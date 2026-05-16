Приглашаем на неспешную прогулку по одному из самых атмосферных городов Беларуси — Гродно, где на компактном пространстве сосредоточены памятники разных эпох и культур. Мы рассмотрим Фарный костёл, лютеранскую церковь, православный собор и синагогу. Пройдём по ключевым точкам Старого города и увидим его во всём историческом многообразии.
Описание экскурсии
- Собор Святого Франциска Ксаверия (Фарный костёл) — один из самых выразительных католических храмов страны
- Борисоглебская (Коложская) церковь — памятник гродненской архитектурной школы 12 века
- Территория монастыря францисканцев — архитектурный ансамбль 17 века
- Большая хоральная синагога и лютеранская церковь
- Православный Свято-Покровский кафедральный собор
Вы также увидите необычное здание Гродненского драматического театра, сохранившуюся пожарную каланчу и музей-аптеку.
Экскурсия продолжится в Старом городе — по узким улочкам, где сосредоточено около 400 исторических построек разных стилей и эпох.
Завершением маршрута станет высокий берег Немана со Старым и Новым замками — с ними связаны ключевые события истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
На протяжении всей прогулки вы будете слушать живые истории о городе и людях, которые его прославили. А также получите полезные ориентиры — где поесть, выпить кофе и продолжить знакомство с Гродно уже самостоятельно.
Организационные детали
- Можно с детьми от 8 лет
- Длина маршрута — около 3 км
- Мы не посещаем музеи и замки. Все храмы осматриваем снаружи, посещение без гида — по желанию
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- При желании за доплату можно провести экскурсию на авто, чтобы увидеть больше красивых мест — детали в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2212 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии на «Классическая обзорная экскурсия по Гродно»
Мини-группа
до 9 чел.
Истории старого Гродно
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
18 мая в 10:30
22 мая в 11:45
1570 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
24 900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
16 026 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
24 мая в 08:00
31 мая в 08:00
16 700 ₽ за всё до 4 чел.
от 9000 ₽ за экскурсию