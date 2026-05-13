Фотопрогулка по Минску для пар

Запечатлеть свою любовь на колоритных белорусских улочках
Прогулка-свидание по Минску — для тех, кто ценит совместные впечатления.

Вы будете гулять, смеяться, держаться за руки и забывать о камере, наслаждаясь друг другом и городом — а я аккуратно поймаю эти моменты и создам живую фотоисторию о вашем путешествии.
Описание фото-прогулки

  • Начнём прогулку в Троицком предместье: черепичные крыши, кованые фонари и ощущение, что время здесь будто замирает.
  • Запечталим энергию Зыбицкой улицы, где расположилось множество кофеен и баров.
  • Заглянем в атмосферный Верхний город.
  • Пройдём по мосту над Свислочью и сменим шумные террасы на уютные дворики с историей.
  • Будем двигаться в комфортном ритме, чтобы вы чувствовали себя естественно.
  • Серия живых, разноплановых кадров о вашем дне вдвоём готова.

Организационные детали

  • Я снимаю на Canon EOS R.
  • Через 7–10 дней после прогулки вы получите 100-150 снимков в авторской цветокоррекции.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я фотограф в Минске и Несвиже. Помогаю путешественникам сохранить главное — воспоминания о поездке. Моя работа — ловить живые, тёплые моменты, когда вы просто наслаждаетесь городом.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
Ездили в Беларусь на выходные — нас двое (я с мужем) и моя сестра с мужем. Решили запечатлеть поездку и обратились к Максиму за фотосессией. И ни разу не пожалели!

фотографии просто шикарные: живые, естественные, и при этом каждая — как открытка. Максим отлично поймал и атмосферу мест, и наши эмоции. Смотреть — одно удовольствие.

Во‑вторых, огромное спасибо за экскурсию по ходу съёмки! Максим оказался не только талантливым фотографом, но и очень интересным рассказчиком. Столько всего узнали о Беларуси, чего в обычных путеводителях нет. Время пролетело незаметно. расскащал куда сходить, что есть, что смотреть.

Очень комфортно работалось: всё легко, без напряжения. Максим подсказывал, куда встать, как развернуться к свету, но без занудства. Нам — двум семейным парам — было кайфово.

Рекомендуем от всей души! Если хотите не просто отметку «были», а яркие, тёплые фото и интересный досуг — вам точно к Максиму. Спасибо ему большое за эти выходные!

Отличная прогулка по городу с фотографом. Это было не навязчиво, комфортно. Максим учел все пожелания, создал приятную атмосферу и настроил на прекрасное настроение, несмотря на пасмурную погоду. Профессионал своего дела, рекомендую!

