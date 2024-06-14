В кузнице в центре Минска вы познакомитесь с азами кузнечного дела и создадите уникальное изделие. Опытный мастер научит основным приёмам ковки и поделится профессиональными секретами. Вы воплотите в металле свою идею, найдёте в себе кузнечный дух — и заберёте домой оригинальный сувенир.

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Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Изделие можно выбрать из галереи, а можно предложить свой фантазийный вариант. Кованые гвозди, небольшой сувенир или что-то другое — на ваш выбор. Кузнец подскажет и скорректирует ваш выбор, чтобы уложиться в отведённые 3 часа, и поможет довести изделие до ума.

Кому подойдёт мастер-класс

Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 14 лет.

Если вы хирург или другой специалист, работающий руками, учтите, что на следующий день они могут напомнить, что вы 3 часа махали молотком:)

Организационные детали

Наденьте прочную обувь и одежду с длинными рукавами. Мы выдаём защитные фартуки, перчатки и очки.