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Наследие веков: Лида, Гольшаны, Крево, Залесье, Гервяты (трансфер по замкам и усадьбам)

Побывать там, где жили князья, короли и магнаты
Средневековые замки, шляхетские усадьбы и величественные костёлы — за день вы увидите самые известные памятники западной Беларуси.

Маршрут объединяет места, сохранившие память о разных эпохах: от Великого княжества Литовского до 19 века. Видеогид в дороге поможет лучше понять историю региона.
Наследие веков: Лида, Гольшаны, Крево, Залесье, Гервяты (трансфер по замкам и усадьбам)
Наследие веков: Лида, Гольшаны, Крево, Залесье, Гервяты (трансфер по замкам и усадьбам)
Наследие веков: Лида, Гольшаны, Крево, Залесье, Гервяты (трансфер по замкам и усадьбам)

Описание трансфер

Во время трансфера мы предоставляем аудио- и видеогид, чтобы вы познакомились с историей мест, которые предстоит посетить.

Костёл Святой Троицы в Гервятах. Местные жители называют его «белым замком над Вилией». Внутри — уникальные витражи из Польши, старинный орган с чистым звучанием и скульптуры работы неизвестных мастеров.

Усадьба Огинского в Залесье. Родовое имение Михала Клеофаса Огинского — композитора и автора полонеза «Прощание с Родиной». Говорят, по аллеям до сих пор бродит его дух, а ночью из окон доносится тихая музыка.

Кревский замок. Руины древнейшей каменной крепости Беларуси. Именно здесь подписали Кревскую унию, которая положила начало Речи Посполитой.

Гольшанский замок. Бывшая резиденция рода Сапег славится мистическими легендами. Например, о Чёрном монахе, которого до сих пор видят туристы.

Лидский замок. Крепость построил князь Гедимин в 14 веке для защиты от крестоносцев. А в 16 веке замок выдержал осаду татарского хана. Эти стены помнят звон мечей и рыцарские турниры.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Гродно
11:10 – 11:50 — костёл в Гервятах
11:50 – 12:50 — переезд в усадьбу Огинского
12:50 – 14:00 — усадьба Огинского
14:00 – 14.30 — обед
14:30 – 15:00 — переезд в Крево
15:00 – 15:30 — Кревский замок
15:30 – 15:50 — переезд в Гольшаны
15:50 – 16:20 — Гольшанский замок
16:20 – 17:35 — переезд в Лиду
17:35 – 18:35 — Лидский замок
18:35 – 20:00 — возвращение в Гродно

Организационные детали

Трансфер

  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen, Seat, BMW 5 G30 бизнес-класса или минивэне (по запросу)
  • Детское кресло — по запросу
  • С вами будет один из водителей нашей команды. В дороге предоставим аудио- и видеогид
  • Маршрут можно скорректировать под ваши пожелания — детали уточняйте в переписке

Оплата трансфера и дополнительные расходы

  • Оплата производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки
  • Дополнительные расходы:
    Лидский замок: взрослые — 20 BYN, студенты — 15 BYN, школьники — 10 BYN
    Музей-усадьба Михала Клеофаса Огинского: взрослые — 13 BYN, школьники и студенты — 9 BYN, дети до 7 лет, ветераны и люди с инвалидностью — бесплатно
    Гольшанский замок: взрослые — 4 BYN, дети и студенты — 3 BYN. Дополнительно можно посетить башню (группа до 10 человек — 13 BYN, от 10 до 25 человек — 17 BYN)
    Кревский замок: взрослые — 4 BYN, школьники и студенты — 3 BYN
  • Нужны наличные: не во всех локациях есть терминалы для оплаты картой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Я родом из прекрасного города Гродно. За рулём с 2012 года, и для меня безопасность и комфорт пассажира — на первом месте. Именно поэтому езжу аккуратно, строго соблюдаю ПДД и не отвлекаюсь на разговоры во время движения. Всегда вежлив и точен. Эти принципы полностью совпадают с миссией нашей команды: мы делаем каждую поездку максимально удобной и, что главное, безопасной.

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