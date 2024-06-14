Это свидание для пар, которые не сомневаются, что истина — в вине.
В студии с камином, розами и спокойной музыкой вы погрузитесь в творческий процесс создания винной картины. Опытный наставник познакомит вас с азами этой техники. Вам останется только довериться своему художественному чутью и хорошо провести время.
В студии с камином, розами и спокойной музыкой вы погрузитесь в творческий процесс создания винной картины. Опытный наставник познакомит вас с азами этой техники. Вам останется только довериться своему художественному чутью и хорошо провести время.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Вы расположитесь в уютной светлой студии недалеко от центра города. Мы предоставим всё необходимое для мастер-класса, а ещё — бокал вашего любимого напитка и угощение для настроения.
Профессиональный художник поможет на каждом этапе, предложит 10 сюжетов картин на выбор и расскажет о тонкостях рисования вином. Вы научитесь работать с оттенками и создадите уникальный шедевр.
Организационные детали
- Перед мастер-классом мы уточним, какой напиток вы предпочитаете — вино, шампанское, кофе или другой
- Формат бумаги для картины — А3, плотность — 300 мг/м³
- Каждый участник напишет одну картину
- Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашей студии
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Толбухина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зинаида — Организатор в Минске
Мы проводим арт-вечеринки, романтические свидания для двоих, мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.Задать вопрос
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