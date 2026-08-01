Героический Гродно: от королевских замков до фортов и шлюзов
О прошлом последней крепости Российской империи, подвигах и судьбах её защитников
Эта экскурсия — дань памяти воинам, которые веками держали оборону на гродненской земле.
Вы пройдёте по линии фронта разных эпох, увидите королевские замки, форты Первой мировой и доты «Линии Молотова».
В лесу, среди бывших окопов и огневых точек, мы не будем пересказывать учебники, а отыщем следы событий, которые превратили Гродно в неприступную преграду для врага.
Описание экскурсии
Стены Старого и Нового замков — тактика князя Давида Городенского, дуэль Петра I и Карла XII во время Северной войны и загадка, почему Наполеон опоздал к началу кампании именно в Гродно.
Форты № 1 и № 2 — позиции Кайзеровской Германии и Российской империи в битве 1915 года. Вы услышите о дерзком штыковом прорыве генерала Булгакова и узнаете, почему немецкие солдаты поставили памятник русским героям.
Доты «Линии Молотова» — внутри бетонных казематов вы прочувствуете первые часы 22 июня 1941 года. Вспомним пограничников заставы лейтенанта Усова и бойцов 42-й стрелковой дивизии, которые в смертельной схватке повторили подвиг защитников Брестской крепости.
Августовский канал, шлюз «Домбровка» — скрытая в лесу система огневых точек и история самого канала, который работал как водная артерия и как рубеж обороны.
Организационные детали
После пешеходной части в центре Гродно к фортам и каналу едем на моём легковом автомобиле
Могу провести экскурсию на вашем транспорте (стоимость не изменится)
Все объекты осматриваем снаружи
Маршрут не имеет ограничений по здоровью и доступен всем
в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, искатели приключений и тайн! Я коренной гродненец и сертифицированный гид, который знает, где в Гродно прячутся самые фотогеничные дворики, о чем молчат стены древних замков и где искать дух читать дальшеуменьшить
старой Европы. Моя цель — влюбить вас в этот город так же сильно, как влюблён в него я! О чём мы будем говорить? Забудьте про скучные лекции и бесконечные списки дат. Гродно — это город-загадка, город-легенда, и мы будем разгадывать его вместе.
Как все пройдёт? Легко, непринуждённо и на одном дыхании! Будем гулять в комфортном для вас темпе, пить правильный кофе в секретных местах и делать идеальные кадры для ваших соцсетей. Приходите всей семьей! Я знаю, как увлечь историями детей, и всегда рад вашим четвероногим питомцами. Сдаю лучшие точки с сувенирами «не как у всех», подсказываю проверенные гастроместа и помогаю идеально спланировать ваш отдых в Гродно.
Приезжайте за своей порцией гродненского вдохновения. До встречи на брусчатке!
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