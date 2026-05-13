Прогулка-свидание по Минску — для тех, кто ценит совместные впечатления.
Вы будете гулять, смеяться, держаться за руки и забывать о камере, наслаждаясь друг другом и городом — а я аккуратно поймаю эти моменты и создам живую фотоисторию о вашем путешествии.
Вы будете гулять, смеяться, держаться за руки и забывать о камере, наслаждаясь друг другом и городом — а я аккуратно поймаю эти моменты и создам живую фотоисторию о вашем путешествии.
Описание фото-прогулки
- Начнём прогулку в Троицком предместье: черепичные крыши, кованые фонари и ощущение, что время здесь будто замирает.
- Запечталим энергию Зыбицкой улицы, где расположилось множество кофеен и баров.
- Заглянем в атмосферный Верхний город.
- Пройдём по мосту над Свислочью и сменим шумные террасы на уютные дворики с историей.
- Будем двигаться в комфортном ритме, чтобы вы чувствовали себя естественно.
- Серия живых, разноплановых кадров о вашем дне вдвоём готова.
Организационные детали
- Я снимаю на Canon EOS R.
- Через 7–10 дней после прогулки вы получите 100-150 снимков в авторской цветокоррекции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я фотограф в Минске и Несвиже. Помогаю путешественникам сохранить главное — воспоминания о поездке. Моя работа — ловить живые, тёплые моменты, когда вы просто наслаждаетесь городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили в Беларусь на выходные — нас двое (я с мужем) и моя сестра с мужем. Решили запечатлеть поездку и обратились к Максиму за фотосессией. И ни разу не пожалели!
Во‑первых,
Во‑первых,
М
Отличная прогулка по городу с фотографом. Это было не навязчиво, комфортно. Максим учел все пожелания, создал приятную атмосферу и настроил на прекрасное настроение, несмотря на пасмурную погоду. Профессионал своего дела, рекомендую!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Минску для пар»
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:30
15 мая в 08:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборПо старым улочкам Минска
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Свободы
28 мая в 17:00
8 июн в 08:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
О Минске с любовью
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
15 мая в 12:00
18 мая в 08:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Минск - город Солнца
Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
Начало: На площади Независимости
Завтра в 09:30
15 мая в 13:30
8500 ₽ за всё до 7 чел.
от 9000 ₽ за экскурсию