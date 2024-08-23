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поставить 5+, а вот организатор экскурсии эту оценку не заслуживает.

Нас не встретили, если бы не сотрудники коммунарки котове сдалили над нами и не стали ждать и разбираться в обстоятельствах и начали экскурсию. В процессе появилась дама представитель организатора, которой в процессе экскурсии нужно было доплатить остаток. По мне это не правильно, если были обстоятельства которые не позволили прийти к назначенному времени, то отвлекать людей в процессе экскурсии и принимать оплату чтобы уйти не корректно. Тем более что все мы могли с таким же успехом купить экскурсию на самой фабрике в 2 раза дешевле и даже внеся аванс организатору и заново купив напрямую ничего бы не потеряли, а только выиграли. Вопрос в чем была работа организатора ща которую взяли так же как за экскурсию на самой фабрике?