7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям

Наталья
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Наталья – ваш гид
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием.

Отчасти это так, и я расскажу о европейских следах в Гродно.

Но также вы познакомитесь с наследием Древней Руси, с уникальным стилем гродненского зодчества и с летописью города.

А фоном для рассказов станут визитные карточки Гродно: замки, православные церкви, католический собор, синагога и просто атмосферные улочки.
43 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций

Что вас ожидает

Понять специфику города
Лейтмотивом всей прогулки станет соединение трех конфессий в истории Гродно. Вы узнаете об основании православного города в контексте культуры Древней Руси, пройдете по еврейским кварталам и услышите о жизни местных католиков. Я расскажу о том, как с Гродно связан Столыпин, Бакст, Карбышев, Высоцкий. Еще поговорим о том, чем живет город сегодня, гуляя по тихим улочкам, где витают ароматы липы и кофе.

Семь жемчужин Гродно
Погружаться в хроники города вы будете, осматривая главные достопримечательности. На территории Старого замка, месте зарождения Гродно, вас ждут его первые летописные сюжеты, а у Нового замка — хроники Речи Посполитой. Вы осмотрите две церкви, Нижнюю и Коложскую: на их примере я расскажу о своеобразии гродненской школы зодчества. А о многоконфессиональности Гродно поговорим около католического собора Святого Франциска Ксаверия и старейшей в СНГ синагоги. Кроме того, пройдем мимо Пожарной каланчи, связанной со старинной гродненской традицией.

Организационные детали

  • Место встречи по договоренности.
  • Дополнительные расходы: вход в Нижнюю церковь (0,5$) и пожертвование в Синагоге.
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я Наталья. Люблю пешие прогулки, путешествия, фотографии и хороший кофе. Экскурсии провожу с 2014 года — когда получила аттестацию Национального агенства по туризму. Вещи не умеют говорить, и поэтому без местного жителя вы узнаете о городе меньше. Человеку нужен человек и я буду рада прийти на помощь и поделиться знаниями и хорошим настроением. Со мной вы узнаете и полюбите Гродно!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 сентября 2019
Спасибо Наталье за интересную экскурсию! С учетом дефицита времени Наталья построила маршрут так, чтобы мы смогли увидеть все самое главное в Гродно за такой короткий срок. Очень интересный и познавательный рассказ, самые знаменательные места города. Гродно открылся с разных сторон, действительно, город на стыке цивилизаций. Спасибо!
21 августа 2019
Интересная и познавательная экскурсия, позволяющая познакомиться с городом и его главными достопримечательностями! Гид, Наталья, - профессионал своего дела и очень приятный человек! Подача материала увлекательная, с огоньком )) Спасибо!
17 августа 2019
Гид с порога заявила, что ей жутко надоели туристы и она ото всех страшно устала. Маршрут неплохой, но экскурсия не очень информативная и интересная. Я бы рекомендовала обратиться к другому гиду, Наталья подпортила впечатление от безумно красивого города.
29 июля 2019
Мы приехали в Гродно на полдня 24 июля. Казалось бы, что можно узнать о городе за столько малый срок? Но Наталья сделала невозможное, она помогла влюбиться в Гродно и показала нам максимум! Мы увидели удивительные места с древней историей: очень впечатлили храмы 12 века. Наталья отлично ориентируется в истории, на все вопросы экскурсовод исчерпывающе отвечала. На остановках Наталья не торопила, давала время впечатлиться, сфотографироваться и отдохнуть. А ещё гид знает толк в хорошем кофе и десертах! Обязательно передохните с ней в кофейне! Ну и что ещё сказать: Наталья обязательно вам подскажет, куда стоит сходить самостоятельно, где поесть и что посмотреть! Она действительно любит свой город и профессию, а это заражает! Спасибо за замечательный отдых!!!
14 июля 2019
Были в Гродно впервые. Благодаря Наталье город стал оживать, его улицы стали наполняться воздухом истории. Люди, населявшие его в прошлом и живущие в настоящем, становились ближе и понятнее. Хороший язык, знание исторического материала, удачно составленный маршрут сделали экскурсию познавательной и приятной. Рекомендую Наталью всем интересующимся историей путешественникам.
Александр
6 июня 2019
Отличная экскурсия! Гродно - замечательный и красивый город, а Наталья - интересный и знающий своё дело гид!
21 января 2019
20.01.2019 обращались с просьбой провести для нашей семьи экскурсию по городу Гродно. Наталья откликнулась сразу. К вопросу подошла очень профессионально, сразу заинтересовала нас подачей материала по теме. Очень не навязчиво, но в то же время методично повествуя, Наталья нас ознакомила со всеми важнейшими для становления города местами. Даже наша 9ти летняя дочь не утомилась, и увлечённая получаемой информацией, заваливала Наталью вопросами, на что получала короткие, простые, но емкие ответы. Так же бонусом мы получили дополнительную информацию о вкусной еде ( изысканный тематический ресторан «Бакст» рекомендуем всем), о сувенирах, ремесленных товарах и прочей требуемой информации для нас. Спасибо большое Наталье. Спасибо, Гродно!

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Гродно часто называют «городом-музеем», но эти слова не отражают всего обаяния и духа этого города на самом западе Беларуси. За время экскурсии вы не только откроете старинную историю Гродно, посетив древние замки, но и обнаружите его архитектурное и конфессиональное разнообразие. Вас ждёт и костёл с деревянными статуями, и лютеранская кирха, и древняя церковь, и главный православный храм. Я расскажу вам о значимых зданиях на пешеходной Советской улице и в районе Городница, а также поделюсь местными легендами. И обязательно помогу полюбить Гродно за один день!

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