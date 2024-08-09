Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Гродно, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Предания старого Гродно
Пешая
20 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 5 750 за всё до 3 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Пешая
48 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
20 авг в 23:30
21 авг в 23:30
1 865 за человека
Загадочный район Городница + органный концерт
Пешая
10 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
30 авг в 15:00
31 авг в 15:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    9 августа 2024
    Предания старого Гродно
    Здравствуйте, уважаемые путешественники! В компании с Натальей отправились в замечательное путешествие по милым улочкам Гродно. Надо отметить, что это не классическая
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    прогулка от одного исторического объекта к другому, это действительно нестандартное приключение через порталы старинного красивого города, скрывающиеся за его заметными и не очень (что важно не меньше) дверями. Наталье удалось построить замечательный логичный маршрут, где одна история незаметно перетекает в другую, выстраиваются взаимосвязи между историческими личностями. Увлечены рассказом Натальи вовлечены в экскурсионный диалог были не только я с супругой, но и наш сын-а это много говорит о мастерстве гида. Благодарны Наталье за прекрасную информативную экскурсию и за полезные лайфхаки по пребыванию в Гродно. Город действительно великолепен.

    Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!Здравствуйте, уважаемые путешественники!
  • В
    Валерия
    4 августа 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Прекрасная экскурсия! Тот случай, когда реализация превзошла все ожидания! Антураж, загадочность, артистизм ведущих, сюрпризы - все на высшем уровне. История в понятной и доступной форме даже детям. Браво! Все супер! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    4 августа 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Добрый день. Не хотела писать отзыв, но 5 напоминаний-просьб о том, чтобы я поделилась своим мнением… и я решила поделиться. Отзыв
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    будет честным! Хотя вам он вряд ли понравится. У меня огромный опыт экскурсий - как организатора, так и экскурсанта. 1. Цена за экскурсию сильно завышена. В Москве и Спб подобные экскурсии стоят дешевле. Здесь же небольшой городок в Беларуси, но стоимость почти 2000 руб на чел - это ту мач. 2. Организация - отличная. Здесь почти не придраться. Работает большая команда - всё рассчитано по времени, от точки до точки, ребята перекрывают улицы от автомобилей и других участников движения. Вот здесь огромный жирный плюс!! 3. Под конец мероприятия, когда мы были в подвале, мой 11-летний ребенок немного испугался. Я попросила выйти и нас выпустили. Но при этом никто ничего не спросил, не сориентировал по времени и почти 30 минут мы стояли на улице в ожидании окончания экскурсии (там остался мой старший сын). И на минуточку времени на часах было уже 01.20. С нас даже сняли мантии и не разрешили пофоткаться. К слову, сфотографироваться нельзя и в начале экскурсии в мантии на фоне замка или на лестнице. Все эти попытки грозно пресекаются. Ну знаете ли, за почти 2000 рублей с человека, а на семью мне вышло 5850 руб, не иметь возможности сделать фото - ну так себе…. Фоткать можно только в конце на фоне плаката…. 4. Ну и самый жирный минус - это рассказ в наушниках. Всё бы ничего, но он не воспринимается, когда ты ходишь по городу в темноте (не везде горят фонари), а перед тобой рассказчик в костюме только парирует руками. Смотрится это немного смешно. Да даже не немного, а много. Перейдите на живое общение - пусть сказочник рассказывает экскурсию живьем. Это будет мега вау!!! Идти или не идти - решать вам. Напоследок скажу - моим детям (11 и 14 лет) понравилось. И наверное, это главное.

  • Л
    Лада
    4 августа 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Самая необычная экскурсия, на которой мы были! Очень интересно и впечатляюще!
  • К
    Крестина
    13 июля 2024
    Предания старого Гродно
    Наталья прекрасный экскурсовод, с ней время пролетело незаметно, очень интересно рассказывает! Прокачали свои знания на 10 из 10! Рекомендуем
  • E
    Ekaterina
    21 июня 2024
    Предания старого Гродно
    Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно увидеть город с разных
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    сторон, а не только классические достопримечательности, которые многие и сами осматривают) Экскурсия с Натальей проходит увлекательно и на одном дыхании, что называется! Очень рекомендуем 💯 Огромное спасибо Наталье, за чудесно проведённые время❤ И отдельное спасибо за рекомендации по рестикам 😉 Всё очень вкусно, спасибо 👍

    Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Предания старого Гродно
  2. «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
  3. Загадочный район Городница + органный концерт
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в августе 2024
Сейчас в Гродно в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 5 750. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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