Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Групповая экскурсия в Минске

Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка

В ходе экскурсии Вас познакомят с технологией производства, вы пройдёте по вафельным и шоколадным цехам, где всем правит безупречная чистота и пахнет шоколадом, орехами и ванилью. Вас ознакомят со всем этапом производства, от разработки рецептуры до отправки в магазины. Это завораживающее и увлекательное путешествие, которое никого не оставит равнодушным!
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Ближайшие даты:
26
апр
30
апр
8
мая
17
мая
24
мая
30
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 16 лет)70 Br
Детский (до 16 лет)65 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Во время нашей экскурсии вы увидите основные этапы производства
  • Цеха и музей. Так же сможете попробовать продукцию предприятия на вкус!

Описание

Приглашаем Вас посетить самую вкусную экскурсию Минска – шоколадную фабрику Коммунарка! В ходе экскурсии Вас познакомят с технологией производства, вы пройдёте по вафельным и шоколадным цехам, где всем правит безупречная чистота и пахнет шоколадом, орехами и ванилью. Вас ознакомят со всем этапом производства, от разработки рецептуры до отправки в магазины. Это завораживающее и увлекательное путешествие, которое никого не оставит равнодушным! На выставке Вы сможете оценить многообразие замечательной продукции «Коммунарка» и конечно же продегустировать невиданные ранее конфеты В конце экскурсии всех участников ждут неожиданные сюрпризы от фабрики «Коммунарка» Не было еще в истории случая, что кто бы остался без вкусного подарка!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • "Входной билет + экскурсия по предприятию"
Место начала и завершения?
г. Минск, ул. Аранская, 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Сбор группы по адресу г. Минск, ул. Аранская, 18 (центральная проходная) за 15 минут до начала экскурсии!
  • Оплата производится гиду перед началом экскурсии в белорусских рублях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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