Экскурсия для тех, кто ценит кофе и историю.
Посетите культовые кофейни Минска, узнайте, как кофе стал частью белорусской культуры, и попробуйте авторский напиток, доступный только здесь. Узнайте, как кофе изменил город и почему он стал центром скандалов. Программа включает посещение известных мест, таких как "Жорж", "Коммунарка" и "Лакомка". Дегустация напитка включена, поэтому возрастное ограничение 18+
5 причин купить эту экскурсию
- ☕ Уникальные кофейные истории
- 🏛️ Посещение культовых мест
- 🍰 Десертная история Беларуси
- 🥇 Авторский напиток «Оскар»
- 🎓 Интересные факты о кофе
Что можно увидеть
- Кафетерий «Центральный»
- Коммунарка
- Лакомка
- Кавярня
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Культовые кофейни «Жорж» и Венгржецкого — на их месте сейчас кафетерий «Центральный».
- «Коммунарку» на Победителей.
- «Лакомку» — знаменитый кондитерский магазин.
- Места, где были кондитерские Офли.
- Легендарную «Кавярня».
Вы узнаете:
- Когда и откуда кофе появился в наших краях.
- Кто мог позволить себе роскошь, которая сегодня доступна каждому.
- Как варили напиток наши предки.
- Почему кофе сжигали мешками.
- Какими были первые белорусские кофейни.
- Какие десерты любили в губернском Минске.
- И почему выпечка турецкого предпринимателя стала центром скандалов.
Организационные детали
- В стоимость входит дегустация одного напитка с содержанием алкоголя, поэтому возрастные ограничения строго 18+.
- По желанию вы сможете попробовать и другой кофе — это оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 сен 2025
Были на экскурсии с Оксаной. Так как в Минске не в первый раз, выбирали что-то, что еще не видели. Нам очень повезло с гидом. Отлично выбранный и подобранный маршрут. И вкусно, и интересно, и локации - полный восторг. И история преподнесена очень жизненно и близко. Точно рекомендуем!
В
Виталий
16 сен 2025
Вчера состоялась наша «Кофейная история». Экскурсия познавательная и увлекательная. Мы даже вечером пошли в «Лакомку» и «Центральный кофетерий», чтобы провести там время и насладиться прекрасным кофе «Оскар». Рекомендую попробовать торт
И
Инна
7 сен 2025
Прекрасный гид. Любящий и знающий хорошо историю своего города.
В
Виноградова
1 сен 2025
Абсолютно потрясающая экскурсия, выше всяких ожиданий. Оксана отличный гид, вовлеченный, отзывчивый, открытый к обсуждению и готовый рассказать о каких-то любопытных вещах помимо основного маршрута.
Е
Екатерина
9 авг 2025
Рекомендую Оксану как экскурсовода. Очень открыта и щедра на истории. Готова рассказать больше, чем задумано темой экскурсии.
Е
Елена
29 июл 2025
Гид Оксана- так заразительно, воодушевленно, интересно преподносит материал, что не хочется, чтоб эта история заканчивалась… Оксана вообще щедрая на истории, поэтому кроме того, что есть в программе, она делится походу
Алиса
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Для кофеманов и сладкоежек, как мы - было очень много интересного и познавательного! Оксана - изумительный рассказчик, полностью в теме - на все вопросы знает ответы! Причем
Ю
Юлия
6 июл 2025
Потрясающе интересные истории. Если Вы любите кофе, эта экскурсия обязательна для посещения.
