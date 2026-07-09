Средневековые замки, шляхетские усадьбы и величественные костёлы — за день вы увидите самые известные памятники западной Беларуси. Маршрут объединяет места, сохранившие память о разных эпохах: от Великого княжества Литовского до 19 века. Видеогид в дороге поможет лучше понять историю региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 24 000 ₽ за экскурсию

Описание трансфер

Во время трансфера мы предоставляем аудио- и видеогид, чтобы вы познакомились с историей мест, которые предстоит посетить.

Костёл Святой Троицы в Гервятах. Местные жители называют его «белым замком над Вилией». Внутри — уникальные витражи из Польши, старинный орган с чистым звучанием и скульптуры работы неизвестных мастеров.

Усадьба Огинского в Залесье. Родовое имение Михала Клеофаса Огинского — композитора и автора полонеза «Прощание с Родиной». Говорят, по аллеям до сих пор бродит его дух, а ночью из окон доносится тихая музыка.

Кревский замок. Руины древнейшей каменной крепости Беларуси. Именно здесь подписали Кревскую унию, которая положила начало Речи Посполитой.

Гольшанский замок. Бывшая резиденция рода Сапег славится мистическими легендами. Например, о Чёрном монахе, которого до сих пор видят туристы.

Лидский замок. Крепость построил князь Гедимин в 14 веке для защиты от крестоносцев. А в 16 веке замок выдержал осаду татарского хана. Эти стены помнят звон мечей и рыцарские турниры.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Гродно

11:10 – 11:50 — костёл в Гервятах

11:50 – 12:50 — переезд в усадьбу Огинского

12:50 – 14:00 — усадьба Огинского

14:00 – 14.30 — обед

14:30 – 15:00 — переезд в Крево

15:00 – 15:30 — Кревский замок

15:30 – 15:50 — переезд в Гольшаны

15:50 – 16:20 — Гольшанский замок

16:20 – 17:35 — переезд в Лиду

17:35 – 18:35 — Лидский замок

18:35 – 20:00 — возвращение в Гродно

Организационные детали

Трансфер

Поездка проходит на автомобиле Volkswagen, Seat, BMW 5 G30 бизнес-класса или минивэне (по запросу)

Детское кресло — по запросу

С вами будет один из водителей нашей команды. В дороге предоставим аудио- и видеогид

Маршрут можно скорректировать под ваши пожелания — детали уточняйте в переписке

Оплата трансфера и дополнительные расходы