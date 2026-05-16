Встретим вас там, где удобно, и отправимся в комфортное путешествие на запад Беларуси. В программе заложено время для самостоятельных прогулок, а маршрут легко подстроить под ваши пожелания. Никакой спешки: только приятная дорога и свобода передвижения.
Лида: увидеть замок Гедимина
Дорога из Минска до Лиды займёт 2 часа и пролетит незаметно. По прибытии — погружение в рыцарский антураж! Вы увидите Лидский замок — один из самых аутентичных в Беларуси: краснокирпичные стены, мощные башни и дворы. Время на самостоятельный осмотр — 1 час.
Гродно: город-легенда над Неманом
После Лиды отправимся в Гродно (ещё час пути). Это один из красивейших городов Беларуси: вы увидите Старый и Новый замки над Неманом, Коложскую церковь, Фарный костёл и уютную пешеходную Советскую улицу с фонтанами и кафе. Время на самостоятельный осмотр — 3–4 часа.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером: Volkswagen Jetta, Passat или Skoda Octavia
В салоне — прохладная питьевая вода для каждого пассажира и зарядки для гаджетов
Детское кресло — по запросу
Входные билеты в объекты осмотра оплачиваются дополнительно на месте
С вами поедет один из проверенных водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 32 туристов
Я личный водитель и гид по Беларуси. Работаю в команде проверенных профессионалов с высоким уровнем сервиса и ответственности. Каждая поездка с нами — это настоящее путешествие с индивидуальным подходом.
к жемчужинам страны — Несвижскому и Мирскому замкам, Брестской крепости, Беловежской пуще, в Сулу и Минск — и покажем скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях.
В дороге делимся живыми историями, легендами и фактами, подстраиваем маршрут под вас: дополнительные остановки, лучшие места для фото или кафе — без спешки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Марина
Получили «БУУУЮЮЮЮ»😜 впечатлений от поездки с Артемом в город Гродно и Лидский замок. Очень рады, что выбрали поездку именно с ним, было очень комфортно, безопасно и интересно. Отдельное за спасибо за фото и хорошее настроение🤗✌🏻
Артем
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, рад, что смог вам доставить много позитивных эмоций, впечатлений и приятных воспоминаний😀
Исхакова
Добрый день! Поделюсь впечатлениями об организации экскурсии. Заказали индивидуальный транспорт на 4 человек. Все было четко организовано. Поездка была конфортной и приятной. Цена приемлемая! Уложились в то время, которое было заявлено. Все прошло по плану! Спасибо!
Анастасия
Остались очень довольны поездкой, все прошло максимально комфортно и интересно. Спасибо Артёму!
Артем
Ответ организатора:
Благодарю за оценку нашей поездки, очень рад что вам все понравилось! Вам побольше приятных эмоций, буду рад видеть вас снова.
Надежда
Очень приятная поездка. Комфортное общение.
Артем
Ответ организатора:
Надежда, благодарю за отзыв! Приятно слышать такую оценку — стараюсь, чтобы каждая поездка была не просто трансфером, а настоящим путешествием. До новых встреч!
