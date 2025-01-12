Что вас ожидает

Уже у центрального входа на фабрику, вы почувствуете волшебный аромат шоколада.

В актовом зале посмотрите фильм о сборе и переработке какао-бобов и узнаете о тонкостях производства.

Продегустируете сладости, которые создают на «Коммунарке».

Наденете специальную санитарную одежду и пройдёте по лабиринтам производственных помещений, чтобы своими глазами увидеть, как делают конфеты и покрывают их шоколадной глазурью. А также заглянете в цех, где готовую продукцию заворачивают в фирменную упаковку.

Вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о премудростях кондитерского дела.

В завершение каждый участник получит особый сюрприз — сладкий подарок.

Организационные детали