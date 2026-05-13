фотографии просто шикарные: живые, естественные, и при этом каждая — как открытка. Максим отлично поймал и атмосферу мест, и наши эмоции. Смотреть — одно удовольствие.



Во‑вторых, огромное спасибо за экскурсию по ходу съёмки! Максим оказался не только талантливым фотографом, но и очень интересным рассказчиком. Столько всего узнали о Беларуси, чего в обычных путеводителях нет. Время пролетело незаметно. расскащал куда сходить, что есть, что смотреть.



Очень комфортно работалось: всё легко, без напряжения. Максим подсказывал, куда встать, как развернуться к свету, но без занудства. Нам — двум семейным парам — было кайфово.



Рекомендуем от всей души! Если хотите не просто отметку «были», а яркие, тёплые фото и интересный досуг — вам точно к Максиму. Спасибо ему большое за эти выходные!