Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка
В ходе экскурсии Вас познакомят с технологией производства, вы пройдёте по вафельным и шоколадным цехам, где всем правит безупречная чистота и пахнет шоколадом, орехами и ванилью. Вас ознакомят со всем этапом производства, от разработки рецептуры до отправки в магазины. Это завораживающее и увлекательное путешествие, которое никого не оставит равнодушным!
Ближайшие даты:
26
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30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 16 лет)
|70 Br
|Детский (до 16 лет)
|65 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Во время нашей экскурсии вы увидите основные этапы производства
- Цеха и музей. Так же сможете попробовать продукцию предприятия на вкус!
Описание
Приглашаем Вас посетить самую вкусную экскурсию Минска – шоколадную фабрику Коммунарка! В ходе экскурсии Вас познакомят с технологией производства, вы пройдёте по вафельным и шоколадным цехам, где всем правит безупречная чистота и пахнет шоколадом, орехами и ванилью. Вас ознакомят со всем этапом производства, от разработки рецептуры до отправки в магазины. Это завораживающее и увлекательное путешествие, которое никого не оставит равнодушным! На выставке Вы сможете оценить многообразие замечательной продукции «Коммунарка» и конечно же продегустировать невиданные ранее конфеты В конце экскурсии всех участников ждут неожиданные сюрпризы от фабрики «Коммунарка» Не было еще в истории случая, что кто бы остался без вкусного подарка!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- "Входной билет + экскурсия по предприятию"
- Место начала и завершения?
- г. Минск, ул. Аранская, 18
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Сбор группы по адресу г. Минск, ул. Аранская, 18 (центральная проходная) за 15 минут до начала экскурсии!
- Оплата производится гиду перед началом экскурсии в белорусских рублях
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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