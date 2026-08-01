Предлагаем вам увлекательное знакомство с Гродно! Вы погуляете по историческому центру, увидите знаменитый драматический театр и узнаете его историю, подниметесь на смотровую площадку Бернардинского костёла и побываете в местах, где снимали известные фильмы. А затем окажетесь за кулисами Театра кукол: узнаете, как он устроен изнутри, и проникнете в секреты создания реквизита.

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Описание экскурсии

Гродненский областной драматический театр — визитная карточка современного Гродно с необычной архитектурой. Вы узнаете историю театра и интересные факты о его строительстве.

Бернардинский костёл Обретения Святого Креста — один из старейших храмов города. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра.

Советская площадь и Советская улица — сердце Старого города. Прогуляемся по главной пешеходной улице, поговорим об истории Гродно, его архитектуре и знаменитых жителях.

Швейцарская долина — живописный городской парк с уютной атмосферой. Расскажем, почему это место получило такое необычное название.

Танк Т-34 — памятник героям Великой Отечественной войны. Обсудим историю его появления и значение для города.

Корпус Гродненского государственного университета им. Янки Купалы — одно из самых узнаваемых учебных заведений Беларуси. Поговорим о его истории.

Фонарь «Вежливый» — необычная городская скульптура, возле которой принято загадывать желания.

Аллея кино — место, посвящённое фильмам, которые снимались в Гродно. Вы узнаете, почему режиссёры так часто выбирали здешние улицы в качестве декораций.

Парк Жилибера — старейший в городе, основанный французским учёным Жаном Жилибером.

Театр кукол. Вы увидите, как он устроен изнутри, узнаете секреты создания спектаклей и кукол, а также посетите музей Театра кукол.

Организационные детали