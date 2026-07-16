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От трубача до ботанического сада - по Гродно с историком-археологом

Пройти по старинным улицам, услышать мелодию трубача и почувствовать европейское очарование города
Гродно — один из самых уютных и атмосферных городов Беларуси.

На прогулке вы увидите его главные памятники, полюбуетесь видами Немана, познакомитесь с судьбами королей, писателей и меценатов. А ещё услышите мелодию, которая сообщает о спокойствии в городе.
От трубача до ботанического сада - по Гродно с историком-археологом
От трубача до ботанического сада - по Гродно с историком-археологом
От трубача до ботанического сада - по Гродно с историком-археологом

Описание экскурсии

  • Замковый холм — место основания старинного города и его сердце.
  • Старый и Новый замки — вы услышите о короле Стефане Батории, сеймах Речи Посполитой и загадочных сфинксах на воротах.
  • Смотровая площадка над Неманом — полюбуетесь лучшей панорамой исторического центра и набережной.
  • Пожарная каланча с известной по всему миру девушкой.
  • Хоральная синагога и Замковая улица — мы поговорим об истории еврейского квартала и о символах на фасадах.
  • Фара Витовта — окажемся в одном из загадочных сакральных мест, которое хранит «сердце короля».
  • Костёл Святого Франциска Ксаверия с деревянными алтарными скульптурами и самым большим органом в стране.
  • Советская улица — главная туристическая артерия с европейской атмосферой.
  • Парк Жилибера и память о королевском ботаническом саде.
  • Дом Элизы Ожешко — вы узнаете о судьбе писательницы.
  • Район Городница — представите, каким был город в эпоху Просвещения.

Организационные детали

  • По желанию по пути сделаем остановку на кофе.
  • Доплата — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Замковой ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 111 туристов
Я аттестованный гид по Гродно, историк-археолог по образованию, научный сотрудник в музее. Придерживаюсь мнения, что история не просто наука, а образ жизни.

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