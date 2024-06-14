Это свидание для пар, которые не сомневаются, что истина — в вине. В студии с камином, розами и спокойной музыкой вы погрузитесь в творческий процесс создания винной картины. Опытный наставник познакомит вас с азами этой техники. Вам останется только довериться своему художественному чутью и хорошо провести время.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Вы расположитесь в уютной светлой студии недалеко от центра города. Мы предоставим всё необходимое для мастер-класса, а ещё — бокал вашего любимого напитка и угощение для настроения.

Профессиональный художник поможет на каждом этапе, предложит 10 сюжетов картин на выбор и расскажет о тонкостях рисования вином. Вы научитесь работать с оттенками и создадите уникальный шедевр.

Организационные детали