Отправляемся туда, где инженерные достижения XIX века встречаются с многовековой историей. Вы пройдёте на теплоходе по Августовскому каналу и увидите работу старинного шлюза. Затем отправитесь в Гродно — город замков, величественных храмов и узких улочек.
И услышите истории о королях и князьях, которые жили здесь, принимали важные решения и меняли судьбу региона.
И услышите истории о королях и князьях, которые жили здесь, принимали важные решения и меняли судьбу региона.
Описание экскурсии
7:45 — сбор группы
8:00 — выезд из Минска
По дороге мы расскажем об истории Беларуси и местах, которые встретятся на нашем пути.
12:00 — Августовский канал
Вы побываете на одном из самых известных гидротехнических сооружений Европы — в 19 веке оно соединило бассейны Немана и Вислы. Услышите историю строительства канала, отправитесь на прогулку на теплоходе и увидите работу шлюза.
14:00 — обед и переезд в Гродно
15:00 — обзорная прогулка по Гродно
Это город-музей под открытым небом. Вы познакомитесь с его хрониками и легендами, прогуляетесь по историческому центру, увидите Старый замок, посетите Фарный костёл и осмотрите Коложскую церковь — один из древнейших храмов Беларуси.
А ещё узнаете:
- почему Гродно называют королевским городом
- какие правители жили и принимали важные решения здесь
- как в одном городе соседствуют памятники разных эпох и архитектурных стилей
22:00 — примерное время возвращения в Минск
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе или микроавтобусе, прогулка на теплоходе, обед
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6690 ₽
|Дети до 16 лет
|6450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 80138 туристов
Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Входит в следующие категории Минска
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