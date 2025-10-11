Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Расписание: в субботу в 15:00
11 окт в 15:00
18 окт в 15:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно поликонфессиональный
Откройте для себя многоконфессиональный Гродно, где храмы и монастыри расскажут вам о богатой истории города. Увлекательное путешествие в прошлое ждёт вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерний Гродно в цветах и красках
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами в закатном свете
Начало: На Замковой горе
17 окт в 18:00
1573 ₽
1850 ₽ за человека
