В ходе экскурсии Вас познакомят с технологией производства, вы пройдёте по вафельным и шоколадным цехам, где всем правит безупречная чистота и пахнет шоколадом, орехами и ванилью. Вас ознакомят со всем этапом производства, от разработки рецептуры до отправки в магазины. Это завораживающее и увлекательное путешествие, которое никого не оставит равнодушным!

Описание

Приглашаем Вас посетить самую вкусную экскурсию Минска – шоколадную фабрику Коммунарка! В ходе экскурсии Вас познакомят с технологией производства, вы пройдёте по вафельным и шоколадным цехам, где всем правит безупречная чистота и пахнет шоколадом, орехами и ванилью. Вас ознакомят со всем этапом производства, от разработки рецептуры до отправки в магазины. Это завораживающее и увлекательное путешествие, которое никого не оставит равнодушным! На выставке Вы сможете оценить многообразие замечательной продукции «Коммунарка» и конечно же продегустировать невиданные ранее конфеты В конце экскурсии всех участников ждут неожиданные сюрпризы от фабрики «Коммунарка» Не было еще в истории случая, что кто бы остался без вкусного подарка!