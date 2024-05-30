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История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
«По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
«Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии (до 20:00) — главный католический храм в Минске»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 мая 2024Чудесная экскурсия, прекрасный гид. Приятно, насыщенно и интересно провела день. Чувствуется, как Александр любит свою страну и свое дело, к
- ААлександр18 мая 2024Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую
- ГГалина15 мая 2024Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.
- ААрмина12 мая 2024Спасибо Наталье, за прекрасную экскурсию! Очень позитивный человек и профессионал своего дела. С удовольствием провели время.
- ММихаил10 марта 2024Уважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню в своей памяти. Спасибо огромное
- ААлексей27 февраля 2024Отдельное спасибо за организацию обеда в столь длительной экскурсии! Александр отличный рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Соборы и храмы»
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