В Гродно было снято много известных фильмов — «Брюнетка за 30 копеек», «ГДР», «Я родом из детства» и, конечно, легендарные «Белые росы». На экскурсии мы освежим воспоминания о них. Расскажем о гродненских местах съёмок и истории кинематографа в целом. А ещё заглянем за кулисы театра кукол. Ведь это мечта не только каждого ребёнка, но и взрослого.
Описание экскурсии
- Театр кукол — приоткроем тайну закулисья одного из старейших театров кукол в Беларуси. Вы узнаете о его судьбе и познакомитесь с механизмом кукол.
- Аллея кино — давно мечтали посетить Аллею славы в Голливуде? Мы рассмотрим её уменьшенную копию в Гродно.
- Драматический театр — увидим визитную карточку города.
- Кофейня с вековой историей — поделимся впечатлениями от прогулки за чашечкой согревающего напитка со сладким комплиментом.
О чём поговорим:
- об истории кинотеатров «Красная звезда» и «Гродно».
- развитии кинематографа от СССР до современности.
- фильмах, которые снимались в Гродно.
- украшении города в канун зимних праздников в прошлые времена.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входной билет в закулисье театра и сладкий комплимент в кафе.
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными в бел. рублях.
- Рекомендованный возраст детей — от 8 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3886 туристов
Я представляю команду профессионалов, работающих в Гродно вот уже более 10 лет. Нам было важно создать продукт, который сможет зажигать сердца путешественников со всех уголков Беларуси и других стран. Сделать так, чтобы город Гродно откликнулся в душе у каждого. Ваше самое необычное путешествие — наш приоритет. До скорой волшебной встречи!
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