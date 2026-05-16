Приглашаем на неспешную прогулку по одному из самых атмосферных городов Беларуси — Гродно, где на компактном пространстве сосредоточены памятники разных эпох и культур. Мы рассмотрим Фарный костёл, лютеранскую церковь, православный собор и синагогу. Пройдём по ключевым точкам Старого города и увидим его во всём историческом многообразии.

Собор Святого Франциска Ксаверия (Фарный костёл) — один из самых выразительных католических храмов страны

Борисоглебская (Коложская) церковь — памятник гродненской архитектурной школы 12 века

Территория монастыря францисканцев — архитектурный ансамбль 17 века

Большая хоральная синагога и лютеранская церковь

Православный Свято-Покровский кафедральный собор

Вы также увидите необычное здание Гродненского драматического театра, сохранившуюся пожарную каланчу и музей-аптеку.

Экскурсия продолжится в Старом городе — по узким улочкам, где сосредоточено около 400 исторических построек разных стилей и эпох.

Завершением маршрута станет высокий берег Немана со Старым и Новым замками — с ними связаны ключевые события истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

На протяжении всей прогулки вы будете слушать живые истории о городе и людях, которые его прославили. А также получите полезные ориентиры — где поесть, выпить кофе и продолжить знакомство с Гродно уже самостоятельно.

