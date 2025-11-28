Эта программа объединяет обзорную экскурсию и квест — для детей и взрослых.
За 3,5 часа пешком и на автомобиле вы увидите Минск во всей его многослойности: древний и современный, европейский и советский, уютный и величественный. Рассмотрите старинные храмы и образцы сталинской архитектуры. А благодаря интерактивным заданиям знакомство с городом перерастёт в крепкую дружбу!
Описание квеста
Площадь Независимости
Здесь город соединил советскую монументальность и современный ритм.
Площадь Свободы
Историческое сердце города: ратуша, торговые ряды, монастыри и храмы Верхнего города.
Троицкое предместье
Уютный уголок старого Минска с домиками, мощёными улочками и видом на реку.
Также мы проедем по проспектам Победителей и Независимости.
Во время экскурсии вы:
- узнаете как все-таки правильно — Беларусь или Белоруссия
- увидите Дворец Независимости — рабочую площадку Президента
- узнаете некоторые секреты белорусских рублей и почему их называют «зайчиками»
- выясните, какой необычный предмет нашли археологи в Минске
- откроете для себя любопытные слова белорусского языка
- увидите Национальную библиотеку Беларуси (можно завершить экскурсию подъёмом на смотровую площадку)
- расширите кругозор и интересно проведёте время
Организационные детали
- Транспорт, услуги гида и небольшие подарки включены в стоимость
- Если вы хотите поехать на своём автомобиле, стоимость будет пересчитана. Детали уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Возможно проведение экскурсии и для большего числа участников (до 20)
- Оплата принимается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1094 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас
