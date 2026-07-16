Гродно — один из самых уютных и атмосферных городов Беларуси.
На прогулке вы увидите его главные памятники, полюбуетесь видами Немана, познакомитесь с судьбами королей, писателей и меценатов. А ещё услышите мелодию, которая сообщает о спокойствии в городе.
На прогулке вы увидите его главные памятники, полюбуетесь видами Немана, познакомитесь с судьбами королей, писателей и меценатов. А ещё услышите мелодию, которая сообщает о спокойствии в городе.
Описание экскурсии
- Замковый холм — место основания старинного города и его сердце.
- Старый и Новый замки — вы услышите о короле Стефане Батории, сеймах Речи Посполитой и загадочных сфинксах на воротах.
- Смотровая площадка над Неманом — полюбуетесь лучшей панорамой исторического центра и набережной.
- Пожарная каланча с известной по всему миру девушкой.
- Хоральная синагога и Замковая улица — мы поговорим об истории еврейского квартала и о символах на фасадах.
- Фара Витовта — окажемся в одном из загадочных сакральных мест, которое хранит «сердце короля».
- Костёл Святого Франциска Ксаверия с деревянными алтарными скульптурами и самым большим органом в стране.
- Советская улица — главная туристическая артерия с европейской атмосферой.
- Парк Жилибера и память о королевском ботаническом саде.
- Дом Элизы Ожешко — вы узнаете о судьбе писательницы.
- Район Городница — представите, каким был город в эпоху Просвещения.
Организационные детали
- По желанию по пути сделаем остановку на кофе.
- Доплата — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 111 туристов
Я аттестованный гид по Гродно, историк-археолог по образованию, научный сотрудник в музее. Придерживаюсь мнения, что история не просто наука, а образ жизни.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии на «От трубача до ботанического сада - по Гродно с историком-археологом»
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Гродно с гидом-историком
Исследовать древний Городен - самый европейский из белорусских городов
Начало: На Советской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
от 6900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Истории старого Гродно
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник в 09:00, 10:30, 12:00, 14:00 и 15:30, в среду в 09:00 и 12:00
Завтра в 11:45
20 июл в 09:00
1555 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно: от замков до Немана
История, архитектура и самые красивые виды старинного города
Начало: По вашему адресу
20 июл в 09:00
21 июл в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Гродно как на ладони: прогулка по улицам вековой истории
Начало: Советская площадь или замковая 19, адрес сообщим
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
50 Br за человека
от 4800 ₽ за экскурсию