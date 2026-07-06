Трансфер из Гродно: Беловежская пуща, Каменец, Брестская крепость и Брест
Познакомиться со знаменитыми локациями Беларуси, не думая о логистике, автобусах и пересадках
Реликтовый лес, средневековая башня, легендарная крепость и уютные улицы Бреста — мы собрали на одном маршруте сразу несколько символов нашей страны. Отвезём вас до них на комфортабельном автомобиле. Аудио- и видеогид в дороге расскажет об истории мест, которые вы посетите.
Описание трансфер
8:00–11:00 — дорога в Беловежскую пущу
Мы отправимся в один из старейших заповедных лесов Европы. По пути аудио- и видеогид познакомит вас с историей Беловежской пущи и её уникальной природой.
11:00–13:30 — Беловежская пуща
Вы самостоятельно посетите Музей природы и в семи тематических залах в деталях рассмотрите всех обитателей Пущи. А затем прогуляетесь по нацпарку. Здесь можно увидеть зубров, оленей, косуль, лосей, волков, рысей, бурых медведей и других животных.
13:30 — переезд в Каменец
Аудио- и видеогид познакомит вас с Каменецкой башни и её многовековую историю.
14:00 — Каменецкая башня
Осмотрите уникальный памятник 13 века — могучую башню-донжон, редчайший образец оборонного зодчества Древней Руси.
14:30 — переезд в Брест
Аудио- и видеогид откроет для вас легендарную историю Брестской крепости и многовековое наследие Бреста.
15:10 — Брестская крепость, музей «Берестье», Брест
В мемориальном комплексе познакомитесь с его историей. Побываете в археологическом музее «Берестье», где под стеклянным куполом хранится раскопанное древнее городище с деревянными мостовыми, срубами домов и частоколом. А затем прогуляетесь по центру Бреста, где готика соседствует с модерном, а брусчатка мостовых хранит многовековые истории.
18:00–21:00 — возвращение в Гродно
Можем изменить маршрут и тайминг по вашему желанию.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Volkswagen, Seat или BMW 5 G30 бизнес-класса. По запросу установим детское кресло
Для компании из 5–7 человек можем организовать трансфер на минивэне, подробности уточняйте в переписке
Остаток суммы оплачивается на месте в белорусских рублях по актуальному курсу НБ РБ
Можем предоставить аудио- и видеогид
С вами будет водитель из нашей команды
Дополнительные расходы:
билет в Музей Природы — 7 бел. руб. за взрослого, 5 бел. руб. за ребёнка
билет в вольеры — 9 бел. руб. за взрослого, 5 бел. руб. за ребёнка
билет в музей «Берестье» — 3 бел. руб. за взрослого, 2 бел. руб. за ребёнка
обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Я родом из прекрасного города Гродно. За рулём с 2012 года, и для меня безопасность и комфорт пассажира — на первом месте. Именно поэтому езжу аккуратно, строго соблюдаю ПДД и не отвлекаюсь на разговоры во время движения. Всегда вежлив и точен.
Эти принципы полностью совпадают с миссией нашей команды: мы делаем каждую поездку максимально удобной и, что главное, безопасной.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии на «Трансфер из Гродно: Беловежская пуща, Каменец, Брестская крепость и Брест»