Приглушённый свет, тихая музыка, камин со свечами, любимые напитки — вот что ждёт вас на мастер-классе для двоих в нашей студии недалеко от центра города.
Яркими красками вы и ваша вторая половинка создадите оригинальные картины ваших чувств необычным способом.
Яркими красками вы и ваша вторая половинка создадите оригинальные картины ваших чувств необычным способом.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Профессиональный художник приоткроет тайны рисования на воде — и вы погрузитесь в мир необычайно красивого искусства. Под руководством мастера вы создадите настоящие шедевры на воде и перенесёте их на бумагу. А дополнит атмосферу бокал любимого напитка и угощение от нас.
Организационные детали
- Перед мастер-классом мы уточним, какой напиток вы предпочитаете — вино, шампанское, кофе или другой
- Каждый участник напишет две-три картины. В вашем распоряжении будет палитра красок из 18 цветов.
- Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашей студии
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Толбухина, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зинаида — Организатор в Минске
Мы проводим арт-вечеринки, романтические свидания для двоих, мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.Задать вопрос
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