Гродно — город с интересной историей, здесь сохранилось большое количество памятников архитектуры.
Вы увидите главные достопримечательности города, уникальные замки, красивые храмы, а также прогуляетесь по старинным улицам, планировка которых не менялась 300 лет.
Описание экскурсииСтаринные улицы Гродно За 9 веков своего существования Гродно входил в состав различных государств: он был в составе Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи и Польши. За эти века здесь произошло много исторических событий и сохранилось наибольшее количество памятников истории и архитектуры. Я покажу вам самые знаковые места Гродно во время прогулки по старинным улицам. Маршрут нашей прогулки:
- Легендарное место — Замковая гора. Отсюда начинался наш город.
- Старый замок — резиденция короля Речи Посполитой — Стефана Батория.
- Новый замок, тут проходили важнейшие политические события: именно в этих стенах было подписан третий раздел Речи Посполитой, а король Август Понятовский отрекся от престола.
- Пожарная каланча, которая была построена после грандиозного пожара 1885 года, правда через 30 лет.
- Старейшая Борисоглебская или Коложская церковь XII века, которая хранит много тайн.
- Уникальный памятник храму: самый большой и самый старый, построенный при князе Витовте ещё в XIV веке.
- Внушительный шедевр эпохи барокко — Кафедральный собор, освященный в честь Франциска Ксаверия.
- Единственная пешеходная улица, покрытая старинной брусчаткой. Мы прогуляемся вдоль кафешек и ремесленных лавочек на любой вкус.
- Городница — район города, который был построен ещё в XVIII веке. Я расскажу вам об исторических личностях, связанных с этим районом. Кто-то говорит, что Антоний Тызенгауз был великим реформатором, а кто-то называет его великим авантюристом.
- Кафедральный Покровский собор с чудодейственной иконой Казанской Богородицы и иконой Гавриила Белостокского.
По договоренности, в субботу в 13.00В воскресенье в 11.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замковая гора
- Старый замок
- Новый замок
- Пожарная каланча
- Старейшая Борисоглебская или Коложская церковь
- Кафедральный собор
- Единственная пешеходная улица, покрытая старинной брусчаткой
- Городница - район города
- Кафедральный Покровский собор
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Стоянка возле Покровского кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в субботу в 13.00В воскресенье в 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
