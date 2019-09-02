7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Понять специфику города

Лейтмотивом всей прогулки станет соединение трех конфессий в истории Гродно. Вы узнаете об основании православного города в контексте культуры Древней Руси, пройдете по еврейским кварталам и услышите о жизни местных католиков. Я расскажу о том, как с Гродно связан Столыпин, Бакст, Карбышев, Высоцкий. Еще поговорим о том, чем живет город сегодня, гуляя по тихим улочкам, где витают ароматы липы и кофе.

Семь жемчужин Гродно

Погружаться в хроники города вы будете, осматривая главные достопримечательности. На территории Старого замка, месте зарождения Гродно, вас ждут его первые летописные сюжеты, а у Нового замка — хроники Речи Посполитой. Вы осмотрите две церкви, Нижнюю и Коложскую: на их примере я расскажу о своеобразии гродненской школы зодчества. А о многоконфессиональности Гродно поговорим около католического собора Святого Франциска Ксаверия и старейшей в СНГ синагоги. Кроме того, пройдем мимо Пожарной каланчи, связанной со старинной гродненской традицией.