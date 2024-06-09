На 3 часа вы станете учеником кузнеца и в аутентичной кузне под руководством опытного мастера создадите свой уникальный кованый шедевр. Наши мастер-классы протестированы на аудиториях разных возрастов и интересов. Равнодушным не остаётся никто! От мероприятия одинаково в восторге и хрупкие девушки, и солидные директора заводов.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Опытный мастер научит вас азам ковки — основным приёмам и секретам

Вы сможете «размяться», начав с кованых гвоздей, а потом сделать уникальное изделие под контролем кузнеца

Образец можно выбрать из галереи либо придумать свой фантазийный вариант. Мастер скорректирует ваш выбор, чтобы уложиться в отведённые 3 часа, и поможет довести изделие «до ума»

Вы заберёте свою кованую работу сразу после мастер-класса

Важно знать!

Если вы хирург или специалист другой профессии, где нужно работать руками, учитывайте, что на следующий день после мастер-класса руки могут напомнить вам о том, что вы на протяжении 3 часов махали молотком.

Организационные детали