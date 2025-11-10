С удовольствием отвезём вас в Лиду — город с богатым историческим наследием.
В нём вы сможете погулять по старинному центру, посмотреть на памятники архитектуры разных эпох, посетить Фарный костёл и Лидский замок 15 века. Мы подождём, пока вы насладитесь прогулкой по городу, и после вернём вас в Гродно.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
Заберём вас из любой точки Гродно и с комфортом отвезём в Лиду. Дорога займёт примерно 1,5 часа.
В Лиде подождём, пока вы изучите главные достопримечательности:
- Лидский замок с мощными стенами — один из лучших образцов оборонной архитектуры Беларуси
- Фарный костёл Воздвижения Святого Креста в стиле позднего барокко. В нём хранится икона Божьей Матери, которую сюда в 14 веке привезли францисканцы
- Завод-музей Лидский бровар, где пиво варится без перерыва уже 146 лет
- Старинный центр города с уютными улицами и памятниками архитектуры разных эпох — от Средневековья до 20 века
После прогулки отвезём вас обратно в Гродно.
При желании дадим рекомендации, что посмотреть в Лиде, где вкусно перекусить и попробовать белорусскую кухню.
Организационные детали
- Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замке. Стоимость билетов в замок также не входит в трансфер — вы покупаете их самостоятельно
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле марки Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Hyundai Accent или аналогичном
- Можем организовать поездку для групп до 7 человек на комфортабельном минивэне. Доплата — 130 бел. руб.
- Оплата трансфера — на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 56780 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий.
