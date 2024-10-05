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прекрасный рассказчик и очень приятный и тёплый человек) Ещё очень понравилось, что в конце экскурсии, каждому из нас был подарен сувенир - открытка с видами Гродно и были даны ценные рекомендации куда ещё сходить, что посмотреть, где покушать. Так я узнала о классной дискотеке под открытым небом и под живую музыку во дворике Одесса мама)) Очень атмосферное место!