Мои заказы

Автопешеходная обзорная экскурсия «Минск играючи»

Исследовать городские площади, улочки и памятные места в формате увлекательного квеста
Эта программа объединяет обзорную экскурсию и квест — для детей и взрослых.

За 3,5 часа пешком и на автомобиле вы увидите Минск во всей его многослойности: древний и современный, европейский и советский, уютный и величественный. Рассмотрите старинные храмы и образцы сталинской архитектуры. А благодаря интерактивным заданиям знакомство с городом перерастёт в крепкую дружбу!
Автопешеходная обзорная экскурсия «Минск играючи»© Марина
Автопешеходная обзорная экскурсия «Минск играючи»© Марина
Автопешеходная обзорная экскурсия «Минск играючи»© Марина

Описание квеста

Площадь Независимости

Здесь город соединил советскую монументальность и современный ритм.

Площадь Свободы

Историческое сердце города: ратуша, торговые ряды, монастыри и храмы Верхнего города.

Троицкое предместье

Уютный уголок старого Минска с домиками, мощёными улочками и видом на реку.

Также мы проедем по проспектам Победителей и Независимости.

Во время экскурсии вы:

  • узнаете как все-таки правильно — Беларусь или Белоруссия
  • увидите Дворец Независимости — рабочую площадку Президента
  • узнаете некоторые секреты белорусских рублей и почему их называют «зайчиками»
  • выясните, какой необычный предмет нашли археологи в Минске
  • откроете для себя любопытные слова белорусского языка
  • увидите Национальную библиотеку Беларуси (можно завершить экскурсию подъёмом на смотровую площадку)
  • расширите кругозор и интересно проведёте время

Организационные детали

  • Транспорт, услуги гида и небольшие подарки включены в стоимость
  • Если вы хотите поехать на своём автомобиле, стоимость будет пересчитана. Детали уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • Возможно проведение экскурсии и для большего числа участников (до 20)
  • Оплата принимается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1094 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас
читать дальше

ждёт только интересная информация. Ведь путешествие — это в первую очередь отдых и впечатления. У меня большой опыт проведения экскурсий и общения с разными людьми. И спустя годы работы я поняла, что семьи и небольшие группы друзей — моя любимая категория путешественников. Я люблю детей, обладаю невероятным терпением. Путешествия с детьми имеют свою специфику, и моя задача — сделать ваш семейный отдых интересным и комфортным.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

По старым улочкам Минска
Пешая
2 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
По старым улочкам Минска
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Свободы
19 дек в 13:00
20 дек в 13:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Квест
до 6 чел.
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и спасти его
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
2 дек в 10:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Минску
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Минску
Осмотреть парадные площади, заглянуть во дворики и загадать желания у городских скульптур
Начало: На площади Независимости
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
6200 ₽ за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске