Эта экскурсия — дань памяти воинам, которые веками держали оборону на гродненской земле. Вы пройдёте по линии фронта разных эпох, увидите королевские замки, форты Первой мировой и доты «Линии Молотова». В лесу, среди бывших окопов и огневых точек, мы не будем пересказывать учебники, а отыщем следы событий, которые превратили Гродно в неприступную преграду для врага.

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Описание экскурсии

Стены Старого и Нового замков — тактика князя Давида Городенского, дуэль Петра I и Карла XII во время Северной войны и загадка, почему Наполеон опоздал к началу кампании именно в Гродно.

Форты № 1 и № 2 — позиции Кайзеровской Германии и Российской империи в битве 1915 года. Вы услышите о дерзком штыковом прорыве генерала Булгакова и узнаете, почему немецкие солдаты поставили памятник русским героям.

Доты «Линии Молотова» — внутри бетонных казематов вы прочувствуете первые часы 22 июня 1941 года. Вспомним пограничников заставы лейтенанта Усова и бойцов 42-й стрелковой дивизии, которые в смертельной схватке повторили подвиг защитников Брестской крепости.

Августовский канал, шлюз «Домбровка» — скрытая в лесу система огневых точек и история самого канала, который работал как водная артерия и как рубеж обороны.

Организационные детали