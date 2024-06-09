На 3 часа вы станете учеником кузнеца и в аутентичной кузне под руководством опытного мастера создадите свой уникальный кованый шедевр. Наши мастер-классы протестированы на аудиториях разных возрастов и интересов.
Равнодушным не остаётся никто! От мероприятия одинаково в восторге и хрупкие девушки, и солидные директора заводов.
Равнодушным не остаётся никто! От мероприятия одинаково в восторге и хрупкие девушки, и солидные директора заводов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Опытный мастер научит вас азам ковки — основным приёмам и секретам
- Вы сможете «размяться», начав с кованых гвоздей, а потом сделать уникальное изделие под контролем кузнеца
- Образец можно выбрать из галереи либо придумать свой фантазийный вариант. Мастер скорректирует ваш выбор, чтобы уложиться в отведённые 3 часа, и поможет довести изделие «до ума»
- Вы заберёте свою кованую работу сразу после мастер-класса
Важно знать!
Если вы хирург или специалист другой профессии, где нужно работать руками, учитывайте, что на следующий день после мастер-класса руки могут напомнить вам о том, что вы на протяжении 3 часов махали молотком.
Организационные детали
- Возрастное ограничение — 14+
- Мы соблюдаем все меры предосторожности, выдаём защитные фартуки, перчатки и очки
- Для работы в кузнице понадобятся прочная обувь и одежда с длинным рукавом на случай попадания искр
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Площадь Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталина — ваша команда гидов в Минске
В самом центре Минска, после прогулок по главным улицам и модным кафе столицы, мы предлагаем погрузиться в аутентичную атмосферу кузнечного ремесленничества, примерить на себя роль кузнеца и сотворить свою уникальную кованую вещь — функциональное изделие или просто сувенир на ваш выбор.Задать вопрос
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