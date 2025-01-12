Это шанс исполнить свою детскую мечту! Приглашаем побываете на легендарной кондитерской фабрике, которой почти 100 лет. Вы увидите, как мастера на разных производственных участках колдуют над созданием сладких шедевров. Гид расскажет о тонкостях сбора какао-бобов, приготовления шоколада и упаковки изделий. И конечно, вы продегустируете конфеты и унесёте домой сладкий сувенир.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Уже у центрального входа на фабрику, вы почувствуете волшебный аромат шоколада.
В актовом зале посмотрите фильм о сборе и переработке какао-бобов и узнаете о тонкостях производства.
Продегустируете сладости, которые создают на «Коммунарке».
Наденете специальную санитарную одежду и пройдёте по лабиринтам производственных помещений, чтобы своими глазами увидеть, как делают конфеты и покрывают их шоколадной глазурью. А также заглянете в цех, где готовую продукцию заворачивают в фирменную упаковку.
Вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о премудростях кондитерского дела.
В завершение каждый участник получит особый сюрприз — сладкий подарок.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается в белорусских рублях перед входом на фабрику.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Аранской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 67 туристов
Наша команда профессионально организовывает экскурсии по всей Беларуси. Благодаря нашим гидам вы увидите самые красивые места и прочувствуете гостеприимность нашей страны. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
12 янв 2025
Сама экскурсия по фабрике хорошая, очень интересно посмотреть на цеха и производство конфет. Но эта экскурсия на сайте "Коммунарки" стоит 45 руб!!! А турагенства выкупают все места, и мы вдвое переплачиваем ни за что! Экскурсию ведёт сотрудник Коммунарки, а не турагенства. Зарабатывают деньги из воздуха. Ходили 11.01.25, вместо 2х заявленных часов экскурсовод пробежалась по цехам за 1.15!
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