Познакомиться с богатым прошлым и архитектурой города на пограничье трёх культур
Гродно не зря называют городом‑музеем.
Здесь сохранилось много того, что можно назвать самым старым в Беларуси: аптека, часы‑куранты, мост… Я познакомлю вас с историями людей, которые тут жили, через призму многовековой застройки — замков, храмов, камениц.
Помогу на конкретных примерах понять исторические события и покажу, как Гродно менялся на протяжении эпох.
Советская площадь — бывшая Рыночная, Ратушная, Соборная. В современном сердце города увидим древнейшую аптеку Беларуси, два величественных костёла, старинную застройку
Замковая улица, одна из старейших в Гродно. Её архитектура и закоулки хранят в памяти судьбы многих поколений горожан и трагедию еврейского гетто
Улицы Д. Городенского и Великая Троецкая, где находятся Свято-Рождество-Богородичный монастырь и большая хоральная синагога
Пожарная каланча, на которую в полдень поднимается трубач, чтобы исполнить мелодию, тем или иным образом связанную с историей страны
Каменный мост между монаршими замками, самый старый в Беларуси
Старый замок — колыбель Гродно, резиденция великого князя литовского Витовта и польского короля Стефана Батория
Новый замок на территории окольного города. Он был Нижним замком Витовта, а при Августе III превратился во дворец, где решалась судьба страны и менялась политическая карта Европы
Правонабережная улица. Поговорим о грузовых судах-витинах и реке Неман, которую древние греки называли рекой Времени или Хроносом. Обсудим тайны лестницы Любви и скульптуры шахматной ладьи. Полюбуемся Занеманским предместьем и францисканским костёлом
Коложская церковь — изюминка нашего путешествия, памятник гродненской архитектурной школы с декором, который сравнивают с традиционной вышивкой
Организационные детали
Остаток стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по актуальному курсу Нацбанка РБ или банковской картой. Принимаю карты «Мир», электронный чек отправляю по почте или QR-кодом
Все достопримечательности осматриваем снаружи — время на их посещение не рассчитано. По возможности, заходим в синагогу, Фарный костёл и Коложскую церковь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась, училась и работаю в Гродно. Я магистр истории, аттестованный экскурсовод, работаю в музее в отделе археологии.
Люблю родной город и ценю его историю. Когда узнаёшь о судьбах людей, живших читать дальшеуменьшить
здесь, — захватывающих, удивляющих, иногда трагических — лучше понимаешь своё место в мире. Когда смотришь на архитектуру, прогуливаешься улочками старого Гродно, получаешь эстетическое удовольствие. Как этим не поделиться с другими?
Хорошо знакома с прошлым гродненских замков и Коложской церкви. Но прекрасно владею и историей города разных периодов, знаю не только об архитектурных памятниках, но и о людях, которые жили здесь. Рассказываю обо всём с большим количеством достоверных и интересных историй и фактов, без выдуманных легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Оксана
Были на экскурсии 20.06.26 г. Ольга увлеченный человек, любящий свой город. 3 часа прошли быстро, было увлекательно и не нудно. Индивидуальный подход, много интересных фактов о городе. Будем рекомендовать друзьям!
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