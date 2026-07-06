Трансфер из Гродно: Беловежская пуща, Каменец, Брестская крепость и Брест

Реликтовый лес, средневековая башня, легендарная крепость и уютные улицы Бреста — мы собрали на одном маршруте сразу несколько символов нашей страны. Отвезём вас до них на комфортабельном автомобиле. Аудио- и видеогид в дороге расскажет об истории мест, которые вы посетите.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

8:00–11:00 — дорога в Беловежскую пущу

Мы отправимся в один из старейших заповедных лесов Европы. По пути аудио- и видеогид познакомит вас с историей Беловежской пущи и её уникальной природой.

11:00–13:30 — Беловежская пуща

Вы самостоятельно посетите Музей природы и в семи тематических залах в деталях рассмотрите всех обитателей Пущи. А затем прогуляетесь по нацпарку. Здесь можно увидеть зубров, оленей, косуль, лосей, волков, рысей, бурых медведей и других животных.

13:30 — переезд в Каменец

Аудио- и видеогид познакомит вас с Каменецкой башни и её многовековую историю.

14:00 — Каменецкая башня

Осмотрите уникальный памятник 13 века — могучую башню-донжон, редчайший образец оборонного зодчества Древней Руси.

14:30 — переезд в Брест

Аудио- и видеогид откроет для вас легендарную историю Брестской крепости и многовековое наследие Бреста.

15:10 — Брестская крепость, музей «Берестье», Брест

В мемориальном комплексе познакомитесь с его историей.

Побываете в археологическом музее «Берестье», где под стеклянным куполом хранится раскопанное древнее городище с деревянными мостовыми, срубами домов и частоколом. А затем прогуляетесь по центру Бреста, где готика соседствует с модерном, а брусчатка мостовых хранит многовековые истории.

18:00–21:00 — возвращение в Гродно

Можем изменить маршрут и тайминг по вашему желанию.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Volkswagen, Seat или BMW 5 G30 бизнес-класса. По запросу установим детское кресло

Для компании из 5–7 человек можем организовать трансфер на минивэне, подробности уточняйте в переписке

Остаток суммы оплачивается на месте в белорусских рублях по актуальному курсу НБ РБ

Можем предоставить аудио- и видеогид

С вами будет водитель из нашей команды

Дополнительные расходы: