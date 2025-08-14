На извилистых улочках Гродно раскрываются тайны женских судеб.
Визит в дом-музей Элизы Ожешко, где творила писательница, выдвигавшаяся на Нобелевскую премию, позволит прикоснуться к её наследию.
Прогулка по старому корпусу университета Янки Купалы,
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные литературные места
- 🏰 Исторические здания и музеи
- 🎭 Театр кукол с интересной историей
- 🍬 Подземелья старинной кондитерской
- 👑 Легенды о королевских страстях
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Дом-музей Элизы Ожешко
- Старый корпус университета Янки Купалы
- Дом-музей Зофьи Налковской
- Дом-музей Максима Богдановича
- Театр кукол
- Замковая гора
- Новый замок
- Кондитерская «Раскоша»
Описание экскурсии
Дом-музей и памятник Элизы Ожешко. Вы увидите место, где творила и принимала гостей писательница, которая дважды выдвигалась на Нобелевскую премию.
Старый корпус университета Янки Купалы, или Мариинская гимназия. Рассмотрим аутентичную стену, эпично обвитую диким виноградом.
Дом-музей Максима Богдановича, поэта «чистой красы» Беларуси и автора любовной лирики.
Театр кукол. У самого старого театра в Беларуси вы услышите о судьбе Саломии Дешнер — звезды «золотой эпохи».
Замковая гора и Новый замок. Поговорим о разделе империи Речи Посполитой, Екатерине II и короле Августе Понятовском — объекте её страсти.
Кондитерская «Раскоша». Посетим подземелье первой кондитерской в городе — любимого места рандеву горожан 19 века.
Организационные детали
- Специфика экскурсии не допускает компании домашних животных
- Переход составляет около 3 км, поэтому людям с опорно-двигательными и сердечными заболеваниями, а также детям до 7-8 лет эта программа может не подойти
- Достопримечательности осматриваем снаружи
Экскурсия длится около 2.5 часов
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1024 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.
Отзывы и рейтинг
5
Ю
Юлия
14 авг 2025
Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Тема, действительно, интересная, и стоит того, чтобы её раскрыть. Весь вечер мы с девочками обсуждали услышанное и увиденное на экскурсии, искали в открытых источниках дополнительную
Елена
17 июл 2025
Экскурсия была замечательная!
Выбирали нестандартно, поскольку хотели взглянуть на город в прочтении литературных историй.
Андрей прекрасно знает город, очень тонко и профессионально акцентировал внимание на деталях.
Нет никакого сожаления, что экскурсию выбрали тематическую, поскольку Андрей чудесный рассказчик! Всем рекомендуем!
Татьяна
31 мая 2025
Удивительно, что мужчина нам проводил экскурсию про выдающихся женщин Гродно, а их оказалось не мало. Чувствовались уважительное, трепетное отношение к героиням экскурсии, глубокие знания темы и исторических тонкостей. Одновременно его основными героинями были мы – его гости. Никакого напряжения – всё очень доброжелательно. Помимо экскурсионной темы, Андрей давал много исторических справок.
Прекрасная подача и великолепная речь. Всё интересно.
Благодарим, Андрей!
Андрей
Благодарю Вас. Очень приятно!
Елена
18 мая 2025
Добрый мы были вчетвером на супер экскурсии от Андрея в дату 03/05/25! Женская туфелька в Гродно! Интересно динамично наполнено и прекрасный понимающий отлично относящийся к группе Экскурсовод с большой буквы! Респект и продолжайте в том же духе!!
Андрей
Благодарю вас за добрые слова. Рад был раскрыть историю Гродно в женских образах и характерах
Светлана
27 апр 2025
Оригинальная тематическая экскурсия!
Часто говорят, что "все войны из-за женщин","во всем виноваты женщины"… А вот и нет! Многие женщины помогают своим мужчинам и даже творят историю!
С выдающимися и неординарными женскими личностями Гродно познакомил нас гид Андрей. Спасибо ему за это!
Если вы устали от обыденных обзорных экскурсий, то эта однозначно для вас!
Андрей
Очень рад, что вы так восприняли эту экскурсию. Спасибо за внимание к нашим необычным женским судьбам
