Всего в часе езды от Минска вас ждёт настоящее путешествие во времени. В Дудутках история Беларуси оживёт на глазах. Вы заглянете в старинные мастерские и понаблюдаете за работой ремесленников. Попробуете традиционные угощения и познакомитесь с бытом белорусской усадьбы 19 века. И узнаете, как современные мастера сохраняют старинные технологии.
Описание экскурсии
8:40–9:00 — сбор группы и выезд из Минска
По дороге поговорим об истории Беларуси, её традициях и ремёслах.
10:00–12:30 — экскурсия по комплексу
- Начнём знакомство с Дудутками с действующей мельницы высотой 14 метров. Вы узнаете, как раньше мололи зерно и какую роль мельницы играли в жизни белорусской деревни
- Посетим мастерские, где работают современные мастера, сохраняющие старинные технологии: кузнечное дело, гончарное ремесло, деревообработку, ткачество и соломоплетение
- Заглянем в пекарню и сыроварню и обсудим, как готовили хлеб, масло и сыры в старину
- Примем участие в трёх дегустациях традиционных продуктов и напитков, приготовленных по местным рецептам
- Осмотрим коллекцию старинных автомобилей, посетим конюшню и зоосад с домашними животными
12:30–13:30 — свободное время
После экскурсии можно приобрести сувениры и изделия мастеров, сделать фотографии, прогуляться по территории комплекса или перекусить в местном кафе.
13:30–14:30 — возвращение в Минск
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автобусе, входные билеты, три дегустации
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Дети до 18 лет
|2900 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2225 туристов
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