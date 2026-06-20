Гродно не зря называют городом‑музеем. Здесь сохранилось много того, что можно назвать самым старым в Беларуси: аптека, часы‑куранты, мост… Я познакомлю вас с историями людей, которые тут жили, через призму многовековой застройки — замков, храмов, камениц. Помогу на конкретных примерах понять исторические события и покажу, как Гродно менялся на протяжении эпох.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5000 ₽ за экскурсию

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Описание экскурсии

Советская площадь — бывшая Рыночная, Ратушная, Соборная. В современном сердце города увидим древнейшую аптеку Беларуси, два величественных костёла, старинную застройку

Замковая улица, одна из старейших в Гродно. Её архитектура и закоулки хранят в памяти судьбы многих поколений горожан и трагедию еврейского гетто

Улицы Д. Городенского и Великая Троецкая, где находятся Свято-Рождество-Богородичный монастырь и большая хоральная синагога

Пожарная каланча, на которую в полдень поднимается трубач, чтобы исполнить мелодию, тем или иным образом связанную с историей страны

Каменный мост между монаршими замками, самый старый в Беларуси

Старый замок — колыбель Гродно, резиденция великого князя литовского Витовта и польского короля Стефана Батория

Новый замок на территории окольного города. Он был Нижним замком Витовта, а при Августе III превратился во дворец, где решалась судьба страны и менялась политическая карта Европы

Правонабережная улица. Поговорим о грузовых судах-витинах и реке Неман, которую древние греки называли рекой Времени или Хроносом. Обсудим тайны лестницы Любви и скульптуры шахматной ладьи. Полюбуемся Занеманским предместьем и францисканским костёлом

Коложская церковь — изюминка нашего путешествия, памятник гродненской архитектурной школы с декором, который сравнивают с традиционной вышивкой

Организационные детали