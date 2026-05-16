Мы организуем для вас продуманный трансфер в Гродно и Лиду из любой точки Минска. Комфортабельный автомобиль, свободный график и возможность подстроить маршрут под себя — всё для того, чтобы вы наслаждались видами, а не думали о переездах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Встретим вас там, где удобно, и отправимся в комфортное путешествие на запад Беларуси. В программе заложено время для самостоятельных прогулок, а маршрут легко подстроить под ваши пожелания. Никакой спешки: только приятная дорога и свобода передвижения.

Лида: увидеть замок Гедимина

Дорога из Минска до Лиды займёт 2 часа и пролетит незаметно. По прибытии — погружение в рыцарский антураж! Вы увидите Лидский замок — один из самых аутентичных в Беларуси: краснокирпичные стены, мощные башни и дворы.

Время на самостоятельный осмотр — 1 час.

Гродно: город-легенда над Неманом

После Лиды отправимся в Гродно (ещё час пути). Это один из красивейших городов Беларуси: вы увидите Старый и Новый замки над Неманом, Коложскую церковь, Фарный костёл и уютную пешеходную Советскую улицу с фонтанами и кафе.

Время на самостоятельный осмотр — 3–4 часа.

