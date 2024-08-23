«Коммунарка» ведёт свою историю с 1905 года.
Лакомства из натуральных продуктов полюбились многим поколениям белорусов, а некоторые конфеты входили во всесоюзный сборник рецептов. Вы пройдёте по цехам и познакомитесь с главными этапами производства. Надышитесь ароматами какао, орехов, ванили. Попробуете конфеты прямо с конвейера. А в конце получите сладкий сувенир.
Лакомства из натуральных продуктов полюбились многим поколениям белорусов, а некоторые конфеты входили во всесоюзный сборник рецептов. Вы пройдёте по цехам и познакомитесь с главными этапами производства. Надышитесь ароматами какао, орехов, ванили. Попробуете конфеты прямо с конвейера. А в конце получите сладкий сувенир.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На экскурсии по фабрике вы узнаете краткую историю её основания и развития.
- Услышите о самых известных кондитерских изделиях, ставших визитной карточкой «Коммунарки».
- Пройдёте по вафельным и шоколадным цехам, увидите всю технологию процесса.
- Оцените многообразие ассортимента, в котором сочетается дань традициям и следование современной моде.
- Продегустируете эксклюзивные конфеты.
- А в конце получите в подарок фирменные сладости.
Организационные детали
- В стоимость включены: экскурсия с аттестованным гидом по предприятию, дегустация и сладкий сувенир.
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить в белорусских рублях перед экскурсией.
в пятницу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
|Дети до 16 лет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Аранской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 14435 туристов
Наша компания более 7 лет работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одниЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 авг 2024
Сама экскурсия нам понравилась, хотелось бы конечно больше процесса увидеть от начала до конца создание конфеты например. Но вписываться в рабочий процесс всегда мдо, поэтому вопросов нет. Коммунарке можно смело
Е
Екатерина
18 авг 2024
Экскурсия понравилось, интересно и мне и дочке было, Елена очень понравилась, с юмором и с задоринкой рассказала о производстве шоколада. Конфеты очень вкусные, объелись))) За сладкий подарок отдельное спасибо.
С
Светлана
17 авг 2024
Экскурсия на отлично. Отдельное спасибо экскурсоводу Елене.
Татьяна
15 авг 2024
Сладкая экскурсия! Интересно посмотреть на технологический процесс появления конфет. Спасибо за угощения непосредственно в цеху, много не съешь- сладко слишком. И каждый получил подарочек- пакетик со сладостями. Но работать там я бы совсем не хотела… 12 часовой день с получасовым перерывом на обед(если найдешь себе подмену на конвейере) и тошнотворный запах сладости, который вначале нравится, потом надоедает.
М
Марина
12 авг 2024
Необходимо увеличить количество стульев на проходной, пока идет процесс ожидания экскурсии…. много детей, жарко, стоять 15-20 минут тяжело
Т
Татьяна
3 авг 2024
В группе очень много человек. Конфеты вкусные 👍
Алина
Ответ организатора:
Татьяна, максимальное количество человек в группе указано на сайте. Группы размером 40 человек набираются редко, но иногда и такое бывает.
Ольга
27 июл 2024
Не советую, потраченные деньги и время.. Завели в дигустационный зал, показали фильм об открытии фабрики и провели по 2-ум цехам, продигустировали 3 конфеты и дали подарок дешёвый в красивом оформлении.
Алина
Ответ организатора:
Ольга, во время экскурсии вы можете есть сколько угодно конфет, главное правило - нельзя брать с собой, т. к. на прощанье вам дают красиво упакованный набор различных конфет, которые вы можете оставить себе или подарить близким
Входит в следующие категории Минска
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