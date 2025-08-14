На извилистых улочках Гродно раскрываются тайны женских судеб.Визит в дом-музей Элизы Ожешко, где творила писательница, выдвигавшаяся на Нобелевскую премию, позволит прикоснуться к её наследию.Прогулка по старому корпусу университета Янки Купалы,

известному как Мариинская гимназия, откроет секреты образования женщин в 19 веке. В доме-музее Зофьи Налковской оживают страницы её романа "Пограничье". На Замковой горе и в Новом замке вы узнаете о страстях Екатерины II и короля Августа Понятовского. Погружение в подземелья кондитерской "Раскоша" вернёт в атмосферу рандеву горожан

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Гродно

Андрей Ваш гид в Гродно

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Дом-музей и памятник Элизы Ожешко. Вы увидите место, где творила и принимала гостей писательница, которая дважды выдвигалась на Нобелевскую премию.

Старый корпус университета Янки Купалы, или Мариинская гимназия. Рассмотрим аутентичную стену, эпично обвитую диким виноградом.

Дом-музей Максима Богдановича, поэта «чистой красы» Беларуси и автора любовной лирики.

Театр кукол. У самого старого театра в Беларуси вы услышите о судьбе Саломии Дешнер — звезды «золотой эпохи».

Замковая гора и Новый замок. Поговорим о разделе империи Речи Посполитой, Екатерине II и короле Августе Понятовском — объекте её страсти.

Кондитерская «Раскоша». Посетим подземелье первой кондитерской в городе — любимого места рандеву горожан 19 века.

Организационные детали