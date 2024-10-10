Я познакомлю вас с историей города, который, помимо всего прочего, славится великолепным вокзалом и въездными воротами. Расскажу о железной дороге, Михайловском сквере и скульптурах на его территории. Вы оцените архитектуру 19–20 веков, подниметесь на башню ансамбля «Ворота Минска» и угоститесь игристым и конфетами.

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Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 10 чел.)

Ваш гид в Минске

Диана Ваш гид в Минске

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Вы побываете на Привокзальной площади — месте, где кипит городская жизнь.

Узнаете про конку — первый общественный транспорт, давший развитие Минску.

Услышите историю вокзала, который никогда не менял своё расположение.

Выясните, какой проспект так и не появился в столице Беларуси.

Прогуляетесь по Михайловскую скверу и прикоснётесь к его мистическому прошлому.

Подниметесь на одну из башен въездных ворот — это символ города и точка для возвращения в СССР.

Завершите путешествие шампанским и конфетами с невероятными видами на белорусские красоты с высоты.

Организационные детали