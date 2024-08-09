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будет честным! Хотя вам он вряд ли понравится. У меня огромный опыт экскурсий - как организатора, так и экскурсанта. 1. Цена за экскурсию сильно завышена. В Москве и Спб подобные экскурсии стоят дешевле. Здесь же небольшой городок в Беларуси, но стоимость почти 2000 руб на чел - это ту мач. 2. Организация - отличная. Здесь почти не придраться. Работает большая команда - всё рассчитано по времени, от точки до точки, ребята перекрывают улицы от автомобилей и других участников движения. Вот здесь огромный жирный плюс!! 3. Под конец мероприятия, когда мы были в подвале, мой 11-летний ребенок немного испугался. Я попросила выйти и нас выпустили. Но при этом никто ничего не спросил, не сориентировал по времени и почти 30 минут мы стояли на улице в ожидании окончания экскурсии (там остался мой старший сын). И на минуточку времени на часах было уже 01.20. С нас даже сняли мантии и не разрешили пофоткаться. К слову, сфотографироваться нельзя и в начале экскурсии в мантии на фоне замка или на лестнице. Все эти попытки грозно пресекаются. Ну знаете ли, за почти 2000 рублей с человека, а на семью мне вышло 5850 руб, не иметь возможности сделать фото - ну так себе…. Фоткать можно только в конце на фоне плаката…. 4. Ну и самый жирный минус - это рассказ в наушниках. Всё бы ничего, но он не воспринимается, когда ты ходишь по городу в темноте (не везде горят фонари), а перед тобой рассказчик в костюме только парирует руками. Смотрится это немного смешно. Да даже не немного, а много. Перейдите на живое общение - пусть сказочник рассказывает экскурсию живьем. Это будет мега вау!!! Идти или не идти - решать вам. Напоследок скажу - моим детям (11 и 14 лет) понравилось. И наверное, это главное.