Кофейные истории города М

Путешествие по Минску для настоящих кофеманов. Узнайте о кофейных традициях, посетите культовые места и насладитесь уникальным напитком
Экскурсия для тех, кто ценит кофе и историю.

Посетите культовые кофейни Минска, узнайте, как кофе стал частью белорусской культуры, и попробуйте авторский напиток, доступный только здесь. Узнайте, как кофе изменил город и почему он стал центром скандалов. Программа включает посещение известных мест, таких как "Жорж", "Коммунарка" и "Лакомка". Дегустация напитка включена, поэтому возрастное ограничение 18+
4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ☕ Уникальные кофейные истории
  • 🏛️ Посещение культовых мест
  • 🍰 Десертная история Беларуси
  • 🥇 Авторский напиток «Оскар»
  • 🎓 Интересные факты о кофе
Кофейные истории города М© Оксана

Что можно увидеть

  • Кафетерий «Центральный»
  • Коммунарка
  • Лакомка
  • Кавярня

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Культовые кофейни «Жорж» и Венгржецкого — на их месте сейчас кафетерий «Центральный».
  • «Коммунарку» на Победителей.
  • «Лакомку» — знаменитый кондитерский магазин.
  • Места, где были кондитерские Офли.
  • Легендарную «Кавярня».

Вы узнаете:

  • Когда и откуда кофе появился в наших краях.
  • Кто мог позволить себе роскошь, которая сегодня доступна каждому.
  • Как варили напиток наши предки.
  • Почему кофе сжигали мешками.
  • Какими были первые белорусские кофейни.
  • Какие десерты любили в губернском Минске.
  • И почему выпечка турецкого предпринимателя стала центром скандалов.

Организационные детали

  • В стоимость входит дегустация одного напитка с содержанием алкоголя, поэтому возрастные ограничения строго 18+.
  • По желанию вы сможете попробовать и другой кофе — это оплачивается отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Комсомольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Е
Елена
20 сен 2025
Были на экскурсии с Оксаной. Так как в Минске не в первый раз, выбирали что-то, что еще не видели. Нам очень повезло с гидом. Отлично выбранный и подобранный маршрут. И вкусно, и интересно, и локации - полный восторг. И история преподнесена очень жизненно и близко. Точно рекомендуем!
В
Виталий
16 сен 2025
Вчера состоялась наша «Кофейная история». Экскурсия познавательная и увлекательная. Мы даже вечером пошли в «Лакомку» и «Центральный кофетерий», чтобы провести там время и насладиться прекрасным кофе «Оскар». Рекомендую попробовать торт
читать дальше

«Мечта». Оксана прекрасный гид, профессионал своего дела, отлично знает город и его историю. Кроме кофейной темы мы узнали много интересного про прекрасный город М. Рекомендую посетить эту экскурсию и конкретно гида Оксану. Спасибо городу М за гостеприимный прием!!! До новых встреч

И
Инна
7 сен 2025
Прекрасный гид. Любящий и знающий хорошо историю своего города.
Сама тема экскурсии может и должна быть в обзорной экскурсии по городу, но никак не отдельная тема экскурсии.
В
Виноградова
1 сен 2025
Абсолютно потрясающая экскурсия, выше всяких ожиданий. Оксана отличный гид, вовлеченный, отзывчивый, открытый к обсуждению и готовый рассказать о каких-то любопытных вещах помимо основного маршрута.
Отдельный плюсик экскурсии за то, что по
читать дальше

дороге всегда есть места, где можно попробовать кофе или пирожное, так что лучше идти туда чуточку голодными.
Сам маршрут рассчитан на 2 часа, но кажется, мы прогуляли чуть дольше, потому что в хорошей компании время летит незаметно. Обязательно сходим у Оксаны еще на обзорную.

Абсолютно потрясающая экскурсия, выше всяких ожиданий. Оксана отличный гид, вовлеченный, отзывчивый, открытый к обсуждению и готовый рассказать о каких-то любопытных вещах помимо основного маршрута.
Отдельный плюсик экскурсии за то, что по дороге всегда есть места, где можно попробовать кофе или пирожное, так что лучше идти туда чуточку голодными.
Сам маршрут рассчитан на 2 часа, но кажется, мы прогуляли чуть дольше, потому что в хорошей компании время летит незаметно. Обязательно сходим у Оксаны еще на обзорную.
Е
Екатерина
9 авг 2025
Рекомендую Оксану как экскурсовода. Очень открыта и щедра на истории. Готова рассказать больше, чем задумано темой экскурсии.

Хотелось бы только больше дегустаций кофе.
Е
Елена
29 июл 2025
Гид Оксана- так заразительно, воодушевленно, интересно преподносит материал, что не хочется, чтоб эта история заканчивалась… Оксана вообще щедрая на истории, поэтому кроме того, что есть в программе, она делится походу
читать дальше

интересными фактами, местами …. Экскурсия получается вкусная(в прямом и переносным смысле), увлекательная!
Коренная минчанка, любящая и знающая свой родной город. Это очень чувствуется в том, как она о нем рассказывает… и это очень важно для гида.
Оксана, ещё раз, от души- спасибо!
Рекомендую!

Алиса
Алиса
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Для кофеманов и сладкоежек, как мы - было очень много интересного и познавательного! Оксана - изумительный рассказчик, полностью в теме - на все вопросы знает ответы! Причем
читать дальше

по ходу экскурсии - мы узнавали много новых деталей и фактов из других тем, не связанных с кофе, даже в пару красивых инстаграмных двориков заглянули для фотографий. Рассказывать подробно не буду, чтобы не спойлерить, но скажу, что в одну из кофеен, о которой узнали благодаря Оксане, мы со взрослой дочерью возвращались и на следующий день, и точно придем в следующий визит в Минск. Кофе там авторский крутейший! Спасибо за экскурсию, отлично провели даже больше, чем заявленные 1,5 часа.

Очень понравилась экскурсия! Для кофеманов и сладкоежек, как мы - было очень много интересного и познавательного! Оксана - изумительный рассказчик, полностью в теме - на все вопросы знает ответы! Причем по ходу экскурсии - мы узнавали много новых деталей и фактов из других тем, не связанных с кофе, даже в пару красивых инстаграмных двориков заглянули для фотографий. Рассказывать подробно не буду, чтобы не спойлерить, но скажу, что в одну из кофеен, о которой узнали благодаря Оксане, мы со взрослой дочерью возвращались и на следующий день, и точно придем в следующий визит в Минск. Кофе там авторский крутейший! Спасибо за экскурсию, отлично провели даже больше, чем заявленные 1,5 часа.
Ю
Юлия
6 июл 2025
Потрясающе интересные истории. Если Вы любите кофе, эта экскурсия обязательна для посещения.

