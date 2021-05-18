Полезная информация о Гродно

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Местное время в Гродно
22:1703
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇾 Беларусь
Название городаГродно
По-английскиHrodna
Столица регионаГродно является столицей региона
Население города317 365 чел.
АэропортГродно GNA
Часовой поясEurope/Minsk
Средняя высота139 м. от уровня моря

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Гродно

Популярные экскурсии в Гродно

Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
4.9
47 отзывов
49
за чел.
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Гродно — город на стыке цивилизаций
Гродно — город на стыке цивилизаций
4.8
9 отзывов
43
за чел.
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
4.5
2 отзыва
от
50
за чел.
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
35
за чел.
Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
Вкусы и ароматы Гродно
Вкусы и ароматы Гродно
4.7
3 отзыва
от
70
за чел.
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
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