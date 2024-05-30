Храмы и соборы Минска с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Минске, цены от 8 050 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
«По желанию вы посетите главный православный храм столицы — Свято-Духов кафедральный собор (там хранится икона, которая легла в основу герба города)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050 за всё до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Храмы Минска: от древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
«Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии (до 20:00) — главный католический храм в Минске»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
13 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Неизведанная Беларусь
    Чудесная экскурсия, прекрасный гид. Приятно, насыщенно и интересно провела день. Чувствуется, как Александр любит свою страну и свое дело, к
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    экскурсии подготовился тщательно, было много информации и интересных фактов. Кроме того он приятный в общении, интеллигентный, спокойный человек, машину вел очень аккуратно), что тоже очень важно. Рекомендую Александра и его экскурсии.

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  • А
    Александр
    18 мая 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.
  • А
    Армина
    12 мая 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Спасибо Наталье, за прекрасную экскурсию! Очень позитивный человек и профессионал своего дела. С удовольствием провели время.
  • М
    Михаил
    10 марта 2024
    Неизведанная Беларусь
    Уважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню в своей памяти. Спасибо огромное
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    за блестящую экскурсию. С огромным уважением к Вам и любовью к Белоруссии. Потенциальным путешественникам очень советую гида и направление. Вкладывайте деньги во впечатления! Это того стоит! Михаил. Экскурсия от 01.03.2024.

    Уважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню вУважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню вУважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню вУважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню вУважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню вУважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню в
  • А
    Алексей
    27 февраля 2024
    Неизведанная Беларусь
    Отдельное спасибо за организацию обеда в столь длительной экскурсии! Александр отличный рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Соборы и храмы»

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  9. Несвижский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 8 050 до 18 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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