благодарю. Со своей стороны советую внимательнее читать доп. условия проведения экскурсии и описание ее содержания.
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Всеволод
16 мая 2025
Тактичен, пунктуален. Очень интересно, познавательно, информативно, емко, на все заданные вопросы получили ответы. Благодарим Андрея за экскурсию.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю вас. 'Дать ответы на все вопросы' в формате данный темы - такой отзыв для меня дорого стоит, потому как она глубока, как океан. Спасибо.
Л
Людмила
12 мая 2025
Очень хорошая экскурсия. Так бывает, когда экскурсовод полностью в теме, умеет формулировать свои мысли и неравнодушно излагает материал. Андрею удалось передать всю трагедию еврейского народа, рассказать о его сопротивлении гитлеровцам читать дальше
и праведниках, спасающих евреев, рискуя не только собственной жизнью, но и жизнью своих близких так, что веришь, в жизни всегда есть место величию человеческого духа, который никто и ничто не может сломить!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо. До слез. Тема на самом деле сложная, многранная, порой изматывающая эмоционально. Благодарю за небезучастное отношение к судьбам белорусского, в том числе гродненского, еврейства!
О
Ольга
7 мая 2025
Андрей великолепный гид, владеющий материалом. Эрудированный, душевный и доброжелательный. Это была лучшая экскурсия в Гродно.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо. Легко быть душевным с теми, кто искренне заинтересованн в предмете экскурсии и задает интересные и необычные вопросы. Мне тоже было с вами интересно
Инна
4 мая 2025
Всё понравилось, экскурсия замечательная, рекомендую!
MARIA
16 апр 2025
16.04.2025 были с мужем на экскурсии "Еврейский Гродно, или Сарин смех". Она была преподнесена очень интересно, живо и прошла на одном дыхании. Наш экскурсовод Андрей хорошо владеет материалом. На все вопросы были получены ответы. Шёл небольшой дождик и мы зашли в кафе погреться, за чашечкой ароматного кофе продолжали разговор об Еврейском квартале. Экскурсия впечатлила, рекомендую.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Мария. Мне тоже очень понравилось общение с вами в формате 'без галстуков и папок' за кофе)) Спасибо, что разделили эмоции с нами, порой очень печальные, в формате данной экскурсии-то!
О
Ольга
12 апр 2025
Спасибо Андрею за экскурсию. Благодаря ему мы окунулись в историю Гродно, почувствовали ее и посмотрели на город другими глазами.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю и вас, что выбрали эту не самую популярную у экскурсантов, но очень интересную и непростую тематику. Ждем еще)
Y
Yesina
13 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! Познавательно, интересно, позитивно! Всем советуем!
А
Алексей
9 янв 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия
С
Светлана
7 янв 2025
Превосходная экскурсия)))) Экскурсовод Андрей на отлично владеет материалом. Слушать очень интересно))) Благодарим за приятно проведённое время!
Анна
26 дек 2024
Изумительная экскурсия, полное погружение в тему, сопереживание, отличное знание материала, внимательность к слушателям.