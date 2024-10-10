Я познакомлю вас с историей города, который, помимо всего прочего, славится великолепным вокзалом и въездными воротами. Расскажу о железной дороге, Михайловском сквере и скульптурах на его территории.
Вы оцените архитектуру 19–20 веков, подниметесь на башню ансамбля «Ворота Минска» и угоститесь игристым и конфетами.
Вы оцените архитектуру 19–20 веков, подниметесь на башню ансамбля «Ворота Минска» и угоститесь игристым и конфетами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы побываете на Привокзальной площади — месте, где кипит городская жизнь.
Узнаете про конку — первый общественный транспорт, давший развитие Минску.
Услышите историю вокзала, который никогда не менял своё расположение.
Выясните, какой проспект так и не появился в столице Беларуси.
Прогуляетесь по Михайловскую скверу и прикоснётесь к его мистическому прошлому.
Подниметесь на одну из башен въездных ворот — это символ города и точка для возвращения в СССР.
Завершите путешествие шампанским и конфетами с невероятными видами на белорусские красоты с высоты.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- В стоимость включено: сопровождение гида, подъём на башню, шампанское и конфеты
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 35 туристов
Я — творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу и самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я — руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 окт 2024
Очень необычная экскурсия. Для тех кто хочет увидеть Минск в огнях и с высоты
Входит в следующие категории Минска
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