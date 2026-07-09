Маршрут объединяет места, сохранившие память о разных эпохах: от Великого княжества Литовского до 19 века. Видеогид в дороге поможет лучше понять историю региона.
Описание трансфер
Во время трансфера мы предоставляем аудио- и видеогид, чтобы вы познакомились с историей мест, которые предстоит посетить.
Костёл Святой Троицы в Гервятах. Местные жители называют его «белым замком над Вилией». Внутри — уникальные витражи из Польши, старинный орган с чистым звучанием и скульптуры работы неизвестных мастеров.
Усадьба Огинского в Залесье. Родовое имение Михала Клеофаса Огинского — композитора и автора полонеза «Прощание с Родиной». Говорят, по аллеям до сих пор бродит его дух, а ночью из окон доносится тихая музыка.
Кревский замок. Руины древнейшей каменной крепости Беларуси. Именно здесь подписали Кревскую унию, которая положила начало Речи Посполитой.
Гольшанский замок. Бывшая резиденция рода Сапег славится мистическими легендами. Например, о Чёрном монахе, которого до сих пор видят туристы.
Лидский замок. Крепость построил князь Гедимин в 14 веке для защиты от крестоносцев. А в 16 веке замок выдержал осаду татарского хана. Эти стены помнят звон мечей и рыцарские турниры.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Гродно
11:10 – 11:50 — костёл в Гервятах
11:50 – 12:50 — переезд в усадьбу Огинского
12:50 – 14:00 — усадьба Огинского
14:00 – 14.30 — обед
14:30 – 15:00 — переезд в Крево
15:00 – 15:30 — Кревский замок
15:30 – 15:50 — переезд в Гольшаны
15:50 – 16:20 — Гольшанский замок
16:20 – 17:35 — переезд в Лиду
17:35 – 18:35 — Лидский замок
18:35 – 20:00 — возвращение в Гродно
Организационные детали
Трансфер
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen, Seat, BMW 5 G30 бизнес-класса или минивэне (по запросу)
- Детское кресло — по запросу
- С вами будет один из водителей нашей команды. В дороге предоставим аудио- и видеогид
- Маршрут можно скорректировать под ваши пожелания — детали уточняйте в переписке
Оплата трансфера и дополнительные расходы
- Оплата производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки
- Дополнительные расходы:
— Лидский замок: взрослые — 20 BYN, студенты — 15 BYN, школьники — 10 BYN
— Музей-усадьба Михала Клеофаса Огинского: взрослые — 13 BYN, школьники и студенты — 9 BYN, дети до 7 лет, ветераны и люди с инвалидностью — бесплатно
— Гольшанский замок: взрослые — 4 BYN, дети и студенты — 3 BYN. Дополнительно можно посетить башню (группа до 10 человек — 13 BYN, от 10 до 25 человек — 17 BYN)
— Кревский замок: взрослые — 4 BYN, школьники и студенты — 3 BYN
- Нужны наличные: не во всех локациях есть терминалы для оплаты картой