Приглушённый свет, тихая музыка, камин со свечами, любимые напитки — вот что ждёт вас на мастер-классе для двоих в нашей студии недалеко от центра города. Яркими красками вы и ваша вторая половинка создадите оригинальные картины ваших чувств необычным способом.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Профессиональный художник приоткроет тайны рисования на воде — и вы погрузитесь в мир необычайно красивого искусства. Под руководством мастера вы создадите настоящие шедевры на воде и перенесёте их на бумагу. А дополнит атмосферу бокал любимого напитка и угощение от нас.

Организационные детали