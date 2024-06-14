Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)

На 3 часа стать мастером в настоящей кузнице
В кузнице в центре Минска вы познакомитесь с азами кузнечного дела и создадите уникальное изделие. Опытный мастер научит основным приёмам ковки и поделится профессиональными секретами.

Вы воплотите в металле свою идею, найдёте в себе кузнечный дух — и заберёте домой оригинальный сувенир.
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Изделие можно выбрать из галереи, а можно предложить свой фантазийный вариант. Кованые гвозди, небольшой сувенир или что-то другое — на ваш выбор. Кузнец подскажет и скорректирует ваш выбор, чтобы уложиться в отведённые 3 часа, и поможет довести изделие до ума.

Кому подойдёт мастер-класс

Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 14 лет.

Если вы хирург или другой специалист, работающий руками, учтите, что на следующий день они могут напомнить, что вы 3 часа махали молотком:)

Организационные детали

Наденьте прочную обувь и одежду с длинными рукавами. Мы выдаём защитные фартуки, перчатки и очки.

в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Площадь Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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