Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия» в Гродно, цены от 1 665 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Прогулка по Гродно в мини-группе
Пешая
скидка
10%
160 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
18501 665 за человека
Королевский город Гродно
Пешая
229 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические и архитектурные достопримечательности Гродно
Погрузитесь в историю Гродно, посетив его древние замки, храмы и кофейни. Узнайте легенды и факты о городе, который полюбите за один день
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 720 за всё до 10 чел.
Первая встреча с Гродно
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Первая встреча с Гродно
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 октября 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Это была прекрасная экскурсия по Гродно. Анастасия - самый лучший гид. Она очень хорошо знает историю города, рассказывала живо, понятно, интересно. Эту экскурсию и конкретно года Анастасию рекомендую однозначно. Спасибо
  • Н
    Наталья
    5 октября 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Экскурсия мне очень понравилась! Я влюбилась в Гродно)) Можно сказать на одном "пятачке" я увидела и узнала столько красивого и интересного! Анастасия
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    прекрасный рассказчик и очень приятный и тёплый человек) Ещё очень понравилось, что в конце экскурсии, каждому из нас был подарен сувенир - открытка с видами Гродно и были даны ценные рекомендации куда ещё сходить, что посмотреть, где покушать. Так я узнала о классной дискотеке под открытым небом и под живую музыку во дворике Одесса мама)) Очень атмосферное место!

  • D
    Darya
    4 октября 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Потрясающая экскурсия! Рассказчица не только влюблена в свой город, но и очень хорошо подкована в истории и современных особенностях города.
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    В дополнение показывает старинные фото и карты. Мы попали на потрясающий закат, получили много ИНТЕРЕСНЕЙШЕЙ информации. На следующий день наш маршрут состоял из советов, полученных на экскурсии. Рекомендуем от всего сердца!

  • О
    Олег
    1 октября 2024
    Королевский город Гродно
    Александра умница, 3 часа пролетели незаметно, 19 000 шагов позади, любовь к городу в сердце
  • В
    Вера
    1 октября 2024
    Королевский город Гродно
    Очень понравилась экскурсия и сам город! Отдельная благодарность экскурсоводу Яну за увлекательный и подробный рассказ. Ян прекрасно владеет материалом, приводил
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    много интересных фактов. Видно, что он любит свою работу и свой замечательный город. Ян подробно рассказал о самых значимых объектах города, об исторических личностях, которые сыграли важную роль в развитии и процветании города. Великолепная и нескучная экскурсия!

  • М
    Михаил
    29 сентября 2024
    Королевский город Гродно
    Супер! Какая же захватывающая история у города

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия»

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