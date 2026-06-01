Отправляемся туда, где инженерные достижения XIX века встречаются с многовековой историей. Вы пройдёте на теплоходе по Августовскому каналу и увидите работу старинного шлюза. Затем отправитесь в Гродно — город замков, величественных храмов и узких улочек. И услышите истории о королях и князьях, которые жили здесь, принимали важные решения и меняли судьбу региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:45 — сбор группы

8:00 — выезд из Минска

По дороге мы расскажем об истории Беларуси и местах, которые встретятся на нашем пути.

12:00 — Августовский канал

Вы побываете на одном из самых известных гидротехнических сооружений Европы — в 19 веке оно соединило бассейны Немана и Вислы. Услышите историю строительства канала, отправитесь на прогулку на теплоходе и увидите работу шлюза.

14:00 — обед и переезд в Гродно

15:00 — обзорная прогулка по Гродно

Это город-музей под открытым небом. Вы познакомитесь с его хрониками и легендами, прогуляетесь по историческому центру, увидите Старый замок, посетите Фарный костёл и осмотрите Коложскую церковь — один из древнейших храмов Беларуси.

А ещё узнаете:

почему Гродно называют королевским городом

какие правители жили и принимали важные решения здесь

как в одном городе соседствуют памятники разных эпох и архитектурных стилей

22:00 — примерное время возвращения в Минск

Организационные детали