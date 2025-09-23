Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
Завтра в 09:30
25 сен в 14:30
13 345 ₽
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
