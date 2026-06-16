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В Гродно было снято много известных фильмов — «Брюнетка за 30 копеек», «ГДР», «Я родом из детства» и, конечно, легендарные «Белые росы». На экскурсии мы освежим воспоминания о них. Расскажем о гродненских местах съёмок и истории кинематографа в целом. А ещё заглянем за кулисы театра кукол. Ведь это мечта не только каждого ребёнка, но и взрослого.