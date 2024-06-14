Арт-свидание «Аромат любви»

Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Это свидание для пар, которые не сомневаются, что истина — в вине.

В студии с камином, розами и спокойной музыкой вы погрузитесь в творческий процесс создания винной картины. Опытный наставник познакомит вас с азами этой техники. Вам останется только довериться своему художественному чутью и хорошо провести время.
Арт-свидание «Аромат любви»
Арт-свидание «Аромат любви»
Арт-свидание «Аромат любви»
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Вы расположитесь в уютной светлой студии недалеко от центра города. Мы предоставим всё необходимое для мастер-класса, а ещё — бокал вашего любимого напитка и угощение для настроения.

Профессиональный художник поможет на каждом этапе, предложит 10 сюжетов картин на выбор и расскажет о тонкостях рисования вином. Вы научитесь работать с оттенками и создадите уникальный шедевр.

Организационные детали

  • Перед мастер-классом мы уточним, какой напиток вы предпочитаете — вино, шампанское, кофе или другой
  • Формат бумаги для картины — А3, плотность — 300 мг/м³
  • Каждый участник напишет одну картину
  • Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашей студии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Толбухина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

ИндивидуальныеНеобычныеНочныеЛетниеМастер-классыРомантическиеВ помещенииУникальный опытАктивности

Похожие экскурсии из Минска

Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
222 отзыва
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 750 за человека
Мистический Менск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 750 за всё до 8 чел.
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
5 450 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
ХорошоТам