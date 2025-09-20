читать дальше

по ходу экскурсии - мы узнавали много новых деталей и фактов из других тем, не связанных с кофе, даже в пару красивых инстаграмных двориков заглянули для фотографий. Рассказывать подробно не буду, чтобы не спойлерить, но скажу, что в одну из кофеен, о которой узнали благодаря Оксане, мы со взрослой дочерью возвращались и на следующий день, и точно придем в следующий визит в Минск. Кофе там авторский крутейший! Спасибо за экскурсию, отлично провели даже больше, чем заявленные 1,5 часа.