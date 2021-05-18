Полезная информация о Гродно
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Местное время в Гродно
22:1703
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇾 Беларусь
|Название города
|Гродно
|По-английски
|Hrodna
|Столица региона
|Гродно является столицей региона
|Население города
|317 365 чел.
|Аэропорт
|Гродно GNA
|Часовой пояс
|Europe/Minsk
|Средняя высота
|139 м. от уровня моря
Где находится Гродно на карте
Гродно
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