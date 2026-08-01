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Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси

Исследовать город с исторических, кинематографических и театральных сторон
Предлагаем вам увлекательное знакомство с Гродно! Вы погуляете по историческому центру, увидите знаменитый драматический театр и узнаете его историю, подниметесь на смотровую площадку Бернардинского костёла и побываете в местах, где снимали известные фильмы.

А затем окажетесь за кулисами Театра кукол: узнаете, как он устроен изнутри, и проникнете в секреты создания реквизита.
Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси
Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси
Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси

Описание экскурсии

Гродненский областной драматический театр — визитная карточка современного Гродно с необычной архитектурой. Вы узнаете историю театра и интересные факты о его строительстве.

Бернардинский костёл Обретения Святого Креста — один из старейших храмов города. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра.

Советская площадь и Советская улица — сердце Старого города. Прогуляемся по главной пешеходной улице, поговорим об истории Гродно, его архитектуре и знаменитых жителях.

Швейцарская долина — живописный городской парк с уютной атмосферой. Расскажем, почему это место получило такое необычное название.

Танк Т-34 — памятник героям Великой Отечественной войны. Обсудим историю его появления и значение для города.

Корпус Гродненского государственного университета им. Янки Купалы — одно из самых узнаваемых учебных заведений Беларуси. Поговорим о его истории.

Фонарь «Вежливый» — необычная городская скульптура, возле которой принято загадывать желания.

Аллея кино — место, посвящённое фильмам, которые снимались в Гродно. Вы узнаете, почему режиссёры так часто выбирали здешние улицы в качестве декораций.

Парк Жилибера — старейший в городе, основанный французским учёным Жаном Жилибером.

Театр кукол. Вы увидите, как он устроен изнутри, узнаете секреты создания спектаклей и кукол, а также посетите музей Театра кукол.

Организационные детали

  • В стоимость включено: вход на смотровую площадку костёла, билет в музей Театра кукол и его закулисье
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными в белорусских рублях по курсу на день экскурсии
  • С вами будет гид из нашей команды

в воскресенье в 12:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 4465 туристов
Я представляю команду профессионалов, работающих в Гродно вот уже более 10 лет. Нам было важно создать продукт, который сможет зажигать сердца путешественников со всех уголков Беларуси и других стран. Сделать так, чтобы город Гродно откликнулся в душе у каждого. Ваше самое необычное путешествие — наш приоритет. До скорой волшебной встречи!

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