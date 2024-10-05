скидка
10%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
18501 665₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические и архитектурные достопримечательности Гродно
Погрузитесь в историю Гродно, посетив его древние замки, храмы и кофейни. Узнайте легенды и факты о городе, который полюбите за один день
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 720₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Первая встреча с Гродно
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 октября 2024Это была прекрасная экскурсия по Гродно. Анастасия - самый лучший гид. Она очень хорошо знает историю города, рассказывала живо, понятно, интересно. Эту экскурсию и конкретно года Анастасию рекомендую однозначно. Спасибо
- ННаталья5 октября 2024Экскурсия мне очень понравилась! Я влюбилась в Гродно)) Можно сказать на одном "пятачке" я увидела и узнала столько красивого и интересного! Анастасия
- DDarya4 октября 2024Потрясающая экскурсия! Рассказчица не только влюблена в свой город, но и очень хорошо подкована в истории и современных особенностях города.
- ООлег1 октября 2024Александра умница, 3 часа пролетели незаметно, 19 000 шагов позади, любовь к городу в сердце
- ВВера1 октября 2024Очень понравилась экскурсия и сам город! Отдельная благодарность экскурсоводу Яну за увлекательный и подробный рассказ. Ян прекрасно владеет материалом, приводил
- ММихаил29 сентября 2024Супер! Какая же захватывающая история у города
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия»
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